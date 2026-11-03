O adolescentă răpită, găsită după 500 de zile de căutări FBI. Fusese ademenită prin Snapchat

O adolescentă din statul american Utah, dată dispărută în urmă cu aproape un an și jumătate, a fost găsită în siguranță în Oregon, punând capăt unei ample operațiuni de căutare desfășurate la nivel național, timp de peste 500 de zile.

Fata avea 15 ani când a dispărut Foto: Rich County Sheriff's Office / Facebook

Kylie Arellano, în vârstă de 17 ani, fusese văzută ultima dată de familia sa pe 29 mai 2025, la locuința acesteia din Garden City, statul Utah. La momentul dispariției, fata avea 15 ani, relatează Fox News.

Dispariția adolescentei a declanșat o amplă anchetă federală și la nivelul statului, în cadrul căreia autoritățile au verificat zeci de informații privind posibile apariții ale fetei, care nu s-au confirmat. Căutările s-au încheiat duminică, odată cu găsirea acesteia.

Potrivit unui comunicat al autorităților, polițiștii din Oregon au recuperat-o pe adolescentă în siguranță, în urma unei operațiuni desfășurate în colaborare cu biroul FBI din Salt Lake City și Biroul Șerifului din comitatul Rich.

Kylie a fost găsită în compania unui bărbat în vârstă de 39 de ani, care a fost reținut fără incidente.

„FBI și Biroul Șerifului din comitatul Rich au investigat activ acest caz timp de peste un an și au urmărit fiecare pistă primită din toate colțurile Statelor Unite și din alte țări. Întrucât ancheta este în desfășurare, nu vor fi făcute publice alte informații în acest moment”, a transmis duminică biroul FBI din Salt Lake City.

Autoritățile federale au mulțumit, de asemenea, Poliției Statului Oregon, biroului FBI din Portland și Departamentului pentru Siguranță Publică din Utah pentru sprijinul acordat în cadrul operațiunii.

„În această seară, poliția locală din Oregon a adus în siguranță o minoră care fusese dată dispărută în urmă cu un an și jumătate, acționând pe baza informațiilor furnizate de biroul nostru FBI din Salt Lake City”, a declarat directorul FBI, Kash Patel, pentru Fox News Digital.

„Suntem recunoscători că se poate întoarce acasă și vom continua să colaborăm cu partenerii noștri pentru a-i trage la răspundere pe cei vinovați”, a adăugat Patel.

„Celor care folosesc grupuri dedicate conținutului violent și macabru pentru a viza și exploata copiii: FBI și partenerii noștri sunt pe urmele voastre.

Folosim toate mijloacele de care dispunem pentru a combate extremismul violent nihilist, pentru a-i aduce pe infractori în fața justiției și pentru a proteja copiii Americii”, a mai transmis directorul FBI.

Bunica adolescentei le-a mulțumit, la rândul său, autorităților pentru că au găsit-o. „VĂ MULȚUMESC pentru tot ceea ce faceți voi, agenții și echipele voastre, pentru a o găsi pe fetița noastră, Kylie Arellano, și pentru a o aduce acasă!!!”, a scris aceasta pe platforma X.

Potrivit unei surse din cadrul autorităților, suspectul ar fi cunoscut-o pe adolescentă prin intermediul aplicației Snapchat, înainte de dispariția acesteia.

Anul trecut, șeriful comitatului Rich, Dale Stacey, declara că anchetatorii verificaseră informații despre posibile apariții ale fetei în mai multe state. Acesta a făcut apel la public să păstreze orice fotografii sau dovezi care conțineau marcaje temporale și care ar fi putut ajuta la stabilirea traseului adolescentei.

Noi informații despre anchetă, înainte de găsirea fetei

Noi detalii despre investigație au ieșit la iveală cu doar câteva zile înainte ca adolescenta să fie găsită.

Mandate de percheziție desecretizate și consultate de publicația KUTV pe 29 octombrie arată că anchetatorii au verificat anterior și implicarea mamei fetei, Stephanie Coleman, pe care au audiat-o în legătură cu o acuzație de agresiune fizică formulată în 2024.

Anchetatorii au ridicat, de asemenea, întrebări cu privire la neconcordanțele legate de dispariția unor mesaje text din seara în care Kylie a dispărut, precum și la existența unor urme suspecte în locuință.

Stephanie Coleman a negat orice implicare în dispariția fiicei sale și a respins acuzațiile de abuz. Ea le-a prezentat anchetatorilor mesaje text cu marcaje temporale, trimise pe 29 mai 2025, în care îi ura fetei „noapte bună”.

Mama adolescentei a susținut că urmele din locuință au fost provocate de o pisică rănită și a afirmat că, cel mai probabil, fiica sa fusese manipulată și ademenită să plece de o persoană pe care o cunoscuse pe internet, a relatat publicația KUTV.