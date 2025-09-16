search
Marți, 16 Septembrie 2025
Proprietarul companiei aeriene FlyLili și partenerul său de afaceri, plasați sub control judiciar. Cei doi sunt acuzați de evaziune fiscală

Publicat:

Jurgen Faff, afaceristul care deține compania aeriană Fly Lili, și partenerul său de afaceri au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzați de evaziune fiscală de 12 milioane de lei. Compania aeriană ar fi transportat mercenarii lui Potra în Congo.

Jurgen Faff/FOTO: Inquam photos/George Călin
Jurgen Faff/FOTO: Inquam photos/George Călin

Prin ordonanțele din datele de 11.09.2025 și 16.09.2025 ale procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și extinderea acțiunii penale față de doi inculpați cercetați pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că în perioada în perioada 20.02.2024 – 25.06.2025, în calitate de persoane cu putere decizională în cadrul unei societăți al cărei obiectul principal de activitate constă în transporturi aeriene de pasageri, fiind administratori, în mod repetat, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale,  au reținut și nu au plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege obligațiile cu reținere la sursă de plată către bugetul de stat, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurați și contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 12.342.954 lei, prejudiciul fiind reparat printr-o plată parțială”, au precizat reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Luni seară, Jurgen Faff  a fost reținut după mai multe ore de audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Sectorul 1.

Cel în cauză a fost reţinut, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în faţa magistraţilor cu propunere legală”, a transmis Poliția Capitalei.

Pe 10 septembrie 2025, poliţia din Bucureşti şi Sibiu a efectuat percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală vizând FlyLili. În legătură cu absența din România a administratorului companiei, Jürgen Faff, firma a explicat că acesta nu știa de perchezițiile ce urmau să aibă loc.

Domnul Jürgen Faff nu a avut cunoştinţă prealabilă despre acţiunea organizată, aflându-se din ziua precedentă în afara României pentru întâlniri comerciale. A fost informat şi urmează să revină în ţară pentru a participa la discuţiile necesare.

Administratorul FlyLili, domnul Jürgen Faff, nu are nicio legătură sau relaţie cu beneficiarul contractului din Congo, relaţia fiind strict contractuală şi respectând termenii agreaţi. Este foarte important să menţionăm că FlyLili nu are nicio relaţie cu Rusia”, au transmis reprezentanții companiei.

Potrivit investigațiilor publicate anterior de mai multe instituții media, avioanele FlyLili au efectuat zeci de zboruri spre Congo, transportând angajați ai lui Horațiu Potra, acuzat de implicare pro-rusă în alegerile prezidențiale.

Datele site-ului Flightradar24 arată că aeronavele companiei au fost prezente pe aeroportul din Goma încă din mai 2023.

