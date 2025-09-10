search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Percheziții la compania aeriană „Fly Lili”, într-un dosar de evaziune fiscală. Cum ar fi fentat statul firma cu care Horațiu Potra își ducea mercenarii în Congo

0
0
Publicat:

Polițiștii din Capitală efectuează miercuri, 10 septembrie, mai multe percheziții în București și județul Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală. Vizată ar fi „Fly Lili”, compania aeriană cu care Horațiu Potra își ducea mercenarii în Congo. Directorul companiei a fost adus la audieri, în calitate de suspect.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au pus în executare, miercuri, cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere, în municipiul București și în județul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

„Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2024 – prezent, reprezentanții unei societăți comerciale ar fi reținut și nu ar fi plătit în termenul impus de lege impozite și contribuții cu reținere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei. De asemenea, din cercetări, s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, deținând mai multe aeronave și având peste 170 de angajati ( piloti, însoțitori de bord și personal tehnic aerian)”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de Poliția Capitalei.

Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, cuantumul său fiind influențat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piață.

Compania vizată este „Fly Lili”

Potrivit unor surse „Adevărul”, compania vizată este „Fly Lili”.

Se fac demersuri pentru depistarea lui Jurgen Faff, suspect în dosarul de evaziune fiscală.

Cu Fly Lili, Horațiu Potra își ducea mercenarii în Congo. GOTO Facebook Fly Lili
Cu Fly Lili, Horațiu Potra își ducea mercenarii în Congo. GOTO Facebook Fly Lili

La audieri a fost adus directorul companiei, de asemenea suspect în dosar, dar și contabila firmei, în calitate de martor.

„În vederea administrării materialului probator, astăzi, 10 septembrie 2025, au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. În contextul acestor activități, au fost depistate două persoane, una având calitatea de martor, acestea fiind conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere, care au fost emise pe numele lor. Totodată, în prezenta cauză, față de o persoană bănuită, sunt efectuate demersuri pentru depistarea acesteia”, se mai arată în comunicat.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

Fly Lili a efectuat zeci de zboruri România-Congo

Despre Fly Lili, compania deținută de afaceristul sibian Jurgen Faff, context.ro scria, în februarie, că a efectuat zeci de zboruri România-Congo.

Avioanele companiei au transportat angajații lui Horațiu Potra, acuzat de implicare pro-rusă în alegerile prezidențiale, potrivit mai multor  publicații.

Datele agregate de site-ul de specialitate Flightradar24.com au indicat prezența aeronavelor Fly Lili pe aeroportul Goma începând cu mai 2023.

Conform publicației locale Turnul Sfatului, 11 zboruri către Goma, organizate pentru Potra, au avut ca punct de plecare aeroportul din Sibiu. Potrivit unui angajat al lui Potra care a stat de vorbă cu jurnalistul Victor Ilie, aici controalele erau inexistente: î„Avea două aeroporturi pe care nu eram controlați niciodată, la Târgu Mureș și Sibiu. Aterizam și se ducea fiecare la casa lui”.

Așa ar fi intrat în România metale prețioase, tehnică de luptă și saci cu bani cash, potrivit investigației amintite.

Aceeași firmă aeriană a parafat un contract de milioane de euro cu Southwind Airlines, căreia i s-a interzis accesul în spațiul aerian european din cauza suspiciunilor că e controlată de afaceriști ruși care o folosesc pentru a evita sancțiunile impuse după invazia Ucrainei.

Afaceristul Jurgen Faff este considerat și artizanul afacerii care a tocat milioane de euro din banii europeni destinați unui teren de golf lângă Sibiu, care nu a fost finalizat niciodată, potrivit Context.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
digi24.ro
image
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
stirileprotv.ro
image
Ireal ce salariu primește o BONĂ în România! Cererea este mereu în creștere
gandul.ro
image
Șeful NATO îi trimite un mesaj lui Putin după incidentul din Polonia: Opriți escaladarea războiului
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din închisoare. Înjură permanent!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
observatornews.ro
image
Nu l-a lăsat inima și a venit să își ia adio de la mama Adrianei Bahmuțeanu! Cine a apărut la înmormântarea Petruței Toma
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Se înregistrează sau nu tichetele de masă în Revisal? Ce spune legea și cum trebuie procedat corect
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, anunț șoc în direct despre demisie: „Cedez imediat locul la națională”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
Sute de elevi încep școala online. Decizia luată în urma unui focar de Hepatită A
kanald.ro
image
Se pregătește taxă de 16% pe banii românilor la depozite bancare, restricții la...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Schimbare privind vechimea la pensie!
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Daciana Sârbu și-a găsit iubirea! La braț cu un alt bărbat, după divorțul de Victor Ponta. „Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc”
click.ro
image
Scandal la o grădiniță din Satu Mare! Copiii au fost îmbrăcați în uniforme de "Șoimi ai Patriei” și "Pionieri”. Părinte: „Nu vreau ca fiul meu să fie pus..."
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!