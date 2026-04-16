Nicușor Dan, despre raportul privind anularea alegerilor: „90% din lucrurile pe care le știu pot fi făcute publice. Le vom face publice într-un mod sistematic”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, într-un interviu la Europa FM, că raportul legat de anularea alegerilor prezidențiale va include informații care, în proporție de aproximativ 90%, pot fi prezentate publicului în cursul acestui an.

Șeful statului a afirmat că România se confruntă de cel puțin un deceniu cu acțiuni specifice unui „război hibrid” atribuit Federației Ruse și că, potrivit datelor analizate până acum, candidatul Călin Georgescu ar fi beneficiat de sprijinul unei infrastructuri de influență asociate Moscovei.

Nicușor Dan a explicat că, în procesul de documentare, a avut discuții atât cu instituții ale statului, cât și cu specialiști din societatea civilă, subliniind că aceste expertize sunt esențiale pentru înțelegerea mecanismelor folosite în campaniile de influență.

„Am avut o corespondență cu mai multe instituții. Am avut discuții interesante cu oameni din societatea civilă – este o zonă foarte sofisticată, care combină metode noi, și am găsit oameni cu competențe deosebite. Ne ajută inclusiv. Fără discuție, România este ținta unui război al Rusiei de cel puțin 10 ani”, a spus Nicușor Dan

Influență externă și operațiuni coordonate

Președintele a afirmat că există indicii clare privind implicarea Rusiei în spațiul public românesc în ultimii ani și a amintit raportul prezentat la începutul anului de Parchetul General, care arăta că agenții de publicitate cu legături ruse au lucrat pentru campania lui Călin Georgescu.

Șeful statului a precizat că raportul final pe care îl va prezenta va reuni informații din mai multe surse și va depăși ca amploare raportul precedent. Președintele a subliniat însă că acel raport a oferit deja un răspuns la întrebarea privind implicarea Rusiei în campania lui Georgescu.

„Fără discuție, Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă. 90% din lucrurile pe care le știu despre alegeri sunt lucruri care pot fi făcute publice și pe care le vom face publice într-un mod sistematic. Cred că era ianuarie sau februarie când domnul Florența a ieșit cu un raport care dovedește că agențiile ruse au lucrat pentru Călin Georgescu”, a spus președintele

„Intensitatea influenței ruse în România a fost excepțională”. Când va fi publicat raportul

Șeful statului a anunțat că raportul va fi prezentat în cursul acestui an, fără a avansa o dată exactă:

„Nu trebuie să așteptăm acest raport cu care noi vom ieși, care va pune împreună mai multe lucruri. Nu vreau să dau un termen acum. Anul acesta, categoric, îl voi face public”

Nicușor Dan a comparat situația din România cu alte cazuri de ingerință externă documentate în state occidentale, precum Brexit sau alegerile din Republica Moldova și Germania. Președintele a subliniat însă că, în România, amploarea fenomenului a fost neobișnuită.

Președintele a menționat că evoluția spectaculoasă din sondaje - de la 5% la 23% într-o singură săptămână - nu are precedent în alte țări și reprezintă un element distinctiv al situației din România.

Șeful statului a adăugat că analiza este încă în desfășurare și că nu dorește să anticipeze concluziile finale.