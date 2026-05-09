Detalii șocante în cazul crimei din Bihor. Ucigașul ar fi dezvoltat o obsesie pentru victimă și i-ar fi propus să fie împreună, iar tânăra a refuzat

Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul crimei din județul Bihor care a șocat o țară întreagă. Bărbatul de 39 de ani arestat pentru uciderea elevei de 18 ani și-ar fi recunoscut fapta imediat după ce a fost prins de anchetatori. Surse apropiate anchetei spun că bărbatul ar fi dezvoltat o obsesie față de tânără. Acesta a fost arestat astăzi pentru 30 de zile, după ce a fost prezentat în fața instanței, purtând același tricou pătat de sânge ca în ziua precedentă. El a făcut scurte declarații jurnaliștilor.

Criminalul a ajuns sâmbătă încătușat în fața instanței, sub escorta polițiștilor și a mascaților. În declarațiile făcute în fața jurnaliștilor, acesta a susținut că nu ar fi intenționat să o ucidă pe tânără și a invocat drept motiv al gestului „gelozia”.

Întrebat dacă își dorea o relație cu adolescenta și dacă aceasta l-ar fi refuzat, suspectul a răspuns afirmativ, conform ebihoreanul.ro.

Un detaliu care a atras atenția la Tribunalul Bihor a fost faptul că suspectul a fost adus purtând același tricou pătat de sângele victimei, pe care îl avea și în momentul capturării, precum și un bandaj în zona gâtului.

În imaginile surprinse vineri seară, după prinderea sa, se putea observa o rană la nivelul gâtului, posibil o tăietură, dar și ceea ce părea a fi un șiret în jurul acestuia. Anchetatorii nu exclud ipoteza unei tentative de suicid.

Întrebat de jurnaliști de ce a ucis-o pe tânăra de 18 ani, suspectul a oferit doar răspunsuri scurte. „N-am vrut”, a spus acesta, pentru ca apoi să adauge: „Din gelozie”. Ulterior, bărbatul a declarat că regretă fapta.

Magistrații Tribunalului Bihor au admis cererea procurorilor și au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

„Dispune arestarea preventivă a inculpatului Bóné József-Zsolt, pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat, prevăzută de art. 188-189 alin. 1 lit. e) Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 09.05.2026 și până la data de 07.06.2026 inclusiv”, se arată în soluția publicată pe portalul instanțelor.

Durere fără margini pentru părinții fetei

Suspectul a fost dus ulterior la locul tragediei pentru reconstituire, în timp ce părinții victimei cer explicații pentru moartea cumplită a fiicei lor și acuză că nimeni de la ferma unde aceasta făcea practică nu i-a avertizat că adolescenta ar fi putut fi în pericol.

Părinții fetei spun că proprietarii fermei, care le sunt și fini, ar fi trebuit să le spună dacă angajatul manifesta un interes nepotrivit față de fiica lor.

„Dacă băiatul ăla s-a dat la ea, el trebuia să observe sau nevasta, imposibil să nu vadă și trebuia să ne anunțe. N-am avut niciun semnal”, a declarat tatăl fetei ucise, potrivit Știrilor Pro TV.

Italian condamnat la închisoare pe viață după ce a ucis un adolescent român

Mama adolescentei a descris-o ca fiind o elevă model. „Serioasă, învață bine, practică în fiecare zi”, a spus femeia.

Tânăra ucisă era elevă în clasa a XII-a la un liceu agricol și făcea practică la ferma unde lucra și suspectul.

Reprezentanții fermei au refuzat până în acest moment să ofere un punct de vedere cu privire la acuzațiile formulate de familia victimei.

Atacată în timp ce păștea caprele

Potrivit anchetatorilor, tragedia s-a petrecut vineri, când suspectul, deși avea piciorul rupt, s-ar fi deplasat până în zona în care știa că fata păștea caprele. Bărbatul ar fi atacat-o cu un cuțit și ar fi ucis-o, după care s-a ascuns.

Ulterior, acesta a fost dus înapoi la locul crimei pentru reconstituire, fiind surprins șchiopătând.

Prins după șase ore de căutări

Bărbatul a fost găsit vineri seara, după aproximativ șase ore de căutări intense.

Potrivit informațiilor din anchetă, suspectul a fost localizat cu ajutorul unui elicopter dotat cu cameră cu termoviziune, ascuns într-un lan de rapiță, la aproximativ un kilometru de locul în care fusese descoperit trupul neînsuflețit al fetei.

Anchetatorii cred că acesta s-ar fi târât pentru a nu fi observat.

La momentul capturării, suspectul avea hainele pătate cu sânge, iar arma crimei a fost găsită în apropiere.

Un trecut violent

Detalii șocante ies la iveală și despre trecutul bărbatului. Acesta fusese condamnat la 20 de ani de închisoare pentru crimă, însă a fost eliberat condiționat în aprilie anul trecut, după executarea a 16 ani de detenție.