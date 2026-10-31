 Noi indicii în cazul celor trei frați dispăruți din Sălaj. Poliţia verifică şi ipoteza răpirii. Cine este bărbatul cu care ar fi fost văzut unul dintre copii | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 31 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Noi indicii în cazul celor trei frați dispăruți din Sălaj. Poliţia verifică şi ipoteza răpirii. Cine este bărbatul cu care ar fi fost văzut unul dintre copii

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Un apel la 112, primit în noaptea de vineri spre sâmbătă, a adus noi indicii în cazul celor trei frați dispăruți din județul Sălaj, astfel că acum poliţiştii iau în calcul inclusiv ipoteza unei răpiri.

image png
Foto: Colaj Stiri de Cluj

Un cioban ar fi anunțat că l-a văzut pe unul dintre copii în compania unui bărbat, despre care se presupune că ar fi fostul concubin al mamei. Potrivit unor surse din anchetă, polițiștii verifică inclusiv posibilitatea ca minorii să fi fost răpiți, fără să excludă varianta în care au plecat de bunăvoie.

Cei trei frați, doi băieți și o fată, au dispărut joi, 29 octombrie, din satul Borla, comuna Bocșa. Este vorba despre Rostaș Denis Antonio, în vârstă de 11 ani, Rostaș Raluca Mădălina, de 12 ani, și Rostaș Ioan, de 13 ani. Poliția a fost sesizată în jurul orei 16:30, iar cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale.

Copiii locuiau de puțin timp cu mama lor, la o stână din Sălaj, unde lucra aceasta. Până atunci, ar fi stat cu tatăl lor, în județul Cluj. Femeia a povestit că, atunci când s-a întors cu animalele, l-a găsit acolo doar pe cel mai mic dintre cei patru copii ai săi, care i-ar fi spus că cineva venise după frații lui și îi luase.

După câteva ore în care i-a căutat singură, femeia a sunat la 112 şi a anunţat dispariţia copiilor.

Poliţiştii iau în calcul acum şi o posibilă răpire

O nouă pistă pe care o reficică acum anchetatorii a apărut după un apel primit la 112 în noaptea de vineri spre sâmbătă. Un cioban ar fi anunțat că l-a văzut pe cel mai mic dintre cei trei frați dispăruţi într-un magazin, însoțit de un bărbat despre care se presupune că ar fi fostul partener al mamei.

„Azi-noapte, pe la vreo 1 și ceva, a primit un telefon la 112 poliția, că un cioban ar fi intrat în contact, poate ar fi văzut acolo copiii. Și apoi s-au deplasat acolo, la fața locului, și nu mai știu nimic. Deocamdată nu mi-a zis nimeni nimic”, a declarat un voluntar care a participat la căutări.

Potrivit Observator, cei doi ar fi cumpărat două sacoșe cu alimente, după care au plecat pe drumul principal. În apropierea unei grădini, martorul care i-ar fi observat le-a pierdut urma. Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca cei doi să fi sărit gardul și să fi dispărut în întuneric.

Polițiștii au verificat zona indicată și au continuat supravegherea locului, însă nu au fost găsiți nici copilul, nici bărbatul.

Principalul suspect, condamnat în trecut pentru tentativă de omor

Bărbatul despre care se presupune că ar fi fost văzut alături de copil este fostul concubin al mamei și ar lucra ca cioban la stânele din zonă. Potrivit aceleiaşi surse, acesta ar fi fost apropiat de copii, iar anchetatorii verifică dacă ar putea avea legătură cu dispariția lor.

Bărbatul ar fi fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor.

Căutări cu drone și camere cu termoviziune

Polițiștii și jandarmii au verificat mai multe zone din cele două județe, cu ajutorul voluntarilor. La căutări au fost folosite mașini de teren, ATV-uri și o dronă dotată cu o cameră cu termoviziune, care permite identificarea surselor de căldură în întuneric.

Verificările s-au concentrat și în localitățile aflate la limita dintre Sălaj și Cluj, inclusiv în zona în care martorul ar fi semnalat prezența unuia dintre copii. Autoritățile au transmis mesaje RO-ALERT în ambele județe și le-au cerut oamenilor care au informații despre locul în care s-ar putea afla minorii să sune la 112.

