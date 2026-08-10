Radu Miruță: „Fabricat în România” devine o realitate în industria de apărare. Aproximativ 100 de vehicule COBRA II, în producție la Otokar

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a transmis că „Fabricat în România” devine „o realitate din ce în ce mai bine conturată” în industria de apărare, prezentând progresele înregistrate de fabricile din țară.

„La Mediaș funcționează astăzi două platforme importante de producție pentru industria de apărare, dezvoltate de Otokar și Rheinmetall în complexul Automecanica. Da, aici, în România.

Și, da, o parte dintre echipamentele destinate Armatei Române, inclusiv prin programul SAFE, vor fi produse aici. Am văzut astăzi cu ochii mei ce înseamnă asta”, a afirmat acesta.

Potrivit ministrului, în fabrica Otokar, aproximativ 100 de vehicule militare COBRA II se află deja în diferite etape de producție și urmează să fie finalizate până la sfârșitul acestui an.

„Vehiculele destinate Armatei Române poartă deja eticheta «Fabricat în România»”, a spus acesta.



„La Rheinmetall se fac investiții pentru dezvoltarea capacităților necesare producerii în România a platformelor SKYNEX, SKYRANGER și LYNX pentru Armata Română. Știu că dezinformarea cea mai des întâlnită era că mașina de luptă se face în Ungaria și că o luăm de acolo. Nu, începe să fie fabricată și la noi, nu doar în Germania.

În spatele acestor nume și cifre sunt însă oameni. Peste 650 de angajați români lucrează astăzi în cele două fabrici. Oameni pregătiți în România, Turcia și Germania, care dobândesc know-how și învață să producă echipamente militare la standardele cerute de Armata Română și NATO”

Miruță spune că fondurile europene prin SAFE pentru apărare trebuie să genereze cât mai multe investiții în România, astfel încât banii să contribuie la dezvoltarea producției, tehnologiei, locurilor de muncă și capacității industriale și la implicarea mai multor companii românești în lanțurile de producție.

„Nu vrem doar să cumpărăm pentru România. Vrem să producem în România și să păstrăm aici capacitatea de a produce și mâine.”

În aprilie 2026, compania turcă Otokar a semnat un acord pentru preluarea societății Automecanica și a unității sale de producție din Mediaș, într-o tranzacție estimată la circa 85 de milioane de euro.

„Această investiție reprezintă o expresie concretă a angajamentului pe termen lung al Otokar față de România. Prin acest acord, nu ne limităm la îndeplinirea unui contract, ci contribuim la suveranitatea industrială a României şi la capacitatea sa de a susține apărarea aliată pe Flancul Estic al NATO”, a declarat directorul general al companiei turce, Aykut Ozuner.