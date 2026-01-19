Video O femeie în fustă a fost coborâtă de pe pârtie de un jandarm: „Pârtia de schi nu este podium de modă”

Un jandarm montan a coborât, sâmbătă, 17 ianuarie, doi turiști de pe pârtie, după ce a constatat că erau echipați necorespunzător. Într-un videoclip publicat de Jandarmeria Română, se vede că femeia purta o fustă.

Jandarmeria a transmis pe Facebook că „pârtia de schi nu este podium de modă”.

„Imaginile surprinse ieri, în Masivul Postăvaru, arată cât de mult contează echiparea corespunzătoare, care face diferența dintre distracție și pericol.

Cu ajutorul unui jandarm montan, cei doi turiști care se plimbau pe pârtie, echipați necorespunzător, au fost coborâți în siguranță la telegondolă, evitând producerea unor incidente atât pentru ei, cât și pentru schiorii aflați în coborâre”, a transmis Jandarmeria pe Facebook.

Luni, instituția a publicat un alt videoclip, din Vâlcea, prin care au transmis că „ceea ce noi admirăm în fotografii ei simt în efortul fiecărui pas, în înălțimi care îți taie răsuflarea”.

„Am surprins în câteva imagini weekendul jandarmilor montani din Vâlcea.

Ceea ce noi admirăm în fotografii ei simt în efortul fiecărui pas, în înălțimi care îți taie răsuflarea, în temperaturile care îngheață orice respirație, în gândul că orice secundă în misiunea lor poate înseamna o viață salvată”, a precizat Jandarmeria.

Salvamont România: Peste 8.000 de persoane au fost salvate de pe munte în 2025

Potrivit raportului Salvamont România, în 2025, serviciile publice judeţene şi locale Salvamont au asigurat asistenţa de salvare montană cu un efectiv zilnic cuprins între 450 şi 600 de salvamontişti, în cadrul a aproximativ 140 de baze şi posturi, permanente sau sezoniere, situate în zonele montane cu aflux turistic ridicat, pe pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă şi pe traseele turistice montane, scrie Agerpres.

Structurile Salvamont au fost solicitate să intervină la 7.247 de acţiuni de salvare şi de acordare a primului ajutor medical, cu 738 mai multe faţă de 2024, în cadrul cărora au fost salvate 8.025 de persoane, cu 463 mai multe faţă de anul precedent.

„În sezonul de iarnă au avut loc 5.048 de intervenţii (+968 versus 2024), dintre care 3.910 s-au derulat pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă (+811 versus 2024), 1.138 de acţiuni au avut loc în restul zonei montane (+478 versus 2024), iar 228 de persoane s-au prezentat la punctele de prim-ajutor medical ale bazelor Salvamont.

În sezonul de vară au avut loc 2.199 de intervenţii, iar 272 de persoane s-au prezentat direct la punctele de prim-ajutor medical din bazele Salvamont.

În total, pe parcursul perioadei de referinţă, structurile Salvamont au intervenit la 82 de evenimente produse în afara zonei montane, ca resursă de sprijin sau echipă de prim răspuns, precum şi la 17 evenimente montane în locul altor structuri care nu au avut capacitatea de a interveni sau de a-şi soluţiona singure acţiunile pentru care erau responsabile”, se arată în raport.

În 2025, salvamontiștii au intervenit în numeroase cazuri:

2.563 cazuri au fost predate ambulanțelor sau SMURD pentru transport la unități medicale (+120 față de 2024).

718 cazuri au fost transportate cu ambulanțele Salvamont către unități medicale sau puncte de întâlnire cu SAJ/SMURD (+157 față de 2024).

162 cazuri au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD-IGAV (+40 față de 2024).

94 cazuri au fost predate Serviciului de Medicină Legală (+10 față de 2024).

Salvamontiștii au desfășurat și acțiuni speciale de căutare-salvare:

111 acțiuni cu echipaje canine (+27 față de 2024), în mediu natural și în avalanșă.

78 acțiuni cu drone (47 montane și 31 în afara zonelor montane).

8 acțiuni cu scafandri Salvamont-Salvaspeo.

2 acțiuni cu detector AI pentru persoane înecate.

5 acțiuni cu drone subacvatice, echipamente unice în România.

„Se remarcă faptul că structurile Salvamont au avut un grad de răspuns de 100% la solicitările specifice domeniului de activitate, exclusiv cu resurse proprii, ceea ce confirmă o organizare corespunzătoare, o dimensionare corectă şi o dezvoltare continuă a resurselor umane şi materiale.

De asemenea, au fost realizate peste 84.600 de acţiuni specifice de asigurare a asistenţei de salvare montană în baze, posturi şi refugii Salvamont, în zonele cu aflux turistic ridicat sau pe durata desfăşurării unor evenimente sportive ori de altă natură în zona montană.

Prin Dispeceratul Naţional Salvamont-Vodafone / Fundaţia Vodafone au fost recepţionate 14.942 apeluri, dintre care 6.018 semnalau accidente montane (direct sau prin SNAU 112), 377 anunţau incendii de fond forestier sau de vegetaţie în zona montană, iar 8.547 solicitau informaţii despre zona montană”, se mai menţionează în raport.