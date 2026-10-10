Oficial ucrainean, mesaj de mulțumire pentru România: „A fost printre primele țări care au oferit ajutor Ucrainei”

Prim-adjunctul ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, Oleksandr Mischenko, a mulțumit României pentru sprijinul acordat de la începutul războiului și a descris țara noastră drept un prieten strategic al Kievului. Oficialul a declarat, sâmbătă, că autoritățile ucrainene vor depune toate eforturile pentru ca drepturile comunității românești din Ucraina să fie respectate.

Oficial ucrainean, mesaj de mulțumire pentru România. Foto: Agerpres

Declarațiile au fost făcute la inaugurarea primului Consulat onorific al Ucrainei în România, deschis în localitatea Apahida, județul Cluj. Cu această ocazie, Mischenko a vorbit despre legăturile istorice dintre cele două țări și despre importanța protejării drepturilor minorităților.

„Avem foarte multe lucruri în comun, bunăoară, nu numai comunitățile din România și Ucraina, ci și foarte multe evenimente istorice care ne leagă. Am avut consultări politice la București și am discutat foarte multe lucruri despre minorități și o să facem tot ceea ce ține de noi pentru ca toate drepturile minorității române din Ucraina să fie respectate și să se simtă ca acasă”, a afirmat oficialul ucrainean, potrivit Agerpres.

Oleksandr Mischenko a subliniat că protejarea minorităților trebuie să fie o preocupare reciprocă. El a amintit că în România trăiește și o comunitate ucraineană, ale cărei nevoi educaționale și culturale ar trebui luate în considerare.

„Sperăm ca acest lucru să se reflecte și în România, pentru că și aici trăiesc ucraineni și trebuie să acordăm importanță și școlilor ucrainene din România”, a spus acesta.

Oficialul a vorbit și despre legătura pe care membrii comunității ucrainene din România o păstrează cu țara de origine, în contextul războiului.

„Trebuie să înțelegem următorul lucru: acești oameni suferă atât pentru Ucraina, cât și pentru România, fiindcă sunt cetățeni buni ai României, dar se gândesc și la Ucraina”, a declarat Mischenko.

În discursul său, reprezentantul diplomației ucrainene a mulțumit României pentru ajutorul oferit și pentru sprijinul continuat după declanșarea invaziei ruse.

„Vreau să țineți minte că România a fost printre primele țări care au oferit ajutor Ucrainei, este prietenul nostru, este un prieten strategic pentru noi”, a transmis Oleksandr Mischenko.

Acesta a mulțumit, de asemenea, statelor și reprezentanților diplomatici care au sprijinit Kievul, afirmând că solidaritatea internațională are un rol important în fața agresiunii ruse.

La ceremonia de inaugurare a Consulatului onorific din Apahida au participat ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk, prefectul județului Cluj, Maria Forna, vicepreședinții Consiliului Județean Cluj, Vakar Istvan și Radu Rațiu, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic, ai mediului academic și de afaceri și ai comunităților ucraineană și locală.