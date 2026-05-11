MAI transmite că verificările în cazul crimei din Bihor „nu au evidențiat întârzieri intenționate sau refuzuri de intervenție”

Ministerul Afacerilor Interne a transmis luni, 11 mai, că verificările preliminare nu au indicat întârzieri intenționate sau refuzuri de intervenție din partea poliției ori a echipajelor de urgență în cazul crimei din Bihor, în care o elevă de 18 ani a fost ucisă de un bărbat de 39 de ani.

Precizările ministerului vin după ce tatăl fetei a declarat că intervenția echipajelor de urgență ar fi fost întârziată și face acuzații grave legate de modul în care a fost gestionată situația.

„Nu mi-ați oferit ajutor, am sunat de 5 ori să ne ajute și abia după 40-50 minute nu știu exact a venit doar doi de la poliția de frontieră și aproximativ după 1 oră jumătate a venit salvarea și echipajul de poliție cu toate că m-am rugat în genunchi să vină să ne salveze fata.

Vrem să vadă toată țara ce înseamnă să suni la 112 pentru ajutor să vadă Ministerul Justiției și cei de la guvern dacă are suflet în ce țară trăim!”, mai scrie bărbatul.

Amintim că adolescenta, aflată în practică la o fermă, a fost ucisă și abandonată pe un câmp. Principalul suspect este un cioban de 39 de ani, recidivist condamnat anterior pentru crimă, care a fost prins după mai multe ore de căutări cu drone, câini și elicopter.

Precizările MAI

Instituția declară într-un comunicat că, din dispoziția ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, „au fost efectuate verificări privind modul de gestionare a apelurilor la 112 și acțiunea structurilor MAI în acest caz.”

Așadar, potrivit MAI, la ora 11:45 a fost înregistrat primul apel la 112, efectuat de tatăl victimei. Acesta a sesizat faptul că nu reușește să ia legătura cu fata și a menționat că, la ferma unde aceasta avea practică, lucrează un cioban despre care a afirmat că are antecedente penale.

Primul apel la 112 a fost tratat ca un caz de dispariție, iar după aproximativ patru minute, în care operatorii au colectat informațiile necesare, cazul a fost transmis echipajelor de poliție.

MAI a precizat că polițiștii trimiși la intervenție se aflau în alte localități, fiind mobilizate două patrule mixte de Poliție și Poliție de Frontieră.

Ulterior, la ora 12:08, același apelant a revenit cu un nou apel la 112, semnalând faptul că niciun echipaj nu ajunsese încă la fața locului. Până să sosească autoritățile, administratorul fermei a ridicat o dronă, prin intermediul căreia a fost observat trupul victimei.

La ora 12:12, primul echipaj de poliție a ajuns la fața locului și a confirmat faptul că persoana era decedată.

Zece minute mai târziu, la 12:22, tatăl victimei a sunat din nou la 112 pentru a anunța că fata a fost găsită moartă și pentru a cere intervenția unui echipaj SMURD. Potrivit MAI, echipajul fusese deja solicitat de polițiștii ajunși la fața locului.

La ora 12:23, a fost recepționat un alt apel din partea acestuia, care a repetat că trupul victimei a fost găsit și a insistat asupra trimiterii unui elicopter medical.

MAI a transmis că tatăl victimei a cerut în repetate rânduri intervenția unui elicopter SMURD, care a fost trimis la ora 12:35, dar ulterior întors din drum după ce personalul medical de la fața locului a constatat că fata nu mai avea semne vitale.

Instituția mai precizează că echipajele medicale și resursele ISU au fost mobilizate imediat după solicitările făcute prin 112.

„Precizăm că, până la acest moment, verificările operative nu au evidențiat întârzieri intenționate sau refuzuri de intervenție din partea structurilor MAI ori ale echipajelor operative. În același timp, înțelegem emoția publică și drama familiei, motiv pentru care toate aspectele legate de acest caz sunt analizate cu maximă seriozitate și transparență.

În astfel de momente, dincolo de proceduri și cronologii, rămâne tragedia unei familii care și-a pierdut copilul.

Reafirmăm că orice situație în care există suspiciuni privind funcționarea mecanismelor de intervenție va fi verificată cu responsabilitate, iar eventualele măsuri necesare vor fi dispuse conform legii”, subliniază MAI în comunicat.