Oana Țoiu a discutat cu ministrul iranian de Externe. Mesajul transmis privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat vineri, 26 iunie, că a discutat cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, subliniind necesitatea redeschiderii depline și în condiții de siguranță a Strâmtorii Ormuz.

„Am avut o convorbire cu ministrul afacerilor externe al Republicii Islamice Iran, E.S. Abbas Araghchi, privind situația actuală din Orientul Mijlociu, Memorandumul de Înțelegere semnat recent cu Statele Unite și abordarea României în conformitate cu dreptul internațional.

Am reafirmat angajamentul ferm și constant al României pentru identificarea unor soluții diplomatice care să contribuie la consolidarea securității și stabilității atât în Orientul Mijlociu, cât și în regiunea noastră. Totodată, am reiterat riscurile generate de războiul ilegal de agresiune purtat de Federația Rusă”, a transmis ministrul pe X.

Oana Țoiu a transmis că a cerut redeschiderea completă și în condiții de siguranță a Strâmtorii Ormuz, precum și restabilirea libertății de navigație.

„Am subliniat necesitatea redeschiderii depline și în condiții de siguranță a Strâmtorii Ormuz, precum și a restabilirii libertății de navigație, în vederea stabilizării piețelor energetice, consolidării securității alimentare și asigurării, în timp util, a accesului la îngrășămintele necesare sectorului agricol.”

Ministrul a precizat că Ambasada României la Teheran funcționează în regim normal și este pregătită să sprijine repatrierea navigatorilor români, în special a celor care au nevoie de asistență medicală.

Totodată, Oana Țoiu a menționat că noul ambasador al Iranului la București a făcut recent primul pas în procesul de acreditare.

Memorandumul SUA-Iran privind încheierea conflictului a intrat în vigoare săptămâna trecută, pe 18 iunie.

Documentul a fost semnat de la distanță și a intrat deja în vigoare. Președintele american Donald Trump a semnat copia acordului în timpul unei cine oficiale cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Versailles.

Documentul, care conține 14 puncte și mai puțin de 800 de cuvinte în versiunea sa oficială în limba engleză, lasă numeroase aspecte importante pentru negocierile viitoare. Printre acestea se numără programul nuclear iranian, ridicarea sancțiunilor și viitorul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.