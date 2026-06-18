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Franța a decis predarea „imediată” a lui Paul de România. Radu Marinescu: „Nimeni nu este mai presus de lege”

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Curtea de Apel din Paris a dispus predarea imediată a lui Paul de România către autoritățile române. Decizia nu este însă definitivă. Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, consideră hotărârea un succes al cooperării judiciare dintre România și Franța.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Curtea de Apel din Paris a decis, joi, 18 iunie, predarea lui Paul de România către autoritățile române, în cadrul procedurii judiciare desfășurate între România și Franța. Anunțul a fost făcut de Ministerul Justiției, care a descris hotărârea drept un moment important într-un dosar ce se află de aproximativ trei ani pe rolul instanțelor franceze.

„Astăzi, 18 iunie a.c., Curtea de Apel Paris a dispus predarea imediată către autoritățile române a lui Paul de România, în cadrul procedurii judiciare desfășurate în baza cooperării dintre autoritățile competente din România și Franța”, a transmis instituția.

Ministerul Justiției a subliniat că decizia reprezintă „un succes al cooperării judiciare eficiente dintre România și Franța”, dar a precizat că hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată.

„Menționăm că hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Paris nu este definitivă la acest moment și că în prezent, sus-numitul se află sub control judiciar”, au mai transmis reprezentanții ministerului.

Decizia vine după mai multe refuzuri ale instanțelor franceze de a-l preda pe Paul de România, în pofida solicitărilor repetate formulate de autoritățile române.

Radu Marinescu: „Nimeni nu este mai presus de lege”

Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a salutat hotărârea instanței franceze și a evidențiat eforturile depuse de echipa Ministerului Justiției pentru obținerea acestui rezultat.

„Curtea de Apel din Paris a dispus predarea lui Paul de România către autoritățile române. Deși hotărârea nu este încă definitivă, aceasta reprezintă un succes important al cooperării judiciare internaționale, rezultat al muncii susținute și profesioniste a echipei Ministerului Justiției, pe care o felicit”, a scris Marinescu pe Facebook.

Acesta a apreciat că soluția confirmă buna colaborare dintre cele două state.

„Soluția confirmă buna cooperare judiciară dintre România și Franța, două state unite de aceleași valori fundamentale: respectul pentru statul de drept, încrederea reciprocă între autoritățile judiciare și executarea hotărârilor judecătorești definitive”, a precizat fostul ministru.

Radu Marinescu a susținut că autoritățile române au continuat demersurile chiar și după respingerea unor cereri anterioare.

„După respingerea succesivă a cererilor formulate anterior, nu am renunțat. În ultimul an, am perseverat și am utilizat toate instrumentele juridice disponibile la nivel european și internațional, inclusiv jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene”, a afirmat acesta.

Mesajul său s-a încheiat cu o declarație fermă privind respectarea hotărârilor judecătorești.

„Mesajul este clar: nimeni nu este mai presus de lege, iar hotărârile judecătorești definitive trebuie respectate și executate. Toleranță zero față de cei care încearcă să se sustragă justiției!”, a transmis Radu Marinescu.

De ce a fost condamnat Paul de România

Paul de România a fost condamnat definitiv în decembrie 2020 la trei ani și patru luni de închisoare cu executare în dosarul Ferma Băneasa.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada 2006-2013, acesta ar fi făcut parte dintr-un grup care a urmărit obținerea unor proprietăți revendicate fără drept, printre care Ferma Regală Băneasa și Pădurea Snagov. Anchetatorii au estimat atunci prejudiciul la aproximativ 145 de milioane de euro.

Paul de România a părăsit țara înainte de pronunțarea sentinței definitive și a fost dat în urmărire internațională. În iunie 2022 a fost localizat la Paris, însă instanțele franceze au refuzat ulterior, în mai multe rânduri, să îl predea autorităților române.

În noiembrie 2023, Curtea de Apel din Paris a respins extrădarea, invocând presupuse nereguli privind compunerea completului de judecată care l-a condamnat în România și existența unui risc de încălcare a unor drepturi fundamentale.

Ulterior, Paul de România a fost identificat și în Malta, unde o nouă cerere de extrădare formulată de România a fost de asemenea respinsă. În 2025, autoritățile române au emis un nou mandat european de arestare, iar acesta a fost reținut din nou în Franța.

Paul Philippe de România deține cetățenie română, franceză și britanică și nu a fost recunoscut ca membru al Familiei Regale a României de către fostul rege Mihai I al României. Decizia pronunțată acum de Curtea de Apel din Paris reprezintă cel mai important pas făcut până în prezent în direcția aducerii sale în România pentru executarea pedepsei.

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