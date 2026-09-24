 Zelenski spune că vrea să poată trăi în Ucraina după război: „Să merg pe stradă și nimeni să nu vrea să mă omoare” | adevarul.ro
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Zelenski spune că vrea să poată trăi în Ucraina după război: „Să merg pe stradă și nimeni să nu vrea să mă omoare”

Război în Ucraina
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Volodimir Zelenski spune că încearcă să-și facă treaba astfel încât, după încheierea războiului și a mandatului prezidențial, să poată rămâne în Ucraina și să meargă pe stradă fără să se teamă că oamenii îl urăsc sau vor să-i facă rău.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski a vorbit despre viața de după președinție Foto: Profimedia

Întrebat, într-un interviu acordat redactorului-șef al Wall Street Journal, Emma Tucker, cum face față stresului acumulat după ani de război la scară largă, Zelenski a recunoscut că nu este sigur că reușește să facă acest lucru.

El a spus că încearcă să-și facă treaba într-un asemenea mod încât, după încheierea războiului, să poată continua să trăiască în propria țară.

„Nu este vorba despre faptul că oamenii te vor respecta. Este vorba despre felul în care poți continua după război și după încheierea mandatului prezidențial, să continui să trăiești în țara ta, să mergi pe stradă și să nu fie nimeni care să vrea să te omoare sau să te urască”, a spus Zelenski.

El a explicat că, în timpul războiului, greșelile sunt inevitabile, mai ales în condițiile în care trebuie să ia zilnic numeroase decizii și să contribuie la negocierile pentru încheierea unui acord. El a recunoscut că uneori trebuie să facă lucruri pe care nu și le dorește, dar pe care consideră că este necesar să le facă.

„Da, sunt multe lucruri. Și tocmai de aceea totul ține de atitudinea ta față de munca pe care o faci, față de țara ta și față de oamenii tăi. La sfârșitul zilei, totul se învârte în jurul oamenilor. Oamenii îți dau energie să trăiești, dar există și oameni pe care îi urăști și care îți consumă toată energia”, a adăugat liderul ucrainean.

Declarațiile lui Volodimir Zelenski vin după întâlnirea pe care președintele ucrainean a avut-o marți, 22 septembrie, cu Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York. În zilele următoare, Zelenski a continuat să vorbească despre eforturile diplomatice pentru încheierea războiului, dar și despre necesitatea menținerii presiunii asupra Moscovei.

Într-un alt mesaj transmis în această perioadă, Zelenski a avertizat că Rusia pregătește un nou atac de amploare asupra Ucrainei și a susținut că Kievul are nevoie de noi sisteme de apărare antiaeriană din partea aliaților.

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