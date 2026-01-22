search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Șeful DNA despre acuzațiile Recorder: „Nu prea cred în coincidențe, iar timing-ul spune totul. Nu suntem naivi”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Șeful Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, consideră neîntemeiate criticile formulate în documentarul realizat de Recorder, care susținea că instituția ar fi încetinit lupta împotriva marii corupții.

Marius Voineag acuză "timing-ul" apariţiei documentarului Recorder. FOTO: Inquam/ Ilona Andrei
Marius Voineag acuză "timing-ul" apariţiei documentarului Recorder. FOTO: Inquam/ Ilona Andrei

Invitat în cadrul unei emisiuni la Antena 3, procurorul-șef Marius Voineag a subliniat miercuri, 21 ianuarie, că DNA nu doar că nu a încetinit anchetele, ci a înregistrat rezultate superioare, atât cantitativ, cât și calitativ, comparativ cu mandatele anterioare, răspunzând astfel criticilor formulate în documentarul realizat de Recorder.

„În reportajul Recorder se spune că, pe mandatul anterior, DNA ar fi avut cele mai multe cazuri și că astăzi lupta împotriva corupției a încetinit. Nimic mai fals”, a declarat Marius Voineag,  explicând că evaluarea activității DNA trebuie făcută pe cifre și indicatori obiectivi, nu pe percepții sau relatări individuale desprinse de contextul instituțional.

El a recunoscut că documentarul ridică teme de interes public, însă a avertizat că modul de prezentare poate distorsiona realitatea.

„Nu prea cred în coincidențe, iar timing-ul spune totul. Nu suntem naivi”, a spus șeful DNA, sugerând că materialul s-a suprapus peste momente-cheie pentru sistemul judiciar și a prezentat date oficiale care contrazic ideea că DNA nu-și face treaba în mod corespunzător.

„Media trimiterilor în judecată pe mandatul predecesorului a fost de aproximativ 670 de persoane. În anul 2025, avem 792 de persoane trimise în judecată pentru infracțiuni de corupție și asimilate”, a explicat Marisus Voineag, care susține astfel că volumul dosarelor nu a scăzut, ci a crescut, arătând că DNA continuă să fie activă în investigarea cazurilor de corupție mare.

De asemenea, şeful DNA a pus accentul și pe calitatea dosarelor, subliniind reducerea ratei achitărilor, un obiectiv prioritar pentru el de la preluarea mandatului.

„Am preluat o rată a achitărilor de 27%, iar în prezent avem 9,59%, o rată foarte bună, într-o marjă europeană” a spus el, punctând că rezultate plasează DNA „la un nivel comparabil cu perioada de conducere a lui Daniel Morar”.

„Cifrele nu prea pot minți”

„Cifrele nu prea pot minți”, a insistat procurorul-șef, explicând faptul că scăderea semnificativă a achitărilor reflectă dosare mai bine fundamentate și un control mai riguros al probatoriului, dimensiune esențială ignorată de documentarul Recorder care vorbeşte „frânarea” anchetelor. În acest context el a afirmat că „nemulțumirile sunt exprimate de persoane care astăzi sunt în afara sistemului”, sugerând că pozițiile lor sunt influențate de frustrări personale.

„Mi-ar fi plăcut ca toți acești oameni să rămână în sistemul judiciar și să folosească garanțiile existente pentru a-și susține punctele de vedere. Ducându-te în peluze e foarte greu să vezi mingea din teren”, a continuat el.

Din punctul său de vedere, DNA traversează o etapă de maturitate instituțională, concentrându-se pe dosare solide și pe evitarea exceselelor din trecut. „Am spus public încă din candidatură că vreau să duc DNA într-un punct de echilibru, inclusiv din punct de vedere reputațional”, a declarat Marius Voineag, care, deși a criticat concluziile documentarului, șeful DNA a apreciat efortul realizatorilor: „Îi felicit pe cei de la Recorder pentru că au mutat discuția dintr-o zonă foarte îngustă, legată doar de pensii speciale, într-o zonă care vizează disfuncționalitățile sistemului judiciar”.

„Zgomotul de fond omoară argumentele”

Marius Voineag a avertizat, însă, că reformele nu pot fi făcute „sub un vacarm public”.

„Zgomotul de fond omoară argumentele. Modificările trebuie făcute prin dezbateri solide, nu prin efectul de pendulă, care este extrem de păgubos”, a mai spus el, adăugând că documentarul Recorder riscă să creeze percepția unei crize artificiale, într-un moment în care sistemul judiciar are nevoie de stabilitate și soluții așezate.

În ceea ce privește cazurile punctuale invocate în documentar, șeful DNA a explicat faptul că deciziile de revocare sau infirmare a unor soluții au fost luate în urma unor analize instituționale, confirmate de instanțe sau de CSM.

 „Lucrurile sunt tranșate nu de către mine, ci de către alte instituții”, a ținut el să puncteze.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la care rușii au vândut Alaska americanilor
digi24.ro
image
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
stirileprotv.ro
image
2.000 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România, după 15 martie 2026. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Cât costă și cât produc deținuții din sistemul penitenciar din România? Condamnații care muncesc încasează 40% din veniturile obținute
mediafax.ro
image
Cine este milionarul misterios care l-a împrumutat pe Nicușor Dan. Cum a ajuns să dețină o avere uriașă
fanatik.ro
image
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
libertatea.ro
image
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți: Minorii au plănuit crima timp de o lună. Care ar fi motivul
digi24.ro
image
Un scenariu alarmant este discutat în Germania, „dacă Donald Trump nu reconsideră problema Groenlandei”
gsp.ro
image
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
antena3.ro
image
Concedieri masive la o fabrică din Arad. Peste 400 de angajați vor rămâne fără loc de muncă
observatornews.ro
image
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Cum va fi vremea în vacanţa de schi în Sinaia, Buşteni sau Poiana Braşov: prognoza meteo pentru 16-22 februarie
playtech.ro
image
Cum l-a descris presa din Croația pe Gigi Becali înainte de Dinamo Zagreb – FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit recalcitrant
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Angajații pot beneficia de 10 zile libere pe an, fără reducerea concediului de odihnă. În ce condiții se acordă și ce obligații au angajatorii
kanald.ro
image
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
wowbiz.ro
image
Doliu uriaș în politica din România! A MURIT liderul, Nicușor Dan este în stare de ȘOC
romaniatv.net
image
Majorarea pensiilor, din nou în discuție! Anunț de ultimă oră
mediaflux.ro
image
Un scenariu alarmant este discutat în Germania, „dacă Donald Trump nu reconsideră problema Groenlandei”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un aristocrat milionar de 79 de ani caută o femeie pentru a avea un moștenitor. Condițiile bizare impuse femeii care rămâne cu averea
actualitate.net
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Zodia care începe în forță luna februarie! Îi apare peste noapte o oportunitate de neratat pe plan financiar, cu un salariu aproape dublu!
click.ro
Kate Middleton foto profimedia 1066342880 jpg
A fugit într-un suflet și-a făcut un gest care-a topit inimile fanilor ei! Imaginile au devenit virale! „Kate e minunată!”
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
Scarlett Johansson și soțul Colin Jost foto Profimedia jpg
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Ilie Năstase și Luminița Anghel refuză să-și mai ajute copiii adoptivi cu bani? Radu Leca, psiholog: „Un copil vine cu răni vechi!” E cale de împăcare?
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri

OK! Magazine

image
Botox de Sărbători? În prag de 48 de ani, Prințesa Charlene de Monaco a afișat un chip mai tânăr și neted ca niciodată

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
A făcut cancer colorectal la 24 de ani. Care au fost cele 3 simptome prezente?