Pedepse mai dure pentru agresiunile asupra executorilor și notarilor. Legea a fost trimisă la promulgare

Parlamentul a adoptat forma finală a legii care înăsprește sancțiunile pentru agresiunile comise împotriva executorilor judecătorești, notarilor și practicienilor în insolvență, actul normativ fiind trimis spre promulgare. Măsura încadrează aceste fapte la ultraj judiciar și extinde protecția penală pentru categoriile implicate în punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești.

În funcție de gravitatea faptei, agresiunile vor fi sancționate cu pedepse care pornesc de la amenzi penale și pot ajunge până la mai mulți ani de închisoare, în condițiile în care ultrajul prevede forme agravate față de infracțiunile de bază, precum amenințarea, lovirea sau vătămarea corporală.

Protecție extinsă pentru actorii din sistemul de justiție

Noua lege extinde explicit sfera infracțiunii de ultraj judiciar, incluzând executorii judecătorești, notarii publici și practicienii în insolvență sau lichidare, categorii care nu erau menționate în mod expres în forma anterioară a reglementărilor.

Aceștia se adaugă astfel magistraților și altor persoane implicate în înfăptuirea justiției, fiind considerați actori esențiali în procesul de aplicare a hotărârilor judecătorești și de derulare a procedurilor de executare silită sau insolvență.

Ce înseamnă ultraj judiciar și ce pedepse se aplică

Prin încadrarea la ultraj judiciar, faptele de amenințare sau violență sunt tratate ca infracțiuni îndreptate nu doar împotriva persoanei, ci și împotriva autorității actului de justiție.

În practică, acest regim atrage pedepse mai severe decât în cazul agresiunilor obișnuite. Astfel, în funcție de încadrarea juridică a faptei, sancțiunile pot varia de la amenzi penale până la pedepse cu închisoarea de ordinul anilor, mai ales în situațiile în care sunt implicate loviri, vătămări corporale sau alte forme de violență.

Forma agravată a infracțiunii se aplică atunci când faptele sunt comise în legătură directă cu exercitarea atribuțiilor profesionale, ceea ce justifică un tratament penal mai dur decât în cazul unor conflicte obișnuite.

Protejarea executării hotărârilor judecătorești

Inițiatorii actului normativ susțin că executorii judecătorești reprezintă veriga esențială în punerea în aplicare a hotărârilor instanțelor, iar activitatea acestora este frecvent expusă tensiunilor și conflictelor generate de executările silite.

În mod similar, notarii și practicienii în insolvență sunt implicați în proceduri juridice sensibile, în care pot apărea situații de presiune sau violență, motiv pentru care legiuitorul a considerat necesară consolidarea protecției penale.

După adoptarea de către Camera Deputaților, for decizional, proiectul de lege a fost transmis spre promulgare. După semnarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare.

Pedepsele actuale pentru ultraj în Codul penal

În prezent, infracțiunea de ultraj este reglementată de Codul penal și vizează faptele de amenințare sau violență comise împotriva unor persoane care exercită o funcție ce implică autoritatea statului, cum sunt polițiștii, jandarmii sau alte categorii asimilate funcționarilor publici aflați în exercițiul atribuțiilor de serviciu.

În cazul amenințării, atunci când aceasta este comisă în context de ultraj, pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. În forma simplă, amenințarea are un regim mai blând, însă în cazul ultrajului este tratată mai sever tocmai datorită calității persoanei vătămate.

Pentru lovire sau alte violențe, Codul penal prevede pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani sau amendă, în funcție de circumstanțele concrete ale faptei și de gravitatea acesteia.

În situațiile în care se produce vătămare corporală, sancțiunea poate ajunge la închisoare de la 6 luni la 5 ani, iar în cazul vătămării corporale grave, pedepsele sunt semnificativ mai ridicate, putând ajunge, în funcție de consecințe, până la 2–7 ani de închisoare sau mai mult, în raport cu încadrarea juridică aplicabilă.

Ultrajul nu funcționează ca o infracțiune unică, ci ca un cadru agravant aplicat unor fapte de violență sau amenințare, în situația în care victima este o persoană care exercită atribuții de autoritate publică. În aceste cazuri, legea prevede sancțiuni mai severe decât în situațiile obișnuite, tocmai pentru a proteja exercitarea funcției publice și actul de autoritate al statului.