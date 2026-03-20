Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri seara, că România susține declarația comună a mai multor state privind securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz, subliniind impactul economic global al eventualelor perturbări din regiune.

„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional”, a transmis șeful statului.

„Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale. Efectele sunt resimțite și în România, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea prețurilor la un nivel suportabil pentru populație”, a mai declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat, de asemenea, că România nu intenționează să se implice direct în conflictul din Orientul Mijlociu.

„România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a conchis acesta.

Reamitim că Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Marea Britanie și Japonia au emis joi o declarație comună prin care își exprimă disponibilitatea de a lua măsuri pentru stabilizarea piețelor energetice și de a se alătura „eforturilor adecvate” pentru a asigura trecerea sigură a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

„Condamnăm în termenii cei mai fermi recentele atacuri lansate de Iran împotriva navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile împotriva infrastructurilor civile, în special a instalaţiilor petroliere şi gaziere, precum şi închiderea de facto a strâmtorii Ormuz de către forţele iraniene”, adaugă cele şase ţări.

Blocarea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează o cincime din producția mondială de petrol și gaz natural lichefiat, a dus la creșteri semnificative ale prețurilor hidrocarburilor și la un impact economic global.

Agenția Internațională a Energiei (AIE) a eliberat deja 400 de milioane de barili din rezervele strategice de țiței pentru a calma piețele și a anunțat că poate debloca și mai multe stocuri dacă va fi nevoie.

Trump amenință că va „ține minte” refuzul aliaților NATO privind misiunea din Strâmtoarea Ormuz

Blocarea aproape totală a traficului a dus, în ultimele două săptămâni, la o creștere semnificativă a prețului petrolului pe piețele internaționale, alimentând temerile privind o criză energetică.

Președintele Donald Trump a lansat vineri, 20 martie, nou atac furibund la adresa NATO, susținând că alianța „fără SUA este un tigru de hârtie”. În mesaj, acesta critică dur statele membre pentru lipsa de implicare militară și dependența de sprijinul american.

„Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie! Ei nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri un Iran cu arme nucleare. Acum că acea luptă este câștigată din punct de vedere militar, cu foarte puțin pericol pentru ei, se plâng de prețurile ridicate ale petrolului pe care sunt nevoiți să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o manevră militară simplă care este singurul motiv pentru prețurile ridicate ale petrolului. Atât de ușor pentru ei de făcut, cu un risc atât de mic. Lași, și ne vom aminti!”, a scris liderul american pe Truth Social.