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Campanie pentru prevenirea accesului minorilor la produse din tutun și nicotină. Peste 64% dintre români cred că legea nu este aplicată suficient

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Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Asociația Municipiilor din România (AMR), Philip Morris România, HORA și Mega Image au lansat campania „ZERO COMPROMISURI”, o inițiativă care își propune să prevină accesul minorilor la produse din tutun și nicotină și să promoveze respectarea legislației privind verificarea vârstei la cumpărare.

Campanie pentru prevenirea accesului minorilor la produse din tutun și nicotină
Peste 64% dintre români cred că legea nu este aplicată suficient Sursă foto: Arhiva campaniei

Inițiativa este lansată în contextul în care o parte importantă a populației consideră că legislația existentă nu este aplicată suficient. Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research în aprilie 2026, 64,6% dintre români cred că prevederile care interzic accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină sunt aplicate „în mică măsură” sau „deloc”.

Reprezentanții organizațiilor implicate susțin că una dintre principalele provocări rămâne verificarea vârstei la momentul cumpărării, atât în magazinele fizice, cât și în mediul online.

„Protejarea minorilor trebuie să rămână o prioritate clară și constantă. Respectarea legii privind interzicerea vânzării produselor din tutun și nicotină către minori nu este opțională”, a declarat Csaba Lajos Bekesi, președintele ANPC.

Ce prevede legislația

Conform legislației din România, vânzarea produselor din tutun și nicotină către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani este interzisă. De asemenea, legea nu permite livrarea acestor produse prin sisteme automatizate de tip locker sau easybox.

Nerespectarea obligațiilor privind verificarea vârstei poate atrage sancțiuni atât pentru comercianți, cât și pentru persoanele care efectuează vânzarea.

Odată cu lansarea campaniei, a fost prezentată și platforma ZeroCompromisuri.ro, unde sunt reunite informații despre cadrul legal, obligațiile comercianților și măsurile de prevenire a accesului minorilor la astfel de produse.

Autoritățile locale și comercianții, implicați în campanie

Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România și primarul municipiului Galați, a declarat că administrațiile locale pot contribui la consolidarea unor norme sociale care să descurajeze accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină.

„Comunitățile locale au un rol important în consolidarea unor norme sociale care protejează minorii. Prin informare, responsabilitate și colaborare între autorități, mediul privat și societate, putem contribui la un comportament firesc și consecvent de respectare a legii”, a afirmat acesta.

Potrivit organizatorilor, campania promovează măsuri precum verificarea actelor de identitate, instruirea personalului de vânzări, verificarea vârstei în mediul online și controale suplimentare la livrare.

„Produsele din tutun și nicotină sunt destinate exclusiv adulților, iar protejarea minorilor reprezintă o responsabilitate colectivă, a industriei, a comercianților, a autorităților și a societății. La Philip Morris România, susținem fără echivoc politica de toleranță zero față de accesul minorilor la produse din tutun și nicotină”, a declarat Carmina Fusté, director general Philip Morris România.

La rândul său, vicepreședintele HORA, Ion Biriș, a subliniat că verificarea vârstei trebuie să devină o practică obișnuită în activitatea comercianților.

„Comercianții și operatorii din industria ospitalității au responsabilitatea de a aplica legea consecvent și fără excepții. Verificarea vârstei trebuie să fie o practică normală, nu o situație excepțională, iar această campanie ajută la consolidarea unui standard clar de responsabilitate”, a declarat acesta.

Reprezentanții Mega Image au transmis că susțin măsurile de prevenire a vânzării produselor din tutun către minori și că investesc în instruirea angajaților și în soluții tehnologice menite să reducă riscul erorilor în procesul de verificare a vârstei.

„Protejarea minorilor nu este doar o obligație legală, ci o datorie morală pe care ne-o asumăm zi de zi”, a declarat Bogdan Biță, Legal Director Mega Image.

Acest articol este susținut de Philip Morris International. 

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