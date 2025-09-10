Video Percheziții la compania aeriană „Fly Lili”, într-un dosar de evaziune fiscală. Cum ar fi fentat statul firma cu care Horațiu Potra își ducea mercenarii în Congo

Polițiștii din Capitală efectuează miercuri, 10 septembrie, mai multe percheziții în București și județul Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală. Vizată ar fi „Fly Lili”, compania aeriană cu care Horațiu Potra își ducea mercenarii în Congo. Directorul companiei a fost adus la audieri, în calitate de suspect.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au pus în executare, miercuri, cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere, în municipiul București și în județul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

„Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2024 – prezent, reprezentanții unei societăți comerciale ar fi reținut și nu ar fi plătit în termenul impus de lege impozite și contribuții cu reținere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei. De asemenea, din cercetări, s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, deținând mai multe aeronave și având peste 170 de angajati ( piloti, însoțitori de bord și personal tehnic aerian)”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de Poliția Capitalei.

Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, cuantumul său fiind influențat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piață.

Compania vizată este „Fly Lili”

Potrivit unor surse „Adevărul”, compania vizată este „Fly Lili”.

Se fac demersuri pentru depistarea lui Jurgen Faff, suspect în dosarul de evaziune fiscală.

La audieri a fost adus directorul companiei, de asemenea suspect în dosar, dar și contabila firmei, în calitate de martor.

„În vederea administrării materialului probator, astăzi, 10 septembrie 2025, au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. În contextul acestor activități, au fost depistate două persoane, una având calitatea de martor, acestea fiind conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere, care au fost emise pe numele lor. Totodată, în prezenta cauză, față de o persoană bănuită, sunt efectuate demersuri pentru depistarea acesteia”, se mai arată în comunicat.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

Fly Lili a efectuat zeci de zboruri România-Congo

Despre Fly Lili, compania deținută de afaceristul sibian Jurgen Faff, context.ro scria, în februarie, că a efectuat zeci de zboruri România-Congo.

Avioanele companiei au transportat angajații lui Horațiu Potra, acuzat de implicare pro-rusă în alegerile prezidențiale, potrivit mai multor publicații.

Datele agregate de site-ul de specialitate Flightradar24.com au indicat prezența aeronavelor Fly Lili pe aeroportul Goma începând cu mai 2023.

Conform publicației locale Turnul Sfatului, 11 zboruri către Goma, organizate pentru Potra, au avut ca punct de plecare aeroportul din Sibiu. Potrivit unui angajat al lui Potra care a stat de vorbă cu jurnalistul Victor Ilie, aici controalele erau inexistente: î„Avea două aeroporturi pe care nu eram controlați niciodată, la Târgu Mureș și Sibiu. Aterizam și se ducea fiecare la casa lui”.

Așa ar fi intrat în România metale prețioase, tehnică de luptă și saci cu bani cash, potrivit investigației amintite.

Aceeași firmă aeriană a parafat un contract de milioane de euro cu Southwind Airlines, căreia i s-a interzis accesul în spațiul aerian european din cauza suspiciunilor că e controlată de afaceriști ruși care o folosesc pentru a evita sancțiunile impuse după invazia Ucrainei.

Afaceristul Jurgen Faff este considerat și artizanul afacerii care a tocat milioane de euro din banii europeni destinați unui teren de golf lângă Sibiu, care nu a fost finalizat niciodată, potrivit Context.