Ancheta continuă, iar polițiștii verifică atât posibilitatea ca frații să fi plecat voluntar, cât și ipoteza că ar fi fost luați de cineva.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
digi24.ro
image
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri
stirileprotv.ro
image
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov închide o fabrică emblematică din România, la mai puțin de un an de la achiziție. Aproape toți angajații vor fi concediați până la Crăciun
gandul.ro
image
Criza petrolului va continua în 2027. Rezervele stocate pe uscat, la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani
mediafax.ro
image
De ce Cornel Dinu si Giovanni Becali NU sunt prieteni
fanatik.ro
image
Emil-Andrei Burloi, elev medaliat cu aur la olimpiada europeană de inteligență artificială: „Este foarte important să fim atenți ca AI-ul să nu ne scape de sub control”
libertatea.ro
image
Ce prețuri ne așteaptă la curent și gaze: trei scenarii prezentate de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, privind evoluția pieței
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Jelena Djokovic "rupe" tăcerea: "Tot ce făceam eu era invizibil!"
digisport.ro
image
Bodo de la Proconsul, dezvăluiri emoționante despre adopția celor doi băieți. Cum a luat decizia împreună cu soția sa: „Au venit la exact momentul potrivit”
click.ro
image
Șapte petroliere rusești se îndreaptă spre SUA cu 288.000 de tone de motorină. Statul New Jersey vrea să le blocheze
antena3.ro
image
Ruris, compania antreprenorului craiovean Cătălin Stroe, lansează la Indagra un tractor 4x4 care va fi fabricat pe fosta platformă MAT Craiova, într-o fabrică de 10 milioane de euro
zf.ro
image
Hârtia igienică ar putea dispărea din 2026. Produsul ieftin care o înlocuieşte deja în tot mai multe locuinţe
observatornews.ro
image
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
cancan.ro
image
9 lucruri pe care pensionarii trebuie să le facă la pensie pentru a se bucura de viață. „Antrenează memoria””
newsweek.ro
image
FOTO. O prezentatoare celebră a făcut public mesajul primit de la un bărbat! Răspunsul ei a devenit viral
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Daniel Șendre, reacție acidă despre varianta Răducioiu la Dinamo. „Acționarii trebuie să se mai gândească. De când s-a lăsat de fotbal, e doar o imagine”
fanatik.ro
image
„E posibil ca electoratul lui Călin Georgescu să fie mai mare decât electoratul prezumitiv al AUR” – ANALIZA consultantului politic Adrian Zăbavă
ziare.com
image
Gestul lui Jose Mourinho, aflat în spatele Sandrei Diaz, a împărțit lumea în două: "Dezgustător!"
digisport.ro
image
Adio, hârtie igienică? Produsul care îi ia locul în tot mai multe băi și costă doar 30 de dolari
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul Monicăi Anghel de la munte. E amplasat într-un loc idilic, în mijlocul naturii. Artista l-a cumpărat cu fonduri europene. Este de vis! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind impozitul pentru locuințele cu balcoane. Ministrul Dezvoltării lămurește scandalul
mediaflux.ro
image
„St. Moritz de România” a rămas un vis! Ce s-a ales de proiectul de milioane de euro promis la munte: GSP are imagini la zi cu stadionul
gsp.ro
image
11 ani de la Colectiv și tragedia la indigo a unei mame cu arsuri pe 70% din corp. Codin Maticiuc: „Acesta NU este un machiaj de Halloween”
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Câți bani ar încasa Tudor Chirilă de la PRO TV pentru „Vocea României”. Fratele artistului a dezvăluit suma: „E prea de tot”
click.ro
image
Horoscop 31 octombrie - 5 noiembrie. Succes pentru Balanțe, Peștii au parte de oportunități profesionale și schimbări pe care le așteptau de multă vreme
click.ro
image
Andreea Esca, mesaj emoționant de ziua tatălui său. Dumitru Esca a împlinit 88 de ani
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Regina Suditha a Thailandei și Regina Buthanului Casa Regală din Bhutan 2 jpg
O iubire NU chiar inocentă! Ea avea 7 ani, el 17, iar acum sunt soț și soție și au trei copii
okmagazine.ro
Dr. Jess Thompson examinează craniul unui bărbat din Scoția romană
Chipul unui om de acum 2.000 de ani, reconstituit. Povestea unui bărbat care a murit la frontiera Imperiului Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Locul din România preferat de japonezi. Europenii se înghesuie în Bucovina! Cât îi costă pe străini o vacanță la noi?
image
Câți bani ar încasa Tudor Chirilă de la PRO TV pentru „Vocea României”. Fratele artistului a dezvăluit suma: „E prea de tot”

OK! Magazine

image
O iubire NU chiar inocentă! Ea avea 7 ani, el 17, iar acum sunt soț și soție și au trei copii