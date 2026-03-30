Mita pentru „ștergerea” datoriilor la stat cu un milion de euro: doi șefi de la Direcţia Finanţelor Publice Bucureşti, sub control judiciar

Doi directori din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice (DGRFP) Bucureşti - ANAF au fost puşi sub control judiciar de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi de luare de mită.

Procurorii Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu vinerea şi sâmbăta trecută, faţă de Octavian-Ciprian Topan, la data faptelor şi în prezent şef Serviciu Juridic 2 DGRFP Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită (2 infracţiuni) şi trafic de influenţă (2 infracţiuni) şi faţă de Tatiana Popovici, la data faptelor director executiv juridic la aceeaşi instituţie şi, în prezent, şef Serviciu Juridic Sector 6 pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, scrie Agerpres.

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţe că, în perioada mai - iunie 2022, Octavian-Ciprian Topan ar fi pretins, prin intermediul unui practician în insolvenţă (martor în cauză), suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăţi comerciale (suspect în cauză).

"În scopul obţinerii sumei pretinse anterior, inculpatul Octavian-Ciprian Topan ar fi lăsat să se creadă că, prin funcţia ocupată şi prin relaţiile pe care le are cu directorul executiv juridic al DGRFP Bucureşti, precum şi cu funcţionari de la Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii, ar avea influenţă asupra acestora. Acesta ar fi susţinut că îi poate determina să emită o adresă prin care ANAF - DGRFP Bucureşti, în calitate de creditor majoritar, să voteze favorabil, în cadrul adunării creditorilor, modificarea planului de reorganizare al unei societăţi aflate în insolvenţă, administrată de suspectul respectiv", spun anchetatorii.

Ulterior, în luna octombrie 2022, Topan ar fi primit, prin intermediul aceluiaşi martor, suma de 5.000 de euro de la reprezentantul societăţii, în legătură cu demersurile menţionate. În martie 2023, Topan ar fi primit suma totală de 45.000 de euro de la reprezentantul societăţii beneficiare, prin intermediul aceluiaşi martor.

"Suma ar fi fost primită în scopul emiterii unui punct de vedere în numele ANAF, prin care instituţia, în calitate de creditor majoritar al societăţii aflate în procedura insolvenţei, să ia act de modificarea planului de reorganizare. Modificarea planului de reorganizare prevedea reducerea creanţei deţinute de ANAF de la suma de 7.016.115 lei la suma de 2.156.446 lei", se precizează în comunicat.

DNA arată că, în perioada februarie - octombrie 2023, în acelaşi context, Tatiana Popovici ar fi primit, prin intermediul martorului şi al inculpatului Topan, 15.000 de euro de la reprezentantul societăţii beneficiare, parte din suma de 50.000 de euro.

În perioada octombrie - noiembrie 2025, Octavian-Ciprian Topan ar fi primit 5.000 de lei de la lichidatorul judiciar a două societăţi aflate în procedura falimentului (martor în cauză). De asemenea, la data de 27 noiembrie 2025, acesta ar fi acceptat promisiunea aceleiaşi persoane de a-i remite 5.000 de euro, mai spun anchetatorii.

"Sumele ar fi fost oferite în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale inculpatului, respectiv emiterea de către DGRFP Bucureşti a unor puncte de vedere prin care instituţia, în calitate de creditor majoritar al celor două societăţi, să aprobe ordinea de zi a adunărilor creditorilor, prin care se confirma calitatea de lichidator judiciar şi se stabilea onorariul acestuia, respectiv un onorariu lunar de 4.500 de lei şi un onorariu de succes în cuantum de 3% din contravaloarea bunurilor valorificate în procedura lichidării", informează DNA.

Totodată, procurorii menţionează că, la data de 27 noiembrie 2025, în legătură cu o altă societate aflată în procedura insolvenţei, inculpatul Topan ar fi acceptat promisiunea lichidatorului judiciar menţionat anterior de a-i remite suma de 2.000 de euro.

"În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra şefului Serviciului Juridic Sector 3 din cadrul DGRFP Bucureşti şi că îl va determina pe acesta să emită o adresă prin care ANAF - DGRFP Bucureşti, în calitate de creditor majoritar al societăţii, să aprobe planul de reorganizare întocmit de administratorul judiciar", explică anchetatorii.