Accident de muncă mortal. Un tânăr de 19 ani a fost strivit de o mașină care asfalta. Strada, închisă circulației cu o oră înainte

Un tânăr în vârstă de 19 ani și-a pierdut viața, vineri după-amiază, 24 aprilie 2026, într-un accident de muncă produs pe o stradă din municipiul Slatina. Strada a fost închisă pentru lucrări de reabilitare cu o oră înainte de producerea accidentului, conform anunțului primăriei.

Accidentul de muncă s-a produs pe strada Depozitelor din Slatina, un tânăr de 19 ani, care dirija circulația pe porțiunea de drum pe care se executau lucrări, fiind strivit de un vehicul de mare tonaj.

„La data de 24 aprilie a.c., în jurul orei 17:00, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe strada Depozitelor, din municipiul Slatina, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii Biroului Rutier Slatina.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un vehicul de mare tonaj, condus de către un bărbat de 53 de ani, din comuna Schitu, județul Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi acroșat un pieton, respectiv un tânăr de 19 ani, din comuna Grădinile, județul Olt, care s-ar fi aflat pe partea carosabilă pentru dirijarea circulației”, a comunicat Inspectoratul de Poliție Județean Olt.

Tânărul a murit pe loc. Conducătorul vehiculului de mare tonaj a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Angajat cu o lună înainte

Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală în acest caz, „sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, precum și nerespectarea și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”, și fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, au mai precizat reprezentanții IPJ Olt.

Șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt, Cristian Ungureanu, a precizat, pentru „Adevărul”, că instituția a început cercetările în cazul evenimentului de muncă mortal.

„Ne-a fost comunicat evenimentul. A fost un coleg la fața locului și chiar din ziua respectivă a început cercetarea evenimentului”, a declarat Ungureanu.

Inspectorul-șef al ITM a explicat cum s-a produs evenimentul tragic. „În timp ce se se executau lucrări de asfaltare, un autopulverizator de emulsie, în timp ce făcea manevre de dat cu spatele, l-a surprins și l-a accidentat mortal pe unul dintre lucrători”, a precizat Ungureanu. Din datele prezentate de reprezentanții firmei s-a stabilit că lucrătorul avea vechime de aproximativ o lună.

În cursul zilei de vineri, Primăria Municipiului Slatina a anunțat că strada Depozitelor intră în reabilitare, circulația urmând să fie închisă începând de vineri, 24 aprilie, ora 16.00.