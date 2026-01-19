search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video O femeie în fustă a fost coborâtă de pe pârtie de un jandarm: „Pârtia de schi nu este podium de modă”

0
0
Publicat:

Un jandarm montan a coborât, sâmbătă, 17 ianuarie, doi turiști de pe pârtie, după ce a constatat că erau echipați necorespunzător. Într-un videoclip publicat de Jandarmeria Română, se vede că femeia purta o fustă.

Cei doi se aflau pe pârtia de pe Masivul Postăvaru/FOTO: Captură video Jandarmeria Română
Cei doi se aflau pe pârtia de pe Masivul Postăvaru/FOTO: Captură video Jandarmeria Română

Jandarmeria a transmis pe Facebook că „pârtia de schi nu este podium de modă”.

Imaginile surprinse ieri, în Masivul Postăvaru, arată cât de mult contează echiparea corespunzătoare, care face diferența dintre distracție și pericol.

Cu ajutorul unui jandarm montan, cei doi turiști care se plimbau pe pârtie, echipați necorespunzător, au fost coborâți în siguranță la telegondolă, evitând producerea unor incidente atât pentru ei, cât și pentru schiorii aflați în coborâre”, a transmis Jandarmeria pe Facebook.

Luni, instituția a publicat un alt videoclip, din Vâlcea, prin care au transmis că „ceea ce noi admirăm în fotografii ei simt în efortul fiecărui pas, în înălțimi care îți taie răsuflarea”.

„Am surprins în câteva imagini weekendul jandarmilor montani din Vâlcea.

Ceea ce noi admirăm în fotografii ei simt în efortul fiecărui pas, în înălțimi care îți taie răsuflarea, în temperaturile care îngheață orice respirație, în gândul că orice secundă în misiunea lor poate înseamna o viață salvată”, a precizat Jandarmeria.

Salvamont România: Peste 8.000 de persoane au fost salvate de pe munte în 2025

Potrivit raportului Salvamont România, în 2025, serviciile publice judeţene şi locale Salvamont au asigurat asistenţa de salvare montană cu un efectiv zilnic cuprins între 450 şi 600 de salvamontişti, în cadrul a aproximativ 140 de baze şi posturi, permanente sau sezoniere, situate în zonele montane cu aflux turistic ridicat, pe pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă şi pe traseele turistice montane, scrie Agerpres.

Structurile Salvamont au fost solicitate să intervină la 7.247 de acţiuni de salvare şi de acordare a primului ajutor medical, cu 738 mai multe faţă de 2024, în cadrul cărora au fost salvate 8.025 de persoane, cu 463 mai multe faţă de anul precedent.

„În sezonul de iarnă au avut loc 5.048 de intervenţii (+968 versus 2024), dintre care 3.910 s-au derulat pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă (+811 versus 2024), 1.138 de acţiuni au avut loc în restul zonei montane (+478 versus 2024), iar 228 de persoane s-au prezentat la punctele de prim-ajutor medical ale bazelor Salvamont.

În sezonul de vară au avut loc 2.199 de intervenţii, iar 272 de persoane s-au prezentat direct la punctele de prim-ajutor medical din bazele Salvamont.

În total, pe parcursul perioadei de referinţă, structurile Salvamont au intervenit la 82 de evenimente produse în afara zonei montane, ca resursă de sprijin sau echipă de prim răspuns, precum şi la 17 evenimente montane în locul altor structuri care nu au avut capacitatea de a interveni sau de a-şi soluţiona singure acţiunile pentru care erau responsabile”, se arată în raport.

În 2025, salvamontiștii au intervenit în numeroase cazuri:

  • 2.563 cazuri au fost predate ambulanțelor sau SMURD pentru transport la unități medicale (+120 față de 2024).
  • 718 cazuri au fost transportate cu ambulanțele Salvamont către unități medicale sau puncte de întâlnire cu SAJ/SMURD (+157 față de 2024).
  • 162 cazuri au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD-IGAV (+40 față de 2024).
  • 94 cazuri au fost predate Serviciului de Medicină Legală (+10 față de 2024).

Salvamontiștii au desfășurat și acțiuni speciale de căutare-salvare:

  • 111 acțiuni cu echipaje canine (+27 față de 2024), în mediu natural și în avalanșă.
  • 78 acțiuni cu drone (47 montane și 31 în afara zonelor montane).
  • 8 acțiuni cu scafandri Salvamont-Salvaspeo.
  • 2 acțiuni cu detector AI pentru persoane înecate.
  • 5 acțiuni cu drone subacvatice, echipamente unice în România.

Se remarcă faptul că structurile Salvamont au avut un grad de răspuns de 100% la solicitările specifice domeniului de activitate, exclusiv cu resurse proprii, ceea ce confirmă o organizare corespunzătoare, o dimensionare corectă şi o dezvoltare continuă a resurselor umane şi materiale.

De asemenea, au fost realizate peste 84.600 de acţiuni specifice de asigurare a asistenţei de salvare montană în baze, posturi şi refugii Salvamont, în zonele cu aflux turistic ridicat sau pe durata desfăşurării unor evenimente sportive ori de altă natură în zona montană.

Prin Dispeceratul Naţional Salvamont-Vodafone / Fundaţia Vodafone au fost recepţionate 14.942 apeluri, dintre care 6.018 semnalau accidente montane (direct sau prin SNAU 112), 377 anunţau incendii de fond forestier sau de vegetaţie în zona montană, iar 8.547 solicitau informaţii despre zona montană”, se mai menţionează în raport.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
digi24.ro
image
Meteorologii anunță o schimbare a vremii în următoarele două săptămâni. Când am putea scăpa de ger
stirileprotv.ro
image
Accident feroviar grav în Spania. 39 de morți. Operațiuni de căutare și salvare în desfășurare. Mai mai multe persoane ar putea fi prinse sub vagoane
gandul.ro
image
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
mediafax.ro
image
Rapid, gest de mare club! Dan Șucu a trimis de urgență un avion privat pentru a-l aduce pe Moruțan în România. Când face vizita medicală. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia”
libertatea.ro
image
Negociatorul lui Putin spune că alianța transatlantică s-a încheiat după amenințările lui Trump cu impunerea de tarife
digi24.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
Președintele a decretat "zi liberă de la muncă şi plătită", oamenii au ieșit în stradă
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Insula supranumită „Porțile Paradisului”, cu doar trei locuitori, oferă trei locuri de muncă. Care sunt condițiile și salariul oferit
antena3.ro
image
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Adevărul despre spălarea cărnii de pui înainte de gătire: ce spun specialiștii, cum este mai bine să faci
playtech.ro
image
Olimpiu Moruțan, salariu uriaș la Rapid! Dan Șucu îl plătește „regește” pe internaționalul român revenit în SuperLiga. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Românii scapă de cea mai DURĂ taxă! Nicuşor Dan a semnat decretul care amână aplicarea, AVEM documentul
romaniatv.net
image
Nu se știe dacă sunt români în cazul accidentului feroviar din Spania. MAE s-a autosesizat. Președintele Nicușor prezintă condoleanțe
mediaflux.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa Eugenie rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”
okmagazine.ro
Chiftele cu carnati Sursa foto shutterstock 793486279 jpg
Chiftele din cârnați. N-o să-ţi vină să crezi ce bune sunt!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C

OK! Magazine

image
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor