Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a întâmpinat personal pe liderul chinez Xi Jinping la sosirea acestuia la Washington, într-un gest diplomatic neobișnuit care marchează începutul unei vizite de trei zile. Xi și soția sa, Peng Liyuan, au fost primiți miercuri seară la baza militară Joint Base Andrews din Maryland, cu onoruri militare, gardă de onoare, covor roșu și muzică militară.

Trump și prima doamnă Melania Trump au așteptat delegația chineză pe pistă, unde cele două cupluri s-au salutat și au făcut fotografii. Ceremonia a inclus survolul a două bombardiere B-1.

Gestul lui Trump este considerat unul rar în protocolul diplomatic american: potrivit relatărilor din presa internațională, este prima dată din 1962 când un președinte american întâmpină personal un lider străin la Joint Base Andrews. În 1962, John F. Kennedy l-a primit la bază pe premierul britanic Harold Macmillan.

Vizita lui Xi, prima sa deplasare în Statele Unite în aproape trei ani, are loc într-un moment important pentru relațiile dintre cele două mari puteri.

Agenda discuțiilor SUA-China

Pe agenda discuțiilor se află comerțul, tehnologia și inteligența artificială, Taiwanul, mineralele critice și situația din Iran. Cei doi lideri sunt așteptați să discute și despre prelungirea armistițiului comercial dintre Statele Unite și China.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat că acordul a fost extins până la 10 ianuarie 2027, față de termenul inițial de 10 noiembrie. Washingtonul și Beijingul urmăresc, în paralel, negocierea unui acord comercial mai amplu.

Xi Jinping a transmis, înaintea întâlnirii, că Statele Unite și China ar trebui să fie „partenere, nu rivale”, în timp ce administrația Trump urmărește obținerea unor noi angajamente comerciale din partea Beijingului. Summitul este programat să continue joi, când cei doi lideri vor avea discuții oficiale, iar Casa Albă va găzdui o cină de stat.

Un alt subiect important al întâlnirii este inteligența artificială. Statele Unite și China sunt principalii competitori în dezvoltarea acestei tehnologii, iar oficialii americani au propus recent un mecanism prin care cele două țări să se informeze reciproc despre incidentele grave de securitate asociate sistemelor AI.

Vizita lui Xi se va încheia vineri, după trei zile de întâlniri și evenimente oficiale la Washington.

Bruxelles-ul își pregătește propria negociere cu Beijingul

La două săptămâni după summitul Trump-Xi, comisarul european pentru comerț Maroš Šefčovič urmează să se întâlnească la Beijing, pe 8–9 octombrie, cu ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao, pentru a doua reuniune a Consultărilor UE-China privind comerțul și investițiile.

Deficitul comercial al UE cu China a ajuns la 103 miliarde de euro în al doilea trimestru din 2026 și la aproximativ 234 de miliarde de euro în primele șapte luni ale anului.

„Washingtonul și Bruxelles-ul pun Beijingului întrebări diferite. SUA verifică dacă China își respectă angajamentele bilaterale și oferă concesii comerciale. UE verifică dacă China este dispusă să schimbe fluxurile comerciale și dezechilibrele structurale”, explică expertul.