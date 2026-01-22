Șeful DNA despre acuzațiile Recorder: „Nu prea cred în coincidențe, iar timing-ul spune totul. Nu suntem naivi”

Șeful Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, consideră neîntemeiate criticile formulate în documentarul realizat de Recorder, care susținea că instituția ar fi încetinit lupta împotriva marii corupții.

Invitat în cadrul unei emisiuni la Antena 3, procurorul-șef Marius Voineag a subliniat miercuri, 21 ianuarie, că DNA nu doar că nu a încetinit anchetele, ci a înregistrat rezultate superioare, atât cantitativ, cât și calitativ, comparativ cu mandatele anterioare, răspunzând astfel criticilor formulate în documentarul realizat de Recorder.

„În reportajul Recorder se spune că, pe mandatul anterior, DNA ar fi avut cele mai multe cazuri și că astăzi lupta împotriva corupției a încetinit. Nimic mai fals”, a declarat Marius Voineag, explicând că evaluarea activității DNA trebuie făcută pe cifre și indicatori obiectivi, nu pe percepții sau relatări individuale desprinse de contextul instituțional.

El a recunoscut că documentarul ridică teme de interes public, însă a avertizat că modul de prezentare poate distorsiona realitatea.

„Nu prea cred în coincidențe, iar timing-ul spune totul. Nu suntem naivi”, a spus șeful DNA, sugerând că materialul s-a suprapus peste momente-cheie pentru sistemul judiciar și a prezentat date oficiale care contrazic ideea că DNA nu-și face treaba în mod corespunzător.

„Media trimiterilor în judecată pe mandatul predecesorului a fost de aproximativ 670 de persoane. În anul 2025, avem 792 de persoane trimise în judecată pentru infracțiuni de corupție și asimilate”, a explicat Marisus Voineag, care susține astfel că volumul dosarelor nu a scăzut, ci a crescut, arătând că DNA continuă să fie activă în investigarea cazurilor de corupție mare.

De asemenea, şeful DNA a pus accentul și pe calitatea dosarelor, subliniind reducerea ratei achitărilor, un obiectiv prioritar pentru el de la preluarea mandatului.

„Am preluat o rată a achitărilor de 27%, iar în prezent avem 9,59%, o rată foarte bună, într-o marjă europeană” a spus el, punctând că rezultate plasează DNA „la un nivel comparabil cu perioada de conducere a lui Daniel Morar”.

„Cifrele nu prea pot minți”

„Cifrele nu prea pot minți”, a insistat procurorul-șef, explicând faptul că scăderea semnificativă a achitărilor reflectă dosare mai bine fundamentate și un control mai riguros al probatoriului, dimensiune esențială ignorată de documentarul Recorder care vorbeşte „frânarea” anchetelor. În acest context el a afirmat că „nemulțumirile sunt exprimate de persoane care astăzi sunt în afara sistemului”, sugerând că pozițiile lor sunt influențate de frustrări personale.

„Mi-ar fi plăcut ca toți acești oameni să rămână în sistemul judiciar și să folosească garanțiile existente pentru a-și susține punctele de vedere. Ducându-te în peluze e foarte greu să vezi mingea din teren”, a continuat el.

Din punctul său de vedere, DNA traversează o etapă de maturitate instituțională, concentrându-se pe dosare solide și pe evitarea exceselelor din trecut. „Am spus public încă din candidatură că vreau să duc DNA într-un punct de echilibru, inclusiv din punct de vedere reputațional”, a declarat Marius Voineag, care, deși a criticat concluziile documentarului, șeful DNA a apreciat efortul realizatorilor: „Îi felicit pe cei de la Recorder pentru că au mutat discuția dintr-o zonă foarte îngustă, legată doar de pensii speciale, într-o zonă care vizează disfuncționalitățile sistemului judiciar”.

„Zgomotul de fond omoară argumentele”

Marius Voineag a avertizat, însă, că reformele nu pot fi făcute „sub un vacarm public”.

„Zgomotul de fond omoară argumentele. Modificările trebuie făcute prin dezbateri solide, nu prin efectul de pendulă, care este extrem de păgubos”, a mai spus el, adăugând că documentarul Recorder riscă să creeze percepția unei crize artificiale, într-un moment în care sistemul judiciar are nevoie de stabilitate și soluții așezate.

În ceea ce privește cazurile punctuale invocate în documentar, șeful DNA a explicat faptul că deciziile de revocare sau infirmare a unor soluții au fost luate în urma unor analize instituționale, confirmate de instanțe sau de CSM.

„Lucrurile sunt tranșate nu de către mine, ci de către alte instituții”, a ținut el să puncteze.