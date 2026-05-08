Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Cine este principalul suspect în cazul elevei din Bihor: a fost eliberat după 14 ani de detenție

Principalul suspect în cazul uciderii elevei de 18 ani din Parhida - Bihor este Jozsef Zsolt Bóné, un localnic de 39 de ani, a anunțat Poliția Bihor, care a făcut publică și fotografia acestuia. Bărbatul a fost prins.

Jozsef Zsolt Bóné, principalul suspect FOTO Bihon/IPJ Bihor
UPDATE Individul a fost prins

Principalul suspect in cazul crimei din Bihor a fost prins.

Jozsef Zsolt Bónée ascundea într-un lan de rapiță din apropierea locului crimei.

Știrea inițială

Autoritățile au declanșat o operațiune amplă de căutare, mobilizând echipe de polițiști și jandarmi, câini de urmă, drone și un elicopter, în încercarea de a-l depista cât mai rapid, potrivit BIHON

Pe teren, filtrele rutiere au fost instalate în mai multe puncte, iar traficul pe Drumul Național 19, între Oradea și Marghita, s-a desfășurat în coloană, după ce polițiștii au început să oprească și să verifice toate autovehiculele. Imagini apărute pe rețelele de socializare surprind intensitatea acțiunilor din zona localității Fegernicul Nou.

Anchetatorii au extins verificările în toate zonele în care suspectul s-ar putea ascunde, iar Bóné a fost dat în consemn la frontieră pentru a preveni părăsirea țării. Într-un comunicat oficial, Poliția Bihor a transmis că orice persoană care deține informații utile este rugată să sune de urgență la 112 și să nu încerce să intre în contact cu bărbatul căutat.

Crima a avut loc vineri, la orele amiezii. Tânăra de 18 ani, elevă la un liceu din Borș, a fost găsită moartă, cu răni în zona gâtului, lângă ferma unde își desfășura stagiul de practică.

Surse judiciare au confirmat că principalul suspect, Jozsef Zsolt Bóné, are antecedente penale: a mai fost condamnat pentru o crimă și a executat 14 ani de închisoare.

Amintim că, în 2015, într-un alt caz, care nu are legătură cu crima comisă vineri, o elevă de 17 ani, din comuna doljeană Goieşti, a fost găsită moartă pe data de 15 august, într-un parc din Craiova.

