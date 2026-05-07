Italian condamnat la închisoare pe viață după ce a ucis un adolescent român

Un bărbat a fost condamnat la închisoare pe viață în Italia, după ce, în urmă cu doi ani, a împușcat mortal un adolescent român de 14 ani într-o parcare din Roma, într-un caz care a șocat opinia publică.

Potrivit anchetatorilor, băiatul și tatăl său vitreg ar fi fost atrași acolo sub pretextul unei întâlniri pentru o presupusă reglare de conturi. În realitate, totul ar fi fost o capcană, notează Rai News.

În momentul întâlnirii, individul condamnat ar fi tras mai multe focuri de armă dintr-un vehicul. Două gloanțe l-au lovit pe adolescent, unul dintre ele atingându-i inima. Tânărul a murit pe loc.

Instanța a decis, pe lângă pedeapsa cu detențiune pe viață pentru autorul principal, condamnarea altor trei persoane implicate în planificarea și executarea atacului, acestea primind pedepse de câte 22 de ani de închisoare.

De asemenea, judecătorii au stabilit ca mama victimei să primească despăgubiri în valoare de 100.000 de euro.

Cazul rămâne unul dintre cele mai grave incidente recente în care a fost implicat un minor român în Italia, atrăgând atenția asupra violenței legate de reglările de conturi din mediul infracțional.