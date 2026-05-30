Dezvăluiri despre familia secretă a liderului de la Kremlin. Cine sunt profesorii occidentali angajați pentru copiii lui Putin

În timp ce atacă constant Occidentul și vorbește despre „decadența valorilor europene”, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, pare să aibă alte standarde atunci când vine vorba despre propriii copii. O investigație realizată de proiectul „Sistem”, al publicațiilor „Nastoașcee Vremea” și „Radio Svoboda”, arată că fiii pe care Putin i-ar avea cu fosta gimnastă Alina Kabaeva sunt educați de ani buni de bone și profesori occidentali, aduși special pentru a le forma o engleză și o germană impecabile.

Jurnaliștii susțin că au obținut acces la documente interne, contracte și corespondență electronică ce indică faptul că, în ultimii opt ani, în familia prezidențială au lucrat cel puțin 20 de guvernante și tutori străini, inclusiv cetățeni din state membre NATO. Costurile pentru acest sistem exclusivist de educație s-ar ridica la sute de mii de dolari anual.

Potrivit investigației, documentele provin de la o sursă familiarizată cu organizarea personalului din anturajul celei mai protejate familii din Rusia. O parte dintre informații au fost confirmate direct de persoanele implicate în corespondență.

O singură profesoară rusă

Unul dintre cazurile prezentate este cel al unei austriece de 34 de ani, Emma D., care a venit în Rusia în vara anului 2019 pentru a preda limba germană unui băiat de patru ani. Deși condițiile materiale erau excelente, izolarea totală i-a creat rapid probleme. Femeia a declarat ulterior că i s-a spus că „nu este potrivită” pentru postul respectiv și s-a întors în Austria după scurt timp.

În mesajele schimbate cu reporterii, Emma a confirmat că oferta de muncă era învăluită într-un grad neobișnuit de secretomanie. Ea a spus că nu i s-au comunicat niciodată numele reale ale membrilor familiei pentru care urma să lucreze.

Datele analizate de jurnaliști acoperă perioada 2017–2026 și includ în principal e-mailuri trimise către Olesea Fedina și Ekaterina Golovaciova, verișoarele Alinei Kabaeva. Potrivit anchetei, cele două coordonau recrutarea profesorilor străini pentru copiii lui Putin. Fedina transmitea cerințele familiei privind educația, iar Golovaciova gestiona partea financiară și logistică.

Numele părinților nu apăreau niciodată explicit în documente. În schimb, aceștia erau menționați generic drept „familia” sau „părinții”. Totuși, printre persoanele implicate în organizare se aflau și angajați ai Serviciului rus de Informații Externe.

Profesorii străini ar fi fost căutați încă din 2017, când fiul cel mare, Ivan, nici nu împlinise doi ani. În programul copilului figurau deja lecții de engleză, germană și muzică. Mai târziu, tutori similari au fost angajați și pentru fratele mai mic, Vladimir, născut în 2019.

Între 2017 și 2025, de educația copiilor s-ar fi ocupat cetățeni din Marea Britanie, Germania, Austria, Irlanda, Africa de Sud și Noua Zeelandă. În mod obișnuit, patru până la șase persoane lucrau simultan sau prin rotație cu fiecare copil. Misiunea lor era să creeze un „mediu lingvistic european” și să transforme învățarea într-un joc permanent. Interesant este că în documentele consultate apare o singură profesoară rusă: Polina T., responsabilă de lecțiile de muzică ale lui Ivan.

Atmosferă rigidă în reședințele unde locuiau copiii

Contractele impuneau și reguli stricte. Tutorilor li se interzicea să discute teme politice, religioase sau ideologice și, mai ales, subiecte legate de sexualitate sau comunitatea LGBT. Orice astfel de conversație trebuia aprobată în prealabil de angajator.

Ancheta descrie și atmosfera rigidă din interiorul reședințelor unde locuiau copiii. Una dintre guvernante, Jane M., în vârstă de 58 de ani, provenea dintr-o familie irlandezo-canadiană bogată și era obișnuită cu un raport apropiat între angajatori și personal. După ce a fost recrutată în 2022, a descoperit însă un sistem dominat de control și reguli stricte.

Profesorii erau obligați să efectueze anual controale medicale într-o clinică din Sankt Petersburg asociată cu cercul apropiat al lui Putin. Concediul medical era limitat la doar șase zile la fiecare șase luni, iar absențele puteau duce rapid la concediere.

Personalul era supravegheat atent inclusiv în privința detaliilor cotidiene. Într-un schimb intern de mesaje din 2019, administratorii casei discutau despre faptul că unele bone mergeau desculțe prin locuință, considerând gestul „neigienic”. Într-un alt episod, a fost declanșată o verificare internă pentru a se stabili dacă o guvernantă i-a făcut copilului procedurile de igienă suficient de atent.

Mai multe bone s-au plâns și de obligația de a redacta zilnic rapoarte detaliate despre fiecare oră petrecută cu copiii, inclusiv fotografii și descrieri amănunțite ale activităților.

Condițiile de trai nu erau nici ele atât de luxoase precum s-ar putea crede. Profesorii locuiau în camere de hotel sau apartamente unde puteau împărți spațiul cu alți angajați. Deplasările în afara complexului rezidențial erau strict controlate, iar ieșirile în oraș fără aprobare erau practic imposibile. În perioada pandemiei, restricțiile au devenit și mai severe.

Pentru unii profesori, izolarea a devenit greu de suportat

În 2023, un profesor britanic de engleză a cerut două luni de concediu fără plată, invocând „epuizarea provocată de viața în carantină”.

Investigația mai arată că salariile oferite tutorilor erau considerabil peste media europeană. În 2019, un profesor putea primi aproximativ 1.400 de euro pentru 40 de ore de muncă săptămânală, iar în contractele ulterioare apar sume de circa 1.500 de lire sterline pentru 60 de ore pe săptămână.

În paralel, toți angajații semnau și un contract oficial cu o companie rusă afiliată centrului medical „Sogaz”, unde erau înregistrați drept „traducători principali”. Acest document le asigura dreptul legal de muncă în Rusia, însă salariul oficial declarat era de câteva ori mai mic decât venitul real.

Potrivit documentelor analizate, o parte dintre plăți erau făcute și în numerar, în dolari, euro sau ruble.

La începutul anului 2026, în familia lui Putin ar fi lucrat cel puțin trei bone străine: una din Bosnia și Herțegovina, una din Germania și una din Africa de Sud. Numai în luna ianuarie, acestea ar fi primit împreună aproximativ 3,5 milioane de ruble, fără alte bonusuri sau plăți suplimentare.

Una dintre fostele guvernante care a răspuns întrebărilor jurnaliștilor a declarat că a lucrat aproape trei luni pentru familia rusă fără să afle vreodată identitatea reală a angajatorilor. Deși a descris experiența drept „în general pozitivă”, femeia a admis că stilul de relaționare impus de familie i s-a părut rece și neobișnuit.