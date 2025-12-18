Momente dramatice în Italia: un român a fost salvat la limită după ce s-a aruncat spre linia ferată și a căzut într-un canal cu apă şi nămol

Un român de 30 de ani a fost salvat în Italia, după ce s-a aruncat de sus pe o linie ferată, dar a ajuns într-un șanț de scurgere plin cu apă înghețată și noroi. Martorii spun că părea dezorientat și păea să aibă halucinații.

Momente dramatice marţi, 16 decembrie, în Monte San Biagio, provincia Latina, regiunea Lazio, unde un român în vârstă de 30 de ani care pare să fi suferit un episod psihotic a încercat să se sinucidă.

Potrivit martorilor, citaţi de publicaţia italiană latinaoggi, totul s-a pretrecut în doar câteva clipe. Românul, care se afla într-o mașină împreună cu familia sa, a coborât brusc din autoturism, a făcut câţiva paşi şi s-a aruncat spre linia ferată de dedesubt. Conforma aceleiaşi surse, el părea confuz şi ar fi avut un episod de halucinații.

Bărbatul a aterizat într-un șanț de scurgere plin cu apă rece și nămol, unde nu a mai reușit să se mențină la suprafață şi a fost la un pas să se înece sub ochii îngroziţi ai familiei sale şi ai celor prezenţi la eveniment.

Cineva a alertat carabinierii din Monte San Biagio, iar un echipaj a sosit rapid la faţa locului. Unul dintre ofițeri a intervenit imediat, intrând în șanț în ciuda apei înghețate și a nămolului dens. Cu efort susținut, acesta a reușit să ajungă la bărbat și să-l tragă în siguranță la mal, salvându-i viața în ultimul moment.

La scurt timp, a sosit şi un echipaj medical, care i-a acordat primele îngrijiri și apoi l-a transportat la Spitalul din Formia pentru investigații suplimentare.

Autoritățile au precizat că starea bărbatului nu este gravă și că este în afara oricărui pericol.