 Parlamentul European cere finalizarea anchetei privind TikTok și posibilele ingerințe străine în alegerile anulate din România | adevarul.ro
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Parlamentul European cere finalizarea anchetei privind TikTok și posibilele ingerințe străine în alegerile anulate din România

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Parlamentul European a adoptat la Strasbourg Raportul privind Scutul European pentru Democrație, avertizând că dezinformarea, atacurile informaționale și războiul hibrid reprezintă amenințări tot mai serioase la adresa democrațiilor din Uniunea Europeană. Documentul face referire și la alegerile prezidențiale din România din 2024.

Parlamentul European avertizează asupra războiului hibrid
Parlamentul European avertizează asupra războiului hibrid Foto: Pixabay

Eurodeputații au solicitat Comisiei Europene, printre altele, să finalizeze cât mai rapid investigația referitoare la platforma TikTok și la posibilele ingerințe străine în alegerile prezidențiale din România din 2024, potrivit TVR Info.

Raportul privind protejarea democrației europene în fața campaniilor de dezinformare și manipulare votat de eurodeputați subliniază că procesul de verificare a acestor suspiciuni nu a fost încă încheiat.

Documentul atrage atenția asupra influenței exercitate de rețelele de boți, de campaniile coordonate de dezinformare și de algoritmii marilor platforme online, în special în perioadele electorale.

Potrivit europarlamentarilor, astfel de mecanisme pot afecta dezbaterea publică și procesul democratic.

În document sunt menționate și acțiunile atribuite serviciilor ruse, despre care Parlamentul European susține că reprezintă una dintre principalele surse ale operațiunilor de influență și manipulare informațională desfășurate pe teritoriul Uniunii.

Raportul concluzionează că statele membre nu pot combate individual amenințările hibride și campaniile de dezinformare, fiind necesară o abordare coordonată la nivel european. De asemenea, eurodeputații amintesc sancțiunea de 120 de milioane de euro aplicată platformei X și cer consolidarea mecanismelor de supraveghere a marilor rețele sociale.

Printre măsurile recomandate se numără extinderea programelor de educație media și digitală, sprijinirea presei independente și a jurnalismului de investigație, precum și protejarea cetățenilor împotriva utilizării programelor de supraveghere de tip spyware.

Europarlamentarii propun totodată măsuri pentru stimularea participării civice și pentru creșterea rezilienței democratice a Uniunii Europene în fața atacurilor informaționale și a interferențelor externe.

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