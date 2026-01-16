Video Momentul terifiant în care o avalanșă uriașă înghite o stațiune de schi de pe cel mai înalt munte din Europa

O avalanșă uriașă a lovit stațiunea de schi de pe Muntele Elbrus, cel mai înalt vârf din Europa. Turiștii au fugit pentru a-și salva viața, dar zăpada a acoperit rapid zona. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Imagini dramatice realizate pe Muntele Elbrus, în sudul Rusiei, arată un adevărat torent de zăpadă care coboară în viteză pe versantul muntelui joi. Oamenii priveau îngroziți dintr-o parcare a stațiunii Elbrus, în Kabardino-Balkaria, în timp ce avalanșa se îndrepta spre ei.

Sursa video: Daily Mail

Unii au încercat să fugă, dar au fost rapid înghițiți de uriașa masă de zăpadă, iar zona s-a transformat complet în alb în câteva secunde. Din fericire, nu s-au raportat decese, scrie Daily Mail.

Autoritățile închiseseră deja anumite zone ale muntelui și suspendaseră serviciul de telecabină pe 10 ianuarie, din cauza riscului de avalanșă generat de condițiile meteo periculoase.

Imaginile avalanșei au stârnit dezbateri online, mulți întrebându-se de ce unii turiști au părut să fugă prea încet.

Un utilizator a scris: „Dacă vine ceva spre tine, nu sta acolo să te uiți, fugi cât poți de departe.”

Altul a adăugat: „Singura persoană rațională din acest clip este tipul care fuge imediat la secunda 8. Ceilalți doi, inclusiv cameramanul, nu prea.”

Muntele Elbrus este cel mai înalt vârf din Europa, cu o altitudine de 5.642 de metri, și reprezintă o destinație populară, dar dificilă, pentru alpiniști. Anual, muntele înregistrează între 15 și 30 de decese, de obicei implicând alpiniști nepregătiți prinși de schimbări bruște ale vremii.

Avalanșele au ucis cel puțin 17 persoane în Europa în ultima lună, în contextul avertizărilor de „risc extrem” emise de autoritățile regionale. Doar în weekendul trecut, opt persoane și-au pierdut viața în avalanșe, mai multe incidente implicând schiori care ieșiseră din pârtiile marcate în Alpi.