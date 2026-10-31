Noi indicii în cazul celor trei frați dispăruți din Sălaj. Poliţia verifică şi ipoteza răpirii. Cine este bărbatul cu care ar fi fost văzut unul dintre copii

Un apel la 112, primit în noaptea de vineri spre sâmbătă, a adus noi indicii în cazul celor trei frați dispăruți din județul Sălaj, astfel că acum poliţiştii iau în calcul inclusiv ipoteza unei răpiri.

Foto: Colaj Stiri de Cluj

Un cioban ar fi anunțat că l-a văzut pe unul dintre copii în compania unui bărbat, despre care se presupune că ar fi fostul concubin al mamei. Potrivit unor surse din anchetă, polițiștii verifică inclusiv posibilitatea ca minorii să fi fost răpiți, fără să excludă varianta în care au plecat de bunăvoie.

Cei trei frați, doi băieți și o fată, au dispărut joi, 29 octombrie, din satul Borla, comuna Bocșa. Este vorba despre Rostaș Denis Antonio, în vârstă de 11 ani, Rostaș Raluca Mădălina, de 12 ani, și Rostaș Ioan, de 13 ani. Poliția a fost sesizată în jurul orei 16:30, iar cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale.

Copiii locuiau de puțin timp cu mama lor, la o stână din Sălaj, unde lucra aceasta. Până atunci, ar fi stat cu tatăl lor, în județul Cluj. Femeia a povestit că, atunci când s-a întors cu animalele, l-a găsit acolo doar pe cel mai mic dintre cei patru copii ai săi, care i-ar fi spus că cineva venise după frații lui și îi luase.

După câteva ore în care i-a căutat singură, femeia a sunat la 112 şi a anunţat dispariţia copiilor.

Poliţiştii iau în calcul acum şi o posibilă răpire

O nouă pistă pe care o reficică acum anchetatorii a apărut după un apel primit la 112 în noaptea de vineri spre sâmbătă. Un cioban ar fi anunțat că l-a văzut pe cel mai mic dintre cei trei frați dispăruţi într-un magazin, însoțit de un bărbat despre care se presupune că ar fi fostul partener al mamei.

„Azi-noapte, pe la vreo 1 și ceva, a primit un telefon la 112 poliția, că un cioban ar fi intrat în contact, poate ar fi văzut acolo copiii. Și apoi s-au deplasat acolo, la fața locului, și nu mai știu nimic. Deocamdată nu mi-a zis nimeni nimic”, a declarat un voluntar care a participat la căutări.

Potrivit Observator, cei doi ar fi cumpărat două sacoșe cu alimente, după care au plecat pe drumul principal. În apropierea unei grădini, martorul care i-ar fi observat le-a pierdut urma. Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca cei doi să fi sărit gardul și să fi dispărut în întuneric.

Polițiștii au verificat zona indicată și au continuat supravegherea locului, însă nu au fost găsiți nici copilul, nici bărbatul.

Principalul suspect, condamnat în trecut pentru tentativă de omor

Bărbatul despre care se presupune că ar fi fost văzut alături de copil este fostul concubin al mamei și ar lucra ca cioban la stânele din zonă. Potrivit aceleiaşi surse, acesta ar fi fost apropiat de copii, iar anchetatorii verifică dacă ar putea avea legătură cu dispariția lor.

Bărbatul ar fi fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor.

Căutări cu drone și camere cu termoviziune

Polițiștii și jandarmii au verificat mai multe zone din cele două județe, cu ajutorul voluntarilor. La căutări au fost folosite mașini de teren, ATV-uri și o dronă dotată cu o cameră cu termoviziune, care permite identificarea surselor de căldură în întuneric.

Verificările s-au concentrat și în localitățile aflate la limita dintre Sălaj și Cluj, inclusiv în zona în care martorul ar fi semnalat prezența unuia dintre copii. Autoritățile au transmis mesaje RO-ALERT în ambele județe și le-au cerut oamenilor care au informații despre locul în care s-ar putea afla minorii să sune la 112.

Ancheta continuă, iar polițiștii verifică atât posibilitatea ca frații să fi plecat voluntar, cât și ipoteza că ar fi fost luați de cineva.