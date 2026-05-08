Breaking Elevă de 18 ani, găsită moartă pe un câmp în Bihor: fata făcea practică la o fermă din zonă. Principalul suspect, căutat cu drone

O descoperire șocantă a avut loc vineri, 8 mai, în comuna Tămășeu, județul Bihor, unde o tânără în vârstă de 18 ani a fost găsită decedată pe un câmp. Aceasta se afla în practică la o fermă de animale din zonă. Presupusul asasin al fetei este căutat cu drone și cu câini de urmă.

Corpul neînsuflețit al fetei a fost găsit pe câmp și prezenta mai multe leziuni în zona gâtului.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale, însă acestea nu au mai putut face decât să constate decesul.

În scurt timp, zona a fost împânzită de polițiști, care au demarat cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

Ancheta se desfășoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Fata era elevă în clasa a XI-a la o școală de profil agricol. Surse apropiate anchetei susțin că principalul suspect ar fi un îngrijitor de la ferma unde fata efectua practica, cu care aceasta ar fi avut o relație de aproximativ un an.

