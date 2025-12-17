Video Nicușor Dan, despre criza din Justiție: „De ce magistrații pensionari nu au dat sistemul în judecată?”/„Președinții de instanţă au mult prea multă putere”

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a vorbit despre reacţia magistraţilor faţă de problemele reclamate din sistemul de justiţie, întrebându-se de ce judecători sau procurori ieşiţi la pensie, care au la dispoziţie toate instrumentele legale, nu au acţionat în instanţă împotriva sistemului. El a mai precizat că vor fi schimbări în sistem, dar că acestea vor necesita timp. În plus, acesta anunță că în două luni va avea loc o dezbatere.

Declaraţia a fost făcută în cadrul unei discuţii cu un grup de români care l-au aşteptat pe şeful statului la Londra, marți seară. Nicuşor Dan a dat propriul exemplu, din perioada în care era cercetător la Institutul de Matematică. Românii prezenţi au afişat pancarte cu mesajul „Hoţii prinşi, nu prescrişi”, au purtat steagul României şi i-au transmis preşedintelui că aşteaptă susţinere pentru apărarea justiţiei. De asemenea, au scandat: „Nicuşoare, nu mai sta, apără Justiţia”.

„Acum 20 de ani, eu eram un cercetător la Institutul de Matematică, mă preocupa urbanismul în Bucureşti şi am avut curajul să dau sistemul în judecată. De ce nişte magistraţi care au ieşit la pensie şi care îşi permit şi care au toate instrumentele justiţiei, de ce nu au făcut asta până în momentul ăsta .Asta e o întrebare pe care mi-o pun”, a afirmat preşedintele României.

Nicuşor Dan a precizat că vor exista schimbări în sistemul de justiţie, însă a cerut ca aşteptările să fie temperate, subliniind că reformele vor necesita timp. „Se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie, dar o să dureze”, a spus acesta.

Critici la adresa puterii preşedinţilor de instanţă

În aceeaşi discuţie, preşedintele a afirmat că preşedinţii de instanţă deţin „mult prea multă putere”, precizând că aceasta este o problemă de natură legislativă. El a criticat şi modul de organizare a concursurilor din sistemul judiciar.

„Preşedinţii de instanţă au multă putere, mult prea multă şi asta e chestiune legislativă. Sunt de acord cu faptul că concursurile nu sunt .... din cauza că sunt bazate numai pe nişte lucrări şi pe un interviu care este, evident, subiectiv, nu totdeauna oamenii sau se întâmplă ca oameni buni să nu promoveze, ba chiar unii nici nu mai concurează ştiind că nu o să promoveze”, a declarat Nicuşor Dan.

Şeful statului a admis existenţa unor disfuncţionalităţi în sistemul de justiţie, însă a subliniat că acuzaţiile trebuie susţinute cu probe. „În justiţie, când afirmi nişte lucruri, trebuie să le şi dovedeşti. Multă lume mi-a spus că e aşa, dar trebuie să venim şi cu probe”, a adăugat el.

Dezbatere anunţată, dar fără decizii grăbite

Nicuşor Dan a explicat că intenţionează să ofere spaţiu de exprimare tuturor părţilor implicate, atât celor care reclamă abuzuri, cât şi celor care se apără, urmând să fie organizată o dezbatere publică înainte de eventuale modificări legislative.

„Nu vreau să facem asta într-o săptămână, în zece zile, ci în două luni, ca să fie ceva stabil”, a precizat preşedintele.

Întrebat despre numirea Liei Savonea în fruntea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu trei luni înainte de concursul stabilit şi înaintea alegerilor prezidenţiale, Nicuşor Dan a susţinut că, potrivit legii, nu avea un rol decizional în acest proces.

„Oricum nu am, conform legii. Ştiţi că nu am, conform legii. Deci că s-a organizat cu trei luni înainte sau că s-a organizat cu trei luni după, într-adevăr a fost o ilegalitate. Dar întrebarea este de ce nu a avut doamna Savonea contracandidat. Pentru că peste trei luni s-ar fi întâmplat aceleaşi lucruri”, a declarat acesta.

El a mai explicat că membrii Consiliului Superior al Magistraturii au fost aleşi în urma unor campanii interne în cadrul corpului profesional. „Unii şi-au făcut campanie şi au fost aleşi, alţii nu şi-au făcut campanie şi poate au fost mult mai buni decât ăia care sunt, dar nu au candidat”, a afirmat preşedintele.