Angajată concediată după 20 de ani de muncă, printr-un mesaj vocal pe WhatsApp. Greșeala care a costat scump compania

După aproape 20 de ani de muncă în aceeași companie, o femeie din Italia a aflat că a fost concediată printr-un mesaj vocal pe WhatsApp. A contestat decizia în instanță, iar judecătorii au decis că angajatorul trebuie să o reintegreze și să îi plătească despăgubiri.

Femeie a fost anunțată de concedire printru mesaj telefonic Foto: Pexels

Femeia era angajată cu contract pe perioadă nedeterminată, cu normă parțială, încă din 2006. Decizia de concediere i-a fost comunicată de administratorul unic al companiei printr-o înregistrare audio transmisă pe WhatsApp, fără să primească un document scris.

Angajata a încercat inițial să rezolve situația printr-o procedură de conciliere la Inspectoratul Teritorial de Muncă, însă demersul nu a avut succes. Ulterior, aceasta s-a adresat Tribunalului din Grosseto. Potrivit publicației Fanpage, compania nu s-a prezentat la proces.

De ce a fost considerată ilegală concedierea

Judecătorul a stabilit că înregistrarea vocală nu îndeplinește condițiile legale pentru comunicarea unei concedieri. Potrivit articolului 2 din Legea nr. 604 din 1966, legislația italiană prevede că încetarea contractului de muncă prin concediere trebuie notificată în scris.

Chiar dacă mesajul vocal a rămas disponibil pe telefonul angajatei și putea fi ascultat ulterior, acesta a fost considerat o comunicare orală, nu un document scris.

Instanța a făcut și o distincție între mesajele audio și documentele transmise prin aplicația WhatsApp. Astfel, o notificare scrisă trimisă prin intermediul platformei poate respecta cerințele legale, în timp ce o înregistrare vocală nu îndeplinește această condiție.

Decizia este în concordanță cu jurisprudența Curții Supreme din Italia, potrivit căreia concedierea verbală nu produce efecte juridice asupra încetării raportului de muncă.

Compania trebuie să plătească despăgubiri de la concediere până la reintegrare

În urma procesului, Tribunalul din Grosseto a declarat concedierea ineficientă și a dispus reintegrarea femeii în funcție, în baza articolului 18 din Statutul lucrătorilor din Italia.

Angajatorul trebuie să îi plătească despăgubiri pentru întreaga perioadă dintre concediere și revenirea efectivă la locul de muncă. De asemenea, compania va achita contribuțiile de asigurări sociale și de asistență socială aferente acestei perioade.

Instanța a obligat firma să suporte și cheltuielile de judecată, estimate la 4.629 de euro.

Hotărârea este identificată cu numărul 323 și a fost pronunțată la 16 septembrie 2026 de Tribunalul din Grosseto.