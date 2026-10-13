 Nicușor Dan salută promulgarea noilor legi privind dreptul minorităților la educație în limba maternă în Ucraina: ce prevede actul normativ | adevarul.ro
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Nicușor Dan salută promulgarea noilor legi privind dreptul minorităților la educație în limba maternă în Ucraina: ce prevede actul normativ

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Drepturile etnicilor români din Ucraina la educația în limba maternă primesc o nouă bază legală, după ce președintele Volodîmîr Zelenski a promulgat modificările legislative mult așteptate. Șeful statului, Nicușor Dan, a subliniat importanța acestui pas pentru păstrarea identității culturale.

Volodimir Zelenski și Nicușor Dan
Volodimir Zelenski și Nicușor Dan Foto: Inquam Photos

Potrivit lui Nicușor Dan, noile prevederi legislative consolidează cadrul legal pentru educația în limbile minorităților recunoscute ca limbi oficiale ale Uniunii Europene, alături de limba ucraineană.

Preşedintele Nicuşor Dan a salutat, marţi, promulgarea de către preşedintele Volodimir Zelenski a modificărilor legislative privind dreptul minorităţilor naţionale la educaţie în limba maternă, el arătând că, pentru etnicii românii din Ucraina şi pentru familiile lor, această chestiune nu este una abstractă, ci este vorba despre limba în care copiii învaţă, despre păstrarea identităţii şi despre transmiterea unei moşteniri culturale de generaţii.

„Noile dispoziţii legale clarifică faptul că limba maternă poate fi folosită în toate circumstanţele, nu doar în timpul orelor. Vom lucra în continuare alături de comunitatea noastră şi de autorităţile ucrainene pentru ca implementarea legislaţiei să ofere copiilor români posibilitatea de a învăţa în limba maternă, inclusiv în ciclul liceal”, subliniază preşedintele în mesaj.

Potrivit lui Nicuşor Dan, pentru etnicii românii din Ucraina şi pentru familiile lor, această chestiune nu este una abstractă.

„Este vorba despre limba în care copiii învaţă, despre păstrarea identităţii şi despre transmiterea unei moşteniri culturale de generaţii. Vom continua dialogul onest cu Ucraina, cu convingerea că rezultatele cooperării noastre vor fi din ce în ce mai bune, în beneficiul ambelor ţări. România îşi promovează activ interesele, între care drepturile românilor de pretutindeni ocupă un rol preeminent”, menţionează Nicuşor Dan. 

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