Alertă în Galați. O fetiță în vârstă de 6 ani este căutată de polițiști, după ce a plecat de la școala Seminarului Teologic din municipiu și nu a mai ajuns la bunicul său, care trebuia să o preia.

Fetița dispărută Foto: IPJ Galați

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați, copila, identificată ca Nedelcu Anastasia Maria, a plecat în jurul orei 15:40 de la Seminarul Teologic, fără să fie preluată de bunicul său. În prezent, nu se cunoaște locul în care se află.

Fetița are aproximativ 1,30 metri înălțime și părul șaten.

La momentul dispariției purta o geacă neagră din fâș, pantaloni negri și ghete roz. Avea asupra sa un rucsac albastru.

Polițiștii fac apel la persoanele care au văzut-o pe minoră sau dețin informații care ar putea ajuta la găsirea ei să sune de urgență la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Orice informație poate contribui la găsirea fetiței.