search
Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan, despre raportul privind anularea alegerilor: „90% din lucrurile pe care le știu pot fi făcute publice. Le vom face publice într-un mod sistematic”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, într-un interviu la Europa FM, că raportul legat de anularea alegerilor prezidențiale va include informații care, în proporție de aproximativ 90%, pot fi prezentate publicului în cursul acestui an.

ND: Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă. FOTO AFP
ND: Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă. FOTO AFP

Șeful statului a afirmat că România se confruntă de cel puțin un deceniu cu acțiuni specifice unui „război hibrid” atribuit Federației Ruse și că, potrivit datelor analizate până acum, candidatul Călin Georgescu ar fi beneficiat de sprijinul unei infrastructuri de influență asociate Moscovei.

Nicușor Dan a explicat că, în procesul de documentare, a avut discuții atât cu instituții ale statului, cât și cu specialiști din societatea civilă, subliniind că aceste expertize sunt esențiale pentru înțelegerea mecanismelor folosite în campaniile de influență.

„Am avut o corespondență cu mai multe instituții. Am avut discuții interesante cu oameni din societatea civilă – este o zonă foarte sofisticată, care combină metode noi, și am găsit oameni cu competențe deosebite. Ne ajută inclusiv. Fără discuție, România este ținta unui război al Rusiei de cel puțin 10 ani”,  a spus Nicușor Dan

Influență externă și operațiuni coordonate

Președintele a afirmat că există indicii clare privind implicarea Rusiei în spațiul public românesc în ultimii ani și a amintit raportul prezentat la începutul anului de Parchetul General, care arăta că agenții de publicitate cu legături ruse au lucrat pentru campania lui Călin Georgescu.

Șeful statului a precizat că raportul final pe care îl va prezenta va reuni informații din mai multe surse și va depăși ca amploare raportul precedent. Președintele a subliniat însă că acel raport a oferit deja un răspuns la întrebarea privind implicarea Rusiei în campania lui Georgescu.

„Fără discuție, Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă. 90% din lucrurile pe care le știu despre alegeri sunt lucruri care pot fi făcute publice și pe care le vom face publice într-un mod sistematic. Cred că era ianuarie sau februarie când domnul Florența a ieșit cu un raport care dovedește că agențiile ruse au lucrat pentru Călin Georgescu”, a spus președintele

„Intensitatea influenței ruse în România a fost excepțională”. Când va fi publicat raportul

Șeful statului a anunțat că raportul va fi prezentat în cursul acestui an, fără a avansa o dată exactă:

„Nu trebuie să așteptăm acest raport cu care noi vom ieși, care va pune împreună mai multe lucruri. Nu vreau să dau un termen acum. Anul acesta, categoric, îl voi face public”

Nicușor Dan a comparat situația din România cu alte cazuri de ingerință externă documentate în state occidentale, precum Brexit sau alegerile din Republica Moldova și Germania. Președintele a subliniat însă că, în România, amploarea fenomenului a fost neobișnuită.

Președintele a menționat că evoluția spectaculoasă din sondaje - de la 5% la 23% într-o singură săptămână - nu are precedent în alte țări și reprezintă un element distinctiv al situației din România.

Șeful statului a adăugat că analiza este încă în desfășurare și că nu dorește să anticipeze concluziile finale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
digi24.ro
image
Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan avansează un scenariu exploziv: „E posibil să avem un guvern minoritar.” Președintele susține că PSD a încălcat acordul cu PNL, dar că referendumul PSD este legitim
gandul.ro
image
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
mediafax.ro
image
Cine este soția lui Gică Hagi și cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe ce face Marilena Hagi
fanatik.ro
image
„Nu ești mult mai mamă, dacă ai născut pe cale naturală”. Interviu cu prof. dr. Monica Cîrstoiu, care desființează miturile „anticezariană” de pe panourile din București
libertatea.ro
image
„Lumea e devastată de o mână de tirani”. Papa Leon, după disputa cu Trump: Manipulează „numele lui Dumnezeu” pentru propriul câștig
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
Schimbare de nume, apoi gest neașteptat! Victoria Beckham a rupt tăcerea despre scandalul din familie
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie
antena3.ro
image
Carburanţii, mai ieftini cu un leu, temporar. Când se vor scumpi iar
observatornews.ro
image
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
cancan.ro
image
Un pensionar a obligat Casa de Pensii să îi recunoască 15 ani ca munciți la grupa a II-a. Ce meserie a avut?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Eşti filmat în loc public iar imaginile sunt postate pe reţelele sociale. Ce poţi face, conform Codului Civil
playtech.ro
image
Ministerul Apărării din Rusia a publicat lista „ţintelor” din Europa. Fabrici de drone din 12 țări, considerate legitime pentru atac
fanatik.ro
image
AUR coboară la 37%, minimul după prezidențiale. Analist: „Extrema dreaptă-balamuc e în declin. George Simion este un semnal de alarmă pentru noi toți”
ziare.com
image
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Foști judecători CCR explică, pas cu pas, cum Bolojan poate rămâne în funcție. Aprobare vs. vot de încredere
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Nicușor Dan a confirmat! Criză politică în România
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, de nerecunoscut. Cum arată după ce a „topit” un număr considerabil de kilograme
click.ro
image
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care nu l-am comandat”
click.ro
image
A rămas fără dinți după ce a mers în Turcia să-și repare dantura: „Aș vrea să pot da timpul înapoi”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințul Harry și Prințesa Diana foto Profimedia jpg
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian
okmagazine.ro
ChatGPT Image Apr 16, 2026, 01 59 41 PM png
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dezvăluiri șocante despre trecutul presupusei iubite a lui Valentin Sanfira. Ce au declarat persoane care au cunoscut-o: „A început să mă amenințe”
image
Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, de nerecunoscut. Cum arată după ce a „topit” un număr considerabil de kilograme

OK! Magazine

image
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță