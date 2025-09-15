Proprietarul FlyLili, compania aeriană acuzată de evaziune fiscală, prezent la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice

Jürgen Faff, proprietarul companiei aeriene FlyLili, se află în prezent la sediul SICE 1, în contextul în care compania este vizată de un dosar de evaziune fiscală estimat la 12 milioane de lei. FlyLili a declarat că se angajează să plătească datoriile și să colaboreze cu autorităţile, menţionând că zborurile nu sunt afectate.

Potrivit unor surse Adevărul, Faff Jurgen se află la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) 1, instituţia implicată în anchetă, în legătură cu acuzaţiile care i se aduc companiei FlyLili. Informațiile vin în acelaşi moment în care compania se confruntă cu acuzaţii de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 12 milioane de lei, care datează din perioada 2024, până în prezent. Din comunicările oficiale, firma susține că dificultăţile financiare au apărut în 2023 şi 2024 ca urmare a unei „lipse de clienţi” şi a pierderilor generate de baza operaţională de la Braşov.

Reprezentanţii FlyLili au precizat că „lipsa de clienţi din perioada 2023-2024 şi pierderile semnificative generate de baza operaţională de la Braşov au determinat întârzieri în plata obligaţiilor fiscale. Începând cu anul 2025, compania a iniţiat o reorganizare, renunţând la zborurile regulate … concentrându-se pe operarea ACMI şi charter, activităţi care asigură fluxuri de venit mai stabile”.

În ceea ce privește cursele operate spre Congo, compania susține că acestea au fost efectuate în conformitate cu toate normele de siguranță și că nu s-au găsit nereguli.

Jürgen Faff, plecat din țară

În legătură cu absența din România a administratorului companiei, Jürgen Faff, firma a explicat că acesta nu știa de perchezițiile ce urmau să aibă loc.

„Domnul Jürgen Faff nu a avut cunoştinţă prealabilă despre acţiunea organizată, aflându-se din ziua precedentă în afara României pentru întâlniri comerciale. A fost informat şi urmează să revină în ţară pentru a participa la discuţiile necesare. Administratorul FlyLili, domnul Jürgen Faff, nu are nicio legătură sau relaţie cu beneficiarul contractului din Congo, relaţia fiind strict contractuală şi respectând termenii agreaţi. Este foarte important să menţionăm că FlyLili nu are nicio relaţie cu Rusia”, au transmis reprezentanții companiei.

Percheziții în București și Sibiu

Amintim că pe 10 septembrie 2025, poliţia din Bucureşti şi Sibiu a efectuat percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală vizând FlyLili. Ancheta are în vedere faptul că reprezentanții companiei ar fi reținut și nu ar fi plătit la timp impozite și contribuții cu reținere la sursă, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de lei. La audieri au fost aduși directorul companiei, în calitate de suspect, și contabila, ca martor.

Potrivit investigațiilor publicate anterior de mai multe instituții media, avioanele FlyLili au efectuat zeci de zboruri spre Congo, transportând angajați ai lui Horațiu Potra, acuzat de implicare pro-rusă în alegerile prezidențiale. Datele site-ului Flightradar24 arată că aeronavele companiei au fost prezente pe aeroportul din Goma încă din mai 2023.