Mesajul președintelui Nicușor Dan de Ziua Limbii Române, primit mai mult cu critici decât cu aprecieri. Ce-i reproşează românii

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, în care a vorbit despre România, Republica Moldova și Ucraina. Postarea a primit comentarii critice din partea unor utilizatori, care i-au reproșat inclusiv referirile la cele două state.

Nicuşor Dan, criticat pentru mesajul de Ziua Limbii Române. Foto: captură Administraţia Prezidenţială

Nicușor Dan a marcat Ziua Limbii Române, sărbătorită la data de 31 august, printr-un mesaj pe Facebook în care a pus accent pe legătura dintre cei care vorbesc această limbă, dar și pe românii din afara țării. Președintele a spus că, în acest an, sărbătoarea are o semnificație aparte, fiind aniversată, „pentru prima dată” împreună în România, Republica Moldova și Ucraina.

„Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificație aparte: pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina.

Protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe.

Suntem uniți de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie și ne deschide viitorul.

La mulți ani Limbii Române și tuturor celor care o vorbesc, o scriu și o păstrează vie!”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Ce-i reproşează românii preşedintelui Nicuşor Dan

Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan a fost întâmpinat, însă, pe Facebook cu mai multe critici decât cu aprecieri. Mulţi au profitat şi această postare şi au lăsat numeroase comentarii în care îi reproşează acestuia fie că educaţia este subfinanţată, fie că le-a trădat încrederea, fie că reprezintă mai degrabă interesele Republicii Moldova şi Ucrainei decât pe ale României.

*„Sărbătorim ziua limbii române cu toți analfabeții în parlament și cu 40% analfabetism funcțional în societate.”

*„Mi-ar fi ruşine să scriu aceasta postare în locul Dvs., în condiţiile în care România ocupă primul loc în Europa la analfabetismul funcţional. Am înţeles cu toţii că vă bateţi joc de noi, dar aveţi un ultim dram de decenţă şi bunăvoinţă şi investiţi în educaţie.”

* „Obsedat de Ucraina și Republica Moldova...”

* „Ziua Limbii Romane trebuie sărbătorită în și cu toate țările în care sunt români și în care se vorbește românește, nu doar cu Moldova și Ucraina.

* „Dacă tot e ziua limbii române, ce înseamnă “onestitate” ?”

* „Domn Președinte, lăsați limba română! Apucați-vă de treabă, avem salarii nemărite de 3 ani, pensii tot la fel, în schimb păpușile pe care le-ați numit la Guvern nu aduc prosperitate nouă, românilor. Totul s a scumpit și plugul îl tragem noi, cei de jos. Nu v-am văzut să micșorați indemnizațiile parlamentarilor, să urmări fluxul de sifonare a banilor de la Casa de Sănătate câte spitalele și clinicile private, nu am văzut o poziție a președintelui de la Casa de Pensii privind veniturile pensionarilor cu pensii mici. REPET poporul face foamea!”

* „La mulți ani, limba Română!! Iar tu, Nicușor Dan, ar fi cazul sa demisionezi. Ești o dezamăgire pentru foarte mulți dintre români.”

* „Ne-ai plictisit cu Moldova şi Ucraina.”

* „Atunci de ce Ucraina a închis majoritatea școlilor cu predare în limba română? Și basarabenilor de ce li se spune că vorbesc vreo limbă moldovenească care nu există?

Tu pe ce limbă le-ai vorbit?”

* „Să nu uităm că în Ucraina e interzis să înveţi în limba Română. Şi atunci întreb: ce sărbătorim cu Ucraina?”

* „Nu ai tu treabă cu România. Tu ai treabă cu Moldova şi Ucraina. Rușine!”, sunt câteva dintre mesajele lăsate de români la secţiunea comentarii.