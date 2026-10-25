 O mamă de 26 de ani și cei trei copii ai săi au dispărut în Argeș. Cel mai mic are doar un an | adevarul.ro
search
Duminică, 25 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

O mamă de 26 de ani și cei trei copii ai săi au dispărut în Argeș. Cel mai mic are doar un an

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Polițiștii din județul Argeș caută o tânără de 26 de ani care a plecat de la domiciliul din comuna Corbi împreună cu cei trei copii minori, în vârstă de 1, 3 și 6 ani. Dispariția a fost semnalată sâmbătă, 24 octombrie, iar autoritățile solicită ajutorul persoanelor care pot oferi informații despre locul în care se află familia.

Alertă în Argeș: o femeie de 26 de ani a dispărut împreună cu cei trei copii ai săi.
Alertă în Argeș: o femeie de 26 de ani a dispărut împreună cu cei trei copii ai săi. Foto: Poliția Română

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Domnești au fost sesizați că Bărboiu Nicoleta, în vârstă de 26 de ani, a plecat voluntar de acasă împreună cu cei trei copii.

Căutările sunt desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș.

Femeia are o înălțime de aproximativ 1,60 metri, cântărește în jur de 50 de kilograme, are părul șaten și ochii căprui.

La momentul plecării, aceasta purta blugi albaștri și o geacă de culoare crem.

Poliția face apel la cetățenii care au văzut-o pe femeie sau care dețin informații ce ar putea ajuta la găsirea acesteia și a copiilor să contacteze autoritățile.

„Persoanele care pot oferi informații cu privire la persoana căutată sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau Poliția Municipiului Curtea de Argeș, la telefon 0248 721 519”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
digi24.ro
image
O fermă germană cu 1.300 de vaci a renunțat la roboții de muls și se bazează numai pe angajați. 14 dintre ei sunt români
stirileprotv.ro
image
Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026, celebra monedă de 100 de lei din anii ’90, cu chipul lui Mihai Viteazul
gandul.ro
image
Obama îl face praf pe Trump înaintea alegerilor: „N-am mai văzut un președinte atât de corupt”
mediafax.ro
image
Ce a făcut Laurențiu Reghecampf la 6 dimineața în ziua derby-ului FCSB – Rapid 4-1: „Parcă era finala Champions League”
fanatik.ro
image
Povestea lui „Cristian Țopescu” din țara condusă azi de doi foști fotbaliști. Anchetat de Securitatea sovietică pentru ce a spus după ce Dinamo Tbilisi a câștigat Cupa Cupelor, în 1981
libertatea.ro
image
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Neverosimil: Neymar a văzut "negru" după eliminare și a sărit la bătaie! Imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Alina Laufer, decisă să facă bani din valul de critici: „Publicitatea e publicitate”
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Comuna din România unde nu s-a născut niciun copil timp de un întreg
observatornews.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮
cancan.ro
image
De ce poștașii vor duce pensia cu o mică întârziere în noiembrie? Când intră pensia pe card? În ce ordine?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
prosport.ro
image
Ce înseamnă dacă găsești o monedă sau un obiect blocat în mânerul portierei. Este important să acţionezi repede
playtech.ro
image
„E vina lui Pancu!” Marcel Pușcaș știe ce a dus la dezastrul Rapidului cu FCSB: „Boală veche și netratată”
fanatik.ro
image
Cine îl va înfrunta pe Putin? Lista scurtă a liderilor europeni dezvăluită de surse diplomatice. Nicușor Dan nu e inclus
ziare.com
image
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
digisport.ro
image
Doinița Oancea, confesiuni emoționante despre adolescență. Ce i-ar spune actrița versiunii sale de la 14 ani
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de 350.000 de euro pe care se bat Cornel Păsat și Bianca la divorț. Casa este spațioasă, modernă și are inclusiv un spațiu destinat antrenamentelor sale zilnice FOTO
romaniatv.net
image
Majorare a pensiei de stat cu 600 de euro pe an pentru milioane de seniori! Decizia Guvernului
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Ce meserie avea Irinel Columbeanu în comunism. Puțini știu ce făcea înainte să devină celebru: „Mistrețu studia”
click.ro
image
Dispariție în Argeș: O mamă de 26 de ani a plecat de acasă cu cei trei copii și este de negăsit
click.ro
image
Fiica lui Liviu Vârciu a revenit în România! Ce a pățit Carmina în aeroport: „Uitați-vă la mine!”
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
Întoarcerea Regelui Matia de la vânătoare. Pictură de Antal Ligeti și Sandor Wagner
Știați că, în secolul al XV-lea, vânătoarea era o activitate importantă în viața curții de la Hunedoara?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Știm amândoi prin câte ai trecut!” Geanina Ilieș, în lacrimi la vorbele fiului său! Cuvintele care au răscolit-o
image
Ce meserie avea Irinel Columbeanu în comunism. Puțini știu ce făcea înainte să devină celebru: „Mistrețu studia”

OK! Magazine

image
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii