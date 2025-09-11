FlyLili, acuzată de evaziune, promite plata datoriilor și explică zborurile spre Congo. Compania ar fi transportat mercenarii lui Potra

Compania aeriană FlyLili, vizată într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 12 milioane de lei, anunță că își asumă plata restanțelor către stat și aplică un plan de redresare financiară. Reprezentanții firmei dau asigurări că zborurile nu sunt afectate și că vor colabora cu autoritățile.

Reprezentanții FlyLili au transmis că dificultățile financiare au apărut în perioada 2023–2024, din cauza lipsei de clienți și a pierderilor generate de baza operațională de la Brașov.

„Lipsa de clienţi din perioada 2023-2024 şi pierderile semnificative generate de baza operaţională de la Braşov au determinat întârzieri în plata obligaţiilor fiscale. Începând cu anul 2025, compania a iniţiat o reorganizare, renunţând la zborurile regulate şi concentrându-se pe operarea ACMI şi charter, activităţi care asigură fluxuri de venit mai stabile”, au precizat reprezentanții companiei.

Aceștia au mai adăugat că, în iulie 2025, compania a efectuat deja o plată de 2,2 milioane de lei către stat și a depus documentația necesară pentru obținerea unei eșalonări a datoriilor.

„FlyLili îşi menţine angajamentele faţă de angajaţi şi parteneri, asigurând plata la timp a salariilor şi respectarea obligaţiilor contractuale. Totodată, compania continuă să aplice planul de redresare, având ca obiectiv rambursarea integrală a creanţelor acumulate în perioada 2023-2024. Din primăvara anului 2025, compania înregistrează o evoluţie pozitivă, consolidându-şi poziţia în piaţă şi pregătindu-se pentru o dezvoltare sustenabilă pe termen mediu şi lung”, se mai arată în comunicat.

Proprietarul, plecat din țară

În legătură cu absența din România a administratorului companiei, Jürgen Faff, firma a explicat că acesta nu știa de perchezițiile ce urmau să aibă loc.

„Domnul Jürgen Faff nu a avut cunoştinţă prealabilă despre acţiunea organizată, aflându-se din ziua precedentă în afara României pentru întâlniri comerciale. A fost informat şi urmează să revină în ţară pentru a participa la discuţiile necesare. Administratorul FlyLili, domnul Jürgen Faff, nu are nicio legătură sau relaţie cu beneficiarul contractului din Congo, relaţia fiind strict contractuală şi respectând termenii agreaţi. Este foarte important să menţionăm că FlyLili nu are nicio relaţie cu Rusia”, au transmis reprezentanții companiei.

Zborurile spre Congo, sub control strict

În ceea ce privește cursele operate spre Congo, compania susține că acestea au fost efectuate în conformitate cu toate normele de siguranță și că nu s-au găsit nereguli.

„Toate aceste zboruri au respectat normele de siguranţă în vigoare, fiind suplimentate cu numeroase controale desfăşurate pe aeroporturile din România imediat după aterizarea aeronavei. Niciodată nu a fost identificat vreun obiect suspect. În egală măsură, facem precizarea că atât FlyLili, cât şi întreaga sa echipă colaborează cu organele de urmărire penală pentru a asigura aflarea adevărului şi dovedirea nevinovăţiei, subliniind caracterul exclusiv fiscal-comercial al prezentului incident”, a transmis compania.

Percheziții în București și Sibiu

Comunicatul companiei vine după descinderile efectuate miercuri, 10 septembrie, de polițiștii din Capitală, în București și în județul Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală.

Poliția Capitalei a anunțat că au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere. Din anchetă reiese că, în perioada 2024 - prezent, reprezentanții companiei ar fi reținut și nu ar fi plătit la timp impozite și contribuții cu reținere la sursă, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de lei.

La audieri au fost aduși directorul companiei, în calitate de suspect, și contabila, ca martor.

FlyLili a efectuat zeci de zboruri România-Congo

Potrivit investigațiilor publicate anterior de mai multe instituții media, avioanele FlyLili au efectuat zeci de zboruri spre Congo, transportând angajați ai lui Horațiu Potra, acuzat de implicare pro-rusă în alegerile prezidențiale. Datele site-ului Flightradar24 arată că aeronavele companiei au fost prezente pe aeroportul din Goma încă din mai 2023.

Conform publicației Turnul Sfatului, 11 dintre aceste zboruri au plecat din Sibiu, iar un angajat al lui Potra declara: „Avea două aeroporturi pe care nu eram controlați niciodată, la Târgu Mureș și Sibiu. Aterizam și se ducea fiecare la casa lui”. Tot așa ar fi intrat în România metale prețioase, tehnică de luptă și saci cu bani cash.

De asemenea, presa a scris că FlyLili a parafat un contract de milioane de euro cu Southwind Airlines, companie interzisă în spațiul aerian european din cauza suspiciunilor că ar fi controlată de afaceriști ruși care o foloseau pentru a ocoli sancțiunile după invazia Ucrainei.

Afaceristul Jürgen Faff, proprietarul FlyLili, a fost menționat și ca inițiator al afacerii eșuate cu terenul de golf de lângă Sibiu, finanțată din bani europeni, proiect care nu a fost finalizat niciodată.