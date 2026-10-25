O mamă de 26 de ani și cei trei copii ai săi au dispărut în Argeș. Cel mai mic are doar un an

Polițiștii din județul Argeș caută o tânără de 26 de ani care a plecat de la domiciliul din comuna Corbi împreună cu cei trei copii minori, în vârstă de 1, 3 și 6 ani. Dispariția a fost semnalată sâmbătă, 24 octombrie, iar autoritățile solicită ajutorul persoanelor care pot oferi informații despre locul în care se află familia.

Alertă în Argeș: o femeie de 26 de ani a dispărut împreună cu cei trei copii ai săi. Foto: Poliția Română

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Domnești au fost sesizați că Bărboiu Nicoleta, în vârstă de 26 de ani, a plecat voluntar de acasă împreună cu cei trei copii.

Căutările sunt desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș.

Femeia are o înălțime de aproximativ 1,60 metri, cântărește în jur de 50 de kilograme, are părul șaten și ochii căprui.

La momentul plecării, aceasta purta blugi albaștri și o geacă de culoare crem.

Poliția face apel la cetățenii care au văzut-o pe femeie sau care dețin informații ce ar putea ajuta la găsirea acesteia și a copiilor să contacteze autoritățile.

„Persoanele care pot oferi informații cu privire la persoana căutată sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau Poliția Municipiului Curtea de Argeș, la telefon 0248 721 519”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.