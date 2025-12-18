search
Joi, 18 Decembrie 2025
Momente dramatice în Italia: un român a fost salvat la limită după ce s-a aruncat spre linia ferată și a căzut într-un canal cu apă şi nămol

Publicat:

Un român de 30 de ani a fost salvat în Italia, după ce s-a aruncat de sus pe o linie ferată, dar a ajuns într-un șanț de scurgere plin cu apă înghețată și noroi. Martorii spun că părea dezorientat și păea să aibă halucinații.

Intervenţia rapidă a carabinierilor i-a salvat viaţa. FOTO: questure.poliziadistato.it
Momente dramatice marţi, 16 decembrie, în Monte San Biagio, provincia Latina, regiunea Lazio, unde un român în vârstă de 30 de ani care pare să fi suferit un episod psihotic a încercat să se sinucidă.

Potrivit martorilor, citaţi de publicaţia italiană latinaoggi, totul s-a pretrecut în doar câteva clipe. Românul, care se afla într-o mașină împreună cu familia sa, a coborât brusc din autoturism, a făcut câţiva paşi şi s-a aruncat spre linia ferată de dedesubt. Conforma aceleiaşi surse, el părea confuz şi ar fi avut un episod de halucinații.

Bărbatul a aterizat într-un șanț de scurgere plin cu apă rece și nămol, unde nu a mai reușit să se mențină la suprafață şi a fost la un pas să se înece sub ochii îngroziţi ai familiei sale şi ai celor prezenţi la eveniment.

Cineva a alertat carabinierii din Monte San Biagio, iar un echipaj a sosit rapid la faţa locului. Unul dintre ofițeri a intervenit imediat, intrând în șanț în ciuda apei înghețate și a nămolului dens. Cu efort susținut, acesta a reușit să ajungă la bărbat și să-l tragă în siguranță la mal, salvându-i viața în ultimul moment.

La scurt timp, a sosit şi un echipaj medical, care i-a acordat primele îngrijiri și apoi l-a transportat la Spitalul din Formia pentru investigații suplimentare.

Autoritățile au precizat că starea bărbatului nu este gravă și că este în afara oricărui pericol.

