search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Proprietarul FlyLili, compania aeriană acuzată de evaziune fiscală, prezent la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice

0
0
Publicat:

Jürgen Faff, proprietarul companiei aeriene FlyLili, se află în prezent la sediul SICE 1, în contextul în care compania este vizată de un dosar de evaziune fiscală estimat la 12 milioane de lei. FlyLili a declarat că se angajează să plătească datoriile și să colaboreze cu autorităţile, menţionând că zborurile nu sunt afectate.

Jürgen Faff, proprietarul FlyLili, prezent la sediul SICE FOTO: Turnul Sfatului
Jürgen Faff, proprietarul FlyLili, prezent la sediul SICE FOTO: Turnul Sfatului

Potrivit unor surse Adevărul, Faff Jurgen se află la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) 1, instituţia implicată în anchetă, în legătură cu acuzaţiile care i se aduc companiei FlyLili. Informațiile vin în acelaşi moment în care compania se confruntă cu acuzaţii de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 12 milioane de lei, care datează din perioada 2024, până în prezent. Din comunicările oficiale, firma susține că dificultăţile financiare au apărut în 2023 şi 2024 ca urmare a unei „lipse de clienţi” şi a pierderilor generate de baza operaţională de la Braşov.

Reprezentanţii FlyLili au precizat că „lipsa de clienţi din perioada 2023-2024 şi pierderile semnificative generate de baza operaţională de la Braşov au determinat întârzieri în plata obligaţiilor fiscale. Începând cu anul 2025, compania a iniţiat o reorganizare, renunţând la zborurile regulate … concentrându-se pe operarea ACMI şi charter, activităţi care asigură fluxuri de venit mai stabile”.

În ceea ce privește cursele operate spre Congo, compania susține că acestea au fost efectuate în conformitate cu toate normele de siguranță și că nu s-au găsit nereguli.    

Jürgen Faff, plecat din țară

În legătură cu absența din România a administratorului companiei, Jürgen Faff, firma a explicat că acesta nu știa de perchezițiile ce urmau să aibă loc.

Domnul Jürgen Faff nu a avut cunoştinţă prealabilă despre acţiunea organizată, aflându-se din ziua precedentă în afara României pentru întâlniri comerciale. A fost informat şi urmează să revină în ţară pentru a participa la discuţiile necesare. Administratorul FlyLili, domnul Jürgen Faff, nu are nicio legătură sau relaţie cu beneficiarul contractului din Congo, relaţia fiind strict contractuală şi respectând termenii agreaţi. Este foarte important să menţionăm că FlyLili nu are nicio relaţie cu Rusia”, au transmis reprezentanții companiei.

Percheziții în București și Sibiu

Amintim că pe 10 septembrie 2025, poliţia din Bucureşti şi Sibiu a efectuat percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală vizând FlyLili. Ancheta are în vedere faptul că reprezentanții companiei ar fi reținut și nu ar fi plătit la timp impozite și contribuții cu reținere la sursă, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de lei. La audieri au fost aduși directorul companiei, în calitate de suspect, și contabila, ca martor.

Potrivit investigațiilor publicate anterior de mai multe instituții media, avioanele FlyLili au efectuat zeci de zboruri spre Congo, transportând angajați ai lui Horațiu Potra, acuzat de implicare pro-rusă în alegerile prezidențiale. Datele site-ului Flightradar24 arată că aeronavele companiei au fost prezente pe aeroportul din Goma încă din mai 2023.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
digi24.ro
image
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
stirileprotv.ro
image
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
gandul.ro
image
„Vom adera anul viitor la OCDE”. Nicușor Dan, optimist după discuții cu secretarul general Mathias Cormann
mediafax.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
fanatik.ro
image
„E scumpă, dom’le! Dă-o dracului de treabă. Ne-am tâmpit!” Cât costă o sută de grame de pastramă de berbecuț la un târg de toamnă
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Cele mai spectaculoase ținute de la Emmy 2025. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu
antena3.ro
image
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
observatornews.ro
image
ANM, anunț bulversant despre vreme! Se întâmplă de azi, 15 septembrie, în toată țara
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Pensia după 40 de ani de muncă: câți bani poți încasa conform noilor reguli
playtech.ro
image
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Destin frânt la doar 18 ani! Un tânăr din Olt a murit într-un teribil accident rutier, pe DN54
kanald.ro
image
David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a putut să ceară campionul...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Daniel David anunță că își dă DEMISIA! Când se va întâmpla asta!
romaniatv.net
image
Tichete sociale pentru alimente şi mese calde, către persoanele defavorizate. Când intră primii bani pe card
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
click.ro
image
Schimbări importante pentru șoferi. Ce se întâmplă cu numerele de înmatriculare de la 17 septembrie 2025
click.ro
image
Război în muzica populară. Mioara Velicu vrea mai mulți bani din drepturile de difuzare: „E rușinos”. Reacția lui Gheorghe Turda, membru CREDIDAM: „O nemulțumită”
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto Profimedia jpg
Kate & William au dat marea veste, atât de așteptată de fani. Cu toate acestea, se aude că Regele Charles n-ar fi încântat
okmagazine.ro
Angelina Jolie, Jennifer Aniston foto Profimedia jpg
Lovitura pe care Jennifer Aniston i-o aplică Angelinei Jolie. „E femeia pe care o urăște cel mai mult!”
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceauşescu în fruntea unei demonstraţii din Bucureşti pentru sprijinirea Guvernului Dr. Petru Groza, instaurat la 6 martie 1945 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 6/1945)
Bucureștiul anului 1945: Gărzile cetățenești, în luptă cu „răufăcătorii”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii

OK! Magazine

image
Kate & William au dat marea veste, atât de așteptată de fani. Cu toate acestea, se aude că Regele Charles n-ar fi încântat

Click! Pentru femei

image
Lovitura pe care Jennifer Aniston i-o aplică Angelinei Jolie. „E femeia pe care o urăște cel mai mult!”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!