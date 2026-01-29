search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
Lia Savonea, alături de o jurnalistă Recorder la o ședință despre justiție a Parlamentului European. Participă și ministrul Justiției

Publicat:

Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, ministrul Justiției, Radu Marinescu, și judecătorul Claudiu Drăgușin au fost invitați la o ședință a unei Comisii din Parlamentul European (PE) legată de justiție.

Lia Savonea/FOTO: Inquam photos/George Călin
Lia Savonea/FOTO: Inquam photos/George Călin

La ședința de joi, 29 ianuarie, a participat și jurnalista Recorder Andreea Pocotilă, una dintre realizatoarele documentarului „Justiție capturată”, scrie Hotnews.

Ședința, care nu a fost transmisă online, a avut loc în cadrul Grupului de Monitorizare pentru Democrație, Stat de Drept și Drepturi Fundamentale, o subcomisie a Comitetului pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) din PE.

La întâlnire, care a fost programată să dureze două ore (de la ora 10:00 la ora 12:00), a mai participat din România și: Dana Gârbovan, de la Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) și Andreea Ciucă, de la Asociația Magistraților din România (AMR).

Inițial, precizează publicația citată, invitația a fost transmisă doar către Recorder și autoritățile române, însă, după mai multe discuții, au fost inivitați reprezentanți ai magistraților din România. 

Invitațiile pentru astfel de întâlniri, explică aceleași surse, sunt rezultatul unor negocieri politice între grupurile din Parlamentul European.

Recorder a primit invitația în urmă cu „două, trei săptămâni”, a spus pentru HotNews Mihai Voinea, unul dintre șefii Recorder și unul dintre realizatorii documentarului „Justiție capturată”. El a precizat că în momentul primirii invitației publicația nu a știut cine sunt celelalte persoane care urmau să ia parte la discuții. 

Contactat de Hotnews, Ministrul Justiției Radu Marinescu a spus că discuția a avut loc în „contextul monitorizării pe care grupul pentru democrație și stat de drept al comisiei pentru libertăți civile și justiție a PE o face conform planificării pentru 2026 (Polonia, România, Slovacia, Ungaria, Grecia și Bulgaria).

Acesta precizează că Franța, Spania, Cehia și alte țări au fost invitate anterior.

Întrebat dacă, din informațiile sale, se va discuta și despre documentarul Recorder „Justiție capturată”, Marinescu a spus: „Da, aspectele care au apărut anul trecut”. 

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, care este membru al Comisiei LIBE dar nu și al grupului care a organizat astăzi întâlnirea, spune că grupul politic din care face el parte, PPE, a avut două propuneri de invitați, însă nu au fost acceptate. 

„Noi am propus Vera Jurova și Vlad Nistor. Nu s-a acceptat. La Jurova s-a spus că nu mai are un mandat instituțional care să îi permită să se pronunțe asupra situației actuale din România. În plus, având în vedere că Comisia Europeană va fi reprezentată la reuniune, participarea sa ar putea genera o ambiguitate instituțională.

În ceea ce îl privește pe domnul Vlad Nistor, deși este fost deputat român și fost eurodeputat, nu s-a putut identifica o expertiză specifică și actuală direct legată de problemele statului de drept care vor fi în centrul discuției, în special cele referitoare la sistemul de justiție și la combaterea corupției”, a declarat Rareș Bogdan pentru HotNews. 

Rareș Bogdan spune că a vrut să participe la întâlnire, dar nu a fost acceptat nici măcar ca observator pentru că este eurodeputat român, iar dezbaterile sunt cu ușile închise.

Mai adaugă că întâlnirea nu a fost una specială pentru România, dând exemplul Poloniei, care a fost discutată anterior, și subliniază că astfel de reuniuni au loc și pentru alte state, toate în format închis.

Mai multe ONG-uri cer reintroducerea MCV-urilor

Mai multe ONG-uri vor sa ceară la Bruxelles reintroducerea unui mecanism de verificare similar celui creat pentru de post-aderare (2007), ridicat în 2022.

Discuțiile cu privire la o posibilă reimpunere a MCV României au căpătat formă în ultimul timp, iar primii pași încep să fie făcuți de o serie de ONG-uri care susțin reintroducerea acestei forme de control asupra justiției din România.

Comisia Europeană a închis oficial Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) pentru România pe 15 septembrie 2023, după mai bine de 16 ani de monitorizare a reformelor în justiție și anticorupție de la aderarea din 2007.

Decizia a atestat angajamentul pro-european și progresele instituționale făcute de România, în opinia experților de la Bruxelles. Acum, decizia Comisiei Europene este contestată chiar din România.

Potrivit suselor „Adevărul”, ONG-urile Funky Citizens și Declic solicită acum măsuri dure, la fel ca cele adoptate în 2007, odată cu acceptarea României în Uniunea Europeană. Conform acelorași surse, Funky Citizen a trimis la Bruxelles o solicitare în acest sens.

