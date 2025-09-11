search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

FlyLili, acuzată de evaziune, promite plata datoriilor și explică zborurile spre Congo. Compania ar fi transportat mercenarii lui Potra

0
0
Publicat:

Compania aeriană FlyLili, vizată într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 12 milioane de lei, anunță că își asumă plata restanțelor către stat și aplică un plan de redresare financiară. Reprezentanții firmei dau asigurări că zborurile nu sunt afectate și că vor colabora cu autoritățile.

Compania FlyLili, acuzată de evaziune fiscală de 12 milioane FOTO: Arhivă
Compania FlyLili, acuzată de evaziune fiscală de 12 milioane FOTO: Arhivă

Reprezentanții FlyLili au transmis că dificultățile financiare au apărut în perioada 2023–2024, din cauza lipsei de clienți și a pierderilor generate de baza operațională de la Brașov.

„Lipsa de clienţi din perioada 2023-2024 şi pierderile semnificative generate de baza operaţională de la Braşov au determinat întârzieri în plata obligaţiilor fiscale. Începând cu anul 2025, compania a iniţiat o reorganizare, renunţând la zborurile regulate şi concentrându-se pe operarea ACMI şi charter, activităţi care asigură fluxuri de venit mai stabile”, au precizat reprezentanții companiei.

Aceștia au mai adăugat că, în iulie 2025, compania a efectuat deja o plată de 2,2 milioane de lei către stat și a depus documentația necesară pentru obținerea unei eșalonări a datoriilor.

FlyLili îşi menţine angajamentele faţă de angajaţi şi parteneri, asigurând plata la timp a salariilor şi respectarea obligaţiilor contractuale. Totodată, compania continuă să aplice planul de redresare, având ca obiectiv rambursarea integrală a creanţelor acumulate în perioada 2023-2024. Din primăvara anului 2025, compania înregistrează o evoluţie pozitivă, consolidându-şi poziţia în piaţă şi pregătindu-se pentru o dezvoltare sustenabilă pe termen mediu şi lung”, se mai arată în comunicat.

Proprietarul, plecat din țară

În legătură cu absența din România a administratorului companiei, Jürgen Faff, firma a explicat că acesta nu știa de perchezițiile ce urmau să aibă loc.

Domnul Jürgen Faff nu a avut cunoştinţă prealabilă despre acţiunea organizată, aflându-se din ziua precedentă în afara României pentru întâlniri comerciale. A fost informat şi urmează să revină în ţară pentru a participa la discuţiile necesare. Administratorul FlyLili, domnul Jürgen Faff, nu are nicio legătură sau relaţie cu beneficiarul contractului din Congo, relaţia fiind strict contractuală şi respectând termenii agreaţi. Este foarte important să menţionăm că FlyLili nu are nicio relaţie cu Rusia”, au transmis reprezentanții companiei.

Zborurile spre Congo, sub control strict

În ceea ce privește cursele operate spre Congo, compania susține că acestea au fost efectuate în conformitate cu toate normele de siguranță și că nu s-au găsit nereguli.

Citește și: Potra, acuzat de implicare directă în conflictele din Congo: românii au luptat alături de miliții locale, încălcând convențiile internaționale

Toate aceste zboruri au respectat normele de siguranţă în vigoare, fiind suplimentate cu numeroase controale desfăşurate pe aeroporturile din România imediat după aterizarea aeronavei. Niciodată nu a fost identificat vreun obiect suspect. În egală măsură, facem precizarea că atât FlyLili, cât şi întreaga sa echipă colaborează cu organele de urmărire penală pentru a asigura aflarea adevărului şi dovedirea nevinovăţiei, subliniind caracterul exclusiv fiscal-comercial al prezentului incident”, a transmis compania.

Percheziții în București și Sibiu

Comunicatul companiei vine după descinderile efectuate miercuri, 10 septembrie, de polițiștii din Capitală, în București și în județul Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală.

Poliția Capitalei a anunțat că au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere. Din anchetă reiese că, în perioada 2024 - prezent, reprezentanții companiei ar fi reținut și nu ar fi plătit la timp impozite și contribuții cu reținere la sursă, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de lei.

La audieri au fost aduși directorul companiei, în calitate de suspect, și contabila, ca martor.

FlyLili a efectuat zeci de zboruri România-Congo

Potrivit investigațiilor publicate anterior de mai multe instituții media, avioanele FlyLili au efectuat zeci de zboruri spre Congo, transportând angajați ai lui Horațiu Potra, acuzat de implicare pro-rusă în alegerile prezidențiale. Datele site-ului Flightradar24 arată că aeronavele companiei au fost prezente pe aeroportul din Goma încă din mai 2023.

Conform publicației Turnul Sfatului, 11 dintre aceste zboruri au plecat din Sibiu, iar un angajat al lui Potra declara: „Avea două aeroporturi pe care nu eram controlați niciodată, la Târgu Mureș și Sibiu. Aterizam și se ducea fiecare la casa lui”. Tot așa ar fi intrat în România metale prețioase, tehnică de luptă și saci cu bani cash.

De asemenea, presa a scris că FlyLili a parafat un contract de milioane de euro cu Southwind Airlines, companie interzisă în spațiul aerian european din cauza suspiciunilor că ar fi controlată de afaceriști ruși care o foloseau pentru a ocoli sancțiunile după invazia Ucrainei.

Afaceristul Jürgen Faff, proprietarul FlyLili, a fost menționat și ca inițiator al afacerii eșuate cu terenul de golf de lângă Sibiu, finanțată din bani europeni, proiect care nu a fost finalizat niciodată.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
stirileprotv.ro
image
Cine a fost Charlie Kirk, activistul politic american asasinat la o universitate din Utah
gandul.ro
image
Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
fanatik.ro
image
Trump cere pedeapsa cu moartea pentru „animalul” care a ucis-o pe femeia din Ucraina, Iryna Zaruska: „Nu există altă opțiune”
libertatea.ro
image
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele F-16 și F-35 ar rămâne descoperite în fața dronelor rusești”
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
I-a dat de gol în direct: ea e noua iubită a lui Carlos Alcaraz! ”Zvonurile sunt adevărate”
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
observatornews.ro
image
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Am voie să vopsesc gardul vecinului pe partea mea? Legea de care mulţi români nu ştiu
playtech.ro
image
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Mesajul clubului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
I-a dat de gol în direct: ea e noua iubită a lui Carlos Alcaraz! ”Zvonurile sunt adevărate”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ministrul Muncii, anunț important despre plata pensiilor pe card: „E nevoie de o viteză mai mare”. Ce se întâmplă cu banii seniorilor
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Când se elimină CASS pentru pensii. Ministrul Muncii anunță termenul limită prevăzut de lege
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine de la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
Catherine Zeta Jones foto Profimedia jpg
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani
clickpentrufemei.ro
Singurul dictator sovietic înlăturat din funcție: «Hrușciov a demascat cultul lui Stalin după moartea lui, iar noi demascăm cultul lui Hrușciov cu el în viață» jpeg
Singurul dictator sovietic înlăturat din funcție: «Hrușciov a demascat cultul lui Stalin după moartea lui, iar noi demascăm cultul lui Hrușciov cu el în viață»
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Primii pași spre reconciliere! Cum a decurs întâlnirea istorică de 55 de minute dintre Prințul Harry și Regele Charles, tatăl lui

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!