Noi restricții pentru mașinile poluante. Ce trebuie să știe posesorii de mașini vechi și de când se aplică măsura

O nouă lege deschide calea pentru restricții aplicate mașinilor poluante în anumite zone din orașe. Măsurile vor fi stabilite la nivel local și ar putea schimba modul în care unele mașini vor putea circula în orașe.

O nouă lege deschide calea pentru restricții aplicate mașinilor poluante în anumite zone din orașe. Foto: Shutterstock

Prevederile sunt incluse în noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, care stabilește un calendar pentru delimitarea zonelor cu emisii zero și a celor cu emisii scăzute.

Consiliile locale au 12 luni pentru delimitarea zonelor

Codul Urbanismului prevede că, până la actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) cu delimitarea zonelor în care sunt introduse măsuri pentru creșterea calității aerului în centrele urbane, consiliile locale vor trebui să stabilească aceste zone prin hotărâri.

Propunerea va fi elaborată de compartimentele de specialitate din domeniile urbanismului și mediului.

Termenul prevăzut de lege este de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a Codului.

Cum noul Cod intră în vigoare la 25 august 2026, autoritățile locale au termen până la 25 august 2027 pentru această etapă.

Ce sunt zonele cu emisii zero și cele cu emisii scăzute

Codul introduce în documentațiile de urbanism zonele în care sunt aplicate restricții de acces pentru vehiculele cu emisii de dioxid de carbon.

Acestea sunt împărțite în două categorii: zone cu emisii zero și zone cu emisii scăzute.

Delimitarea lor va face parte din măsurile pentru creșterea calității aerului în centrele urbane și va fi stabilită prin hotărâri ale consiliilor locale.

Restricțiile pentru mașini vor fi prevăzute în documentațiile de urbanism

Una dintre modificările importante aduse de noul Cod este includerea acestor zone în Planurile Urbanistice Generale.

PUG-urile vor trebui să cuprindă reglementări privind zonele în care sunt introduse restricții de acces al vehiculelor cu emisii de CO₂, respectiv zonele cu emisii zero sau cu emisii scăzute.

În documentațiile de urbanism vor fi incluse, de asemenea, măsuri destinate creșterii calității aerului în centrele urbane.

Astfel, accesul autovehiculelor devine și o componentă a planificării urbane, alături de infrastructura rutieră, transportul public, parcări și celelalte reglementări privind organizarea orașelor.

Ce se întâmplă cu mașinile vechi

Mașinile cu emisii ridicate vor fi cele asupra cărora pot avea efect viitoarele reguli de acces în zonele cu emisii zero sau scăzute.

Categoriile de vehicule vizate, condițiile de acces și eventualele măsuri aplicate în fiecare zonă vor depinde de reglementările stabilite de autoritățile locale.

Prin urmare, regulile pot fi diferite de la un oraș la altul, în funcție de zonele delimitate și de măsurile adoptate prin documentațiile de urbanism.

Primele zone ar trebui stabilite până în august 2027

Calendarul prevăzut de noul Cod pune pe agenda administrațiilor locale o nouă etapă de reglementare a traficului urban.

În următoarele 12 luni, consiliile locale trebuie să stabilească zonele cu emisii zero și zonele cu emisii scăzute. Ulterior, aceste reglementări vor fi integrate în Planurile Urbanistice Generale, odată cu actualizarea acestora.

Pentru șoferi, efectul concret va depinde de deciziile luate de fiecare administrație locală: unde vor fi delimitate zonele, ce vehicule vor fi vizate și ce reguli de acces vor fi aplicate.

Noul Cod creează astfel cadrul legislativ pentru ca, în următorii ani, accesul autoturismelor în anumite zone urbane să fie legat tot mai mult de nivelul emisiilor.