Alertă în Capitală: O fetiță de 12 ani a dispărut din Sectorul 6. Poliția solicită sprijinul cetățenilor

O fetiță în vârstă de 12 ani este căutată de polițiști, după ce a plecat de la domiciliul său din Sectorul 6 al Capitalei și nu s-a mai întors acasă. Pentru sprijinirea căutărilor, a fost transmis și un mesaj RO-ALERT.

Potrivit informațiilor transmise vineri seară de autorități, dispariția a fost semnalată pe 20 februarie 2026. „La data de 20.02.2026, Nicolae Elena Maria, în vârstă de 12 ani, a plecat în mod voluntar de la adresa de domiciliu din București, Sector 6”, a anunțat Poliția.

În contextul gravității situației, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT, prin care populația este informată și rugată să fie atentă la eventuale detalii care ar putea ajuta la găsirea copilei.

Fetița are aproximativ 146 de centimetri înălțime și cântărește în jur de 35 de kilograme. Are părul blond, lung, ten deschis și ochi albaștri. La momentul dispariției, purta blugi gri, un hanorac negru, o geacă din blană de culoare roz și un fes gri.

De asemenea, avea asupra sa un rucsac mic, de culoare roșie.

Polițiștii fac apel la cetățeni și îi roagă pe cei care pot oferi informații ce ar putea ajuta la găsirea copilei să contacteze de urgență Poliția. Orice detaliu poate fi important.