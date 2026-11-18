O femeie din județul Mehedinți a reușit să obțină în instanță o hotărâre care ține loc de contract de vânzare-cumpărare pentru un teren și construcțiile aflate pe acesta, deși singurul document pe care îl avea pentru a dovedi tranzacția era o chitanță de mână. Decizia a fost pronunțată de Tribunalul Mehedinți, după ce prima instanță îi respinsese cererea, considerând că înscrisul putea reprezenta doar o promisiune de vânzare.

A devenit proprietara unei case și a unui teren cumpărate cu o chitanță de mână. Foto: Pexels

Cazul are însă particularități care au cântărit în decizia judecătorilor și nu înseamnă că orice persoană care deține o chitanță de mână poate obține automat dreptul de proprietate asupra unui imobil, relatează Juridice.ro.

Tranzacția a avut loc în 2020, când femeia a cumpărat, pentru 5.000 de lei, un teren pe care se aflau o casă și o anexă. Înțelegerea dintre părți a fost consemnată doar printr-o chitanță scrisă de mână.

Ulterior, cumpărătoarea a ajuns în situația de a solicita intervenția instanței, întrucât înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară necesita fie un act autentic notarial, fie o hotărâre judecătorească definitivă.

Procesul a fost deschis împotriva moștenitorilor vânzătorului, care între timp decedase.

Judecătoria a apreciat că documentul prezentat de reclamantă nu putea dovedi, în forma în care fusese redactat, încheierea unei vânzări-cumpărări. Instanța a considerat că acesta putea fi interpretat cel mult drept o promisiune de vânzare, deoarece imobilul nu era identificat suficient de clar.

Pe chitanță erau menționate localitatea și suprafața terenului, însă lipseau alte elemente de identificare considerate necesare.

Nemulțumită de soluție, femeia a formulat apel la Tribunalul Mehedinți, unde a obținut câștig de cauză.

Tribunalul a avut o abordare diferită și a stabilit că înscrisul nu trebuia analizat separat de celelalte probe din dosar. Judecătorii au apreciat că informațiile disponibile permiteau identificarea imobilului, iar un element important l-a reprezentat poziția moștenitorilor fostului proprietar.

Aceștia au recunoscut existența înțelegerii, faptul că prețul fusese încasat și că proprietatea fusese predată cumpărătoarei.

În aceste condiții, instanța a aplicat prevederile articolului 1669 din Codul civil și a pronunțat o hotărâre care ține loc de contract de vânzare-cumpărare pentru terenul în suprafață de 790 de metri pătrați și construcțiile ridicate pe acesta.

Astfel, femeia a obținut recunoașterea dreptului de proprietate asupra imobilului.

Decizia nu înseamnă însă că o simplă chitanță de mână este suficientă, în orice situație, pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra unui teren sau a unei locuințe. În acest caz, instanța a ținut cont de ansamblul probelor, inclusiv de recunoașterea tranzacției de către moștenitorii vânzătorului. Prin urmare, soluția Tribunalului Mehedinți nu reprezintă o garanție că alte persoane aflate în situații similare vor obține automat o hotărâre favorabilă.