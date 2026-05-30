search
Sâmbătă, 30 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dezvăluiri despre familia secretă a liderului de la Kremlin. Cine sunt profesorii occidentali angajați pentru copiii lui Putin

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În timp ce atacă constant Occidentul și vorbește despre „decadența valorilor europene”, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, pare să aibă alte standarde atunci când vine vorba despre propriii copii. O investigație realizată de proiectul „Sistem”, al publicațiilor „Nastoașcee Vremea” și „Radio Svoboda”, arată că fiii pe care Putin i-ar avea cu fosta gimnastă Alina Kabaeva sunt educați de ani buni de bone și profesori occidentali, aduși special pentru a le forma o engleză și o germană impecabile.

Cei doi copii despre care se spune că ar fi fii secreți ai lui Putin
Cei doi copii despre care se spune că ar fi fii secreți ai lui Putin

Jurnaliștii susțin că au obținut acces la documente interne, contracte și corespondență electronică ce indică faptul că, în ultimii opt ani, în familia prezidențială au lucrat cel puțin 20 de guvernante și tutori străini, inclusiv cetățeni din state membre NATO. Costurile pentru acest sistem exclusivist de educație s-ar ridica la sute de mii de dolari anual.

Potrivit investigației, documentele provin de la o sursă familiarizată cu organizarea personalului din anturajul celei mai protejate familii din Rusia. O parte dintre informații au fost confirmate direct de persoanele implicate în corespondență.

O singură profesoară rusă

Unul dintre cazurile prezentate este cel al unei austriece de 34 de ani, Emma D., care a venit în Rusia în vara anului 2019 pentru a preda limba germană unui băiat de patru ani. Deși condițiile materiale erau excelente, izolarea totală i-a creat rapid probleme. Femeia a declarat ulterior că i s-a spus că „nu este potrivită” pentru postul respectiv și s-a întors în Austria după scurt timp.

În mesajele schimbate cu reporterii, Emma a confirmat că oferta de muncă era învăluită într-un grad neobișnuit de secretomanie. Ea a spus că nu i s-au comunicat niciodată numele reale ale membrilor familiei pentru care urma să lucreze.

Datele analizate de jurnaliști acoperă perioada 2017–2026 și includ în principal e-mailuri trimise către Olesea Fedina și Ekaterina Golovaciova, verișoarele Alinei Kabaeva. Potrivit anchetei, cele două coordonau recrutarea profesorilor străini pentru copiii lui Putin. Fedina transmitea cerințele familiei privind educația, iar Golovaciova gestiona partea financiară și logistică.

Numele părinților nu apăreau niciodată explicit în documente. În schimb, aceștia erau menționați generic drept „familia” sau „părinții”. Totuși, printre persoanele implicate în organizare se aflau și angajați ai Serviciului rus de Informații Externe.

Profesorii străini ar fi fost căutați încă din 2017, când fiul cel mare, Ivan, nici nu împlinise doi ani. În programul copilului figurau deja lecții de engleză, germană și muzică. Mai târziu, tutori similari au fost angajați și pentru fratele mai mic, Vladimir, născut în 2019.

Între 2017 și 2025, de educația copiilor s-ar fi ocupat cetățeni din Marea Britanie, Germania, Austria, Irlanda, Africa de Sud și Noua Zeelandă. În mod obișnuit, patru până la șase persoane lucrau simultan sau prin rotație cu fiecare copil. Misiunea lor era să creeze un „mediu lingvistic european” și să transforme învățarea într-un joc permanent. Interesant este că în documentele consultate apare o singură profesoară rusă: Polina T., responsabilă de lecțiile de muzică ale lui Ivan.

Atmosferă rigidă în reședințele unde locuiau copiii

Contractele impuneau și reguli stricte. Tutorilor li se interzicea să discute teme politice, religioase sau ideologice și, mai ales, subiecte legate de sexualitate sau comunitatea LGBT. Orice astfel de conversație trebuia aprobată în prealabil de angajator.

Europa, abandonată în brațele lui Putin? Prognoza unui fost șef al spionajului românesc după ce SUA au întors spatele UE

Ancheta descrie și atmosfera rigidă din interiorul reședințelor unde locuiau copiii. Una dintre guvernante, Jane M., în vârstă de 58 de ani, provenea dintr-o familie irlandezo-canadiană bogată și era obișnuită cu un raport apropiat între angajatori și personal. După ce a fost recrutată în 2022, a descoperit însă un sistem dominat de control și reguli stricte.

Profesorii erau obligați să efectueze anual controale medicale într-o clinică din Sankt Petersburg asociată cu cercul apropiat al lui Putin. Concediul medical era limitat la doar șase zile la fiecare șase luni, iar absențele puteau duce rapid la concediere.

Personalul era supravegheat atent inclusiv în privința detaliilor cotidiene. Într-un schimb intern de mesaje din 2019, administratorii casei discutau despre faptul că unele bone mergeau desculțe prin locuință, considerând gestul „neigienic”. Într-un alt episod, a fost declanșată o verificare internă pentru a se stabili dacă o guvernantă i-a făcut copilului procedurile de igienă suficient de atent.

Mai multe bone s-au plâns și de obligația de a redacta zilnic rapoarte detaliate despre fiecare oră petrecută cu copiii, inclusiv fotografii și descrieri amănunțite ale activităților.

Condițiile de trai nu erau nici ele atât de luxoase precum s-ar putea crede. Profesorii locuiau în camere de hotel sau apartamente unde puteau împărți spațiul cu alți angajați. Deplasările în afara complexului rezidențial erau strict controlate, iar ieșirile în oraș fără aprobare erau practic imposibile. În perioada pandemiei, restricțiile au devenit și mai severe.

Pentru unii profesori, izolarea a devenit greu de suportat

În 2023, un profesor britanic de engleză a cerut două luni de concediu fără plată, invocând „epuizarea provocată de viața în carantină”.

Investigația mai arată că salariile oferite tutorilor erau considerabil peste media europeană. În 2019, un profesor putea primi aproximativ 1.400 de euro pentru 40 de ore de muncă săptămânală, iar în contractele ulterioare apar sume de circa 1.500 de lire sterline pentru 60 de ore pe săptămână.

În paralel, toți angajații semnau și un contract oficial cu o companie rusă afiliată centrului medical „Sogaz”, unde erau înregistrați drept „traducători principali”. Acest document le asigura dreptul legal de muncă în Rusia, însă salariul oficial declarat era de câteva ori mai mic decât venitul real.

Potrivit documentelor analizate, o parte dintre plăți erau făcute și în numerar, în dolari, