Peste 11.000 de marinari blocați în Golful Persic vor fi evacuați. ONU anunță o operațiune de amploare după acordul dintre SUA și Iran

Organizația Maritimă Internațională (IMO), agenție specializată a ONU, pregătește evacuarea a peste 11.000 de marinari care au rămas blocați în Golful Persic din cauza conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Secretarul general al IMO, Arsenio Dominguez, a anunțat că operațiunea de mare amploare va fi realizată în cooperare cu Iranul, Omanul, Statele Unite, alte state riverane și reprezentanți ai industriei maritime.

„Am obținut garanțiile necesare de siguranță și am verificat cu atenție condițiile de navigație pentru a sprijini aceste operațiuni”, a declarat secretarul general, conform BBC.

Anunțul vine după semnarea, săptămâna trecută, a unui acord provizoriu menit să pună capăt conflictului dintre Washington și Teheran. Cu toate acestea, cele două părți continuă să aibă divergențe privind detaliile memorandumului de înțelegere.

Administrația americană susține că documentul include garanții prin care programul nuclear iranian va fi supus inspecțiilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). Președintele american Donald Trump a afirmat marți, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că Iranul a acceptat „inspecții nucleare la cel mai înalt nivel pentru o perioadă nedeterminată”.

În schimb, autoritățile iraniene au transmis că inspectorii AIEA nu vor avea acces la instalațiile nucleare bombardate anul trecut de SUA și Israel. Un oficial american a respins afirmația, susținând că Iranul a acceptat verificări riguroase ale programului său nuclear.

Tot marți, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, în timpul unei vizite oficiale în Pakistan, că Iranul nu va negocia niciodată capacitățile sale defensive. La rândul său, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a precizat că rachetele balistice nu au făcut obiectul negocierilor dintre Washington și Teheran și nu sunt incluse în acordul semnat.

Între timp, secretarul de stat american Marco Rubio a început un turneu în statele din Golf pentru a discuta implementarea acordului. Oficialul american a avertizat că nicio țară nu are dreptul să perceapă taxe de tranzit pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial.

„Este o cale navigabilă internațională. Nicio țară nu poate impune taxe sau tarife pe o astfel de rută”, a declarat Rubio.

Menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz este esențială pentru succesul operațiunii de evacuare. Potrivit IMO, două rute temporare vor putea fi utilizate pentru tranzitul navelor, iar operatorii maritimi vor primi instrucțiuni individuale.

Arsenio Dominguez a descris acordul ca fiind „un pas decisiv către restabilirea securității maritime și încetarea atacurilor inacceptabile asupra transportului civil”.

După izbucnirea conflictului, 28 februarie 2026, Iranul a restricționat circulația prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a dus la o creștere puternică a prețului petrolului și a afectat transporturile globale de energie și materii prime.

De la redeschiderea rutei maritime, cel puțin 172 de nave au traversat strâmtoarea, potrivit datelor companiei de analiză maritimă Kpler. Cu toate acestea, traficul rămâne sub nivelul normal dinaintea conflictului, iar peste 200 de petroliere erau încă în așteptare în zonă marți, conform datelor analizate de BBC Verify.