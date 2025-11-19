Foto Operațiune DIICOT cu sprijin european: mașini de lux, bani și arme confiscate de la o grupare de proxeneți care acționa în Italia

Procurorii DIICOT Iași au reținut marți și miercuri, 18-19 noiembrie, 19 inculpați și au dispus măsura controlului judiciar față de 2 inculpați, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor.

„La datele de 18 și 19 noiembrie 2025, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 19 inculpați și măsura controlului judiciar față de 2 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor.

Ieri, în cadrul unei acțiuni comune desfășurate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Parchetul de pe lângă Tribunalul Roma – Direcția Regională Antimafia, au fost puse în aplicare 25 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriile României și Italiei”, transmite DIICOT Iași într-un comunicat.

Gruparea avea „o structură ierarhică de tip piramidal”

Potrivit procurorilor, gruparea, „cu o structură ierarhică de tip piramidal”, constituită din peste 30 de persoane, a acționat pe teritoriul Italiei cu scopul de a obține câștiguri mari din exploatarea sexuală, „la stradă”, a mai multor victime.

De asemenea, cercetările au arătat că primul nivel al grupării era format din membri „în vârstă”, care dețin autoritatea în cadrul fiecărei familii implicate. Ei coordonau operațiunile financiare și logistice și gestionau banii obținuți din exploatarea victimelor.

Pentru a ascunde proveniența ilegală a banilor trimiși din Italia, aceștia îi investeau în case, mașini de lux, bijuterii din aur și alte bunuri scumpe, astfel încât să pară că averea a fost obținută legal.

În paralel, liderii au exercitat un control strict asupra activităților infracționale desfășurate de ceilalți membri, supervizând transportul victimelor din România în Italia, cât și metodele de exploatare a acestora.

Al doilea nivel, constituit din rude de grad I ale liderilor, avea rolul de a găsi și racola victime și ulterior de a le controla activitatea desfășurată în zonele cunoscute pentru prostituția stradală, precum Via Palmiro Togliatti și Via Prenestina.

Membrii acestui nivel al grupării controlau împreună zonele de stradă, fără să conteze din ce familie proveneau. Ei foloseau metoda „lover boy”: se prezentau ca iubiți sau protectori și profitau de problemele familiale și financiare ale victimelor, creându-le o puternică dependență emoțională.

Pentru a le atrage, afișau un stil de viață luxos și le convingeau că trebuie să contribuie la bunăstarea grupului, făcându-le să accepte prostituția ca pe un sacrificiu necesar.

Al treilea nivel al rețelei era format din intermediari. Ei primeau banii obținuți din exploatarea sexuală a victimelor și aveau rolul de a ascunde proveniența ilegală a acestor sume. Ancheta a arătat că, până acum, gruparea a câștigat aproximativ 1,7 milioane de euro din aceste activități.

→ Imaginea 1/7: Sume de bani confiscate/FOTO: DIICOT Iași

Gruparea a exploatat peste 30 de persoane

De asemenea, potrivit investigației realizate în cadrul echipei comune de anchetă, constituită sub egida EUROJUST și cu suportul EUROPOL, a rezultat că gruparea a recrutat, transportat, adăpostit și exploatat peste 30 de persoane vătămate, o parte dintre acestea fiind sub controlul inculpaților până la data de 18.11.2025.

În timpul perchezițiilor făcute în cele două țări au fost găsite și confiscate 8 mașini de lux, bani (lei, euro, USD, lire sterline și coroane norvegiene), carduri bancare, 3 pistoale neletale deținute ilegal, peste 100 de cartușe, dispozitive de stocare, documente și alte probe.

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Iași urmează să fie sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru cei 19 inculpați reținuți.

Ancheta a fost realizată împreună cu polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași.

„La acțiunea din România au participat și polițiști ai Departamentului de Investigații Criminale din Roma (Squadra Mobile Roma și Servizio Centrale Operativo). Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Iași, jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău și Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Ancheta a fost sprijinită de rețeaua @ON, finanțată de Comisia UE și coordonată de Direcția Italiană de Investigații Antimafie (DIA)”, încheie DIICOT.