Patronul companiei FlyLili, implicată în transportul mercenarilor lui Horațiu Potra în Congo, susține că nu îl cunoștea personal pe șeful grupării și că firma sa a transportat doar pasageri, nu arme sau alte bunuri ilicite.

Jurgen Faff, CEO-ul companiei aeriene FlyLili, a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că nu era apropiat de Horațiu Potra și că l-a cunoscut abia după ce au fost efectuate mai multe zboruri.

„În primă fază, era vorba de un singur zbor. Cuvântul Potra... nici nu l-am cunoscut, nu știam cine este și nici nu era vorba atunci. Noi am semnat un contract cu o firmă cu administrator francez și, ulterior, după ce am efectuat mai multe zboruri, am înțeles că este implicat domnul Potra. Ulterior, l-am cunoscut după aceste 20 de zboruri. Ce știam noi... transportăm persoane, în cazul ăsta era de la Sibiu către Congo cu pasageri care au grijă de o mină din Congo. Nu am transportat niciodată cargo, numai pasageri cu bagajele lor. Suntem întrebați: «Ați transportat arme, diamante, aur?» Nu! Nu este asta în sarcina noastră”, a spus Faff.

Reținerea și perchezițiile

Luni seară, 15 septembrie, Jurgen Faff a fost reținut după mai multe ore de audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Sectorul 1. „Cel în cauză a fost reţinut, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în faţa magistraţilor cu propunere legală”, a transmis Poliția Capitalei.

Pe 10 septembrie 2025, poliţia din Bucureşti şi Sibiu a efectuat percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală vizând FlyLili.

În legătură cu absența din România a administratorului companiei, Jürgen Faff, firma a explicat că acesta nu știa de perchezițiile care urmau să aibă loc: „Domnul Jürgen Faff nu a avut cunoştinţă prealabilă despre acţiunea organizată, aflându-se din ziua precedentă în afara României pentru întâlniri comerciale. A fost informat şi urmează să revină în ţară pentru a participa la discuţiile necesare”, au transmis reprezentanții FlyLili.

Acuzații și dosar penal

Jurgen Faff este cercetat pentru evaziune fiscală și se află sub control judiciar pentru 60 de zile. Autoritățile susțin că prin intermediul companiei sale ar fi fost transportate din Congo în România aruncătoare de grenade, pistoale-mitralieră, pistoale automate și alte arme.

În același dosar, Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii săi au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de tentativă la lovitură de stat.