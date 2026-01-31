Parchetul General o contrazice pe Laura Deriuș. Procuroarea a dezvăluit că a fost momită cu funcții în schimbul tăcerii pe tema sistemului de justiție

Parchetul General a reacționat ferm după ce procuroarea Laura Deriuș a afirmat într-o emisiune TV că i-ar fi fost făcute propuneri de „upgradare” profesională cu condiția să renunțe la ieșirile publice privind situația din sistemul de justiție românesc.

Ministerul Public a reacționat ferm după afirmațiile făcute într-o emisiune de televiziune de procurorul Laura Deriuș, care a susținut că, de la nivelul procurorului general, i-ar fi fost propusă o oportunitate profesională superioară celei pe care o are în prezent, pentru a renunța la ieșirile publice privind situația din justiție.

Într-un comunicat transmis de Biroul de , instituția califică aceste declarații drept „afirmații lipsite de o bază reală” și neagă categoric existența oricărui demers de acest tip.

”Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu s-a întâlnit în nicio conjunctură cu doamna procuror și nu i-a făcut nicio o propunere de avansare profesională, nici direct și nici prin intermediul altor persoane. Afirmațiile denigratoare ar fi putut fi ușor devoalate, dacă moderatorul emisiunii i-ar fi cerut invitatei să probeze ce a afirmat, respectiv să indice ziua, ora și locația în care ar fi avut loc pretinsa întâlnire, persoana care i-ar fi făcut această propunere, precum și funcția pretins oferită.

Este profund regretabil că o instituție media a preferat difuzarea unor afirmații neverificate în detrimentul unui demers elementar de aflare a adevărului și al solicitării unui punct de vedere oficial”, se arată într-un comunicat al Ministerului Public.

Procuroarea Laura Deriuș l-a acuzat recent, pe un post tv, pe Procurorul General că i-a propus o avansare ca să nu vorbească cu „Recorder” despre presiunile din Justiție.

Fosta procuroare DNA a susținut în emisiune că înainte să apară materialul „Recorder” a fost invitată de "la nivelul Procurorului General" să discute despre o oportunitate profesională.

Laura Deriuș este procuroarea care a confirmat, la Cotroceni, în discuțiile cu președintele Nicușor Dan, problemele semnalate în investigația Recorder privind schimbarea completurilor de judecată în dosarul Marian Vanghelie și presiunile din interiorul DNA asupra procurorilor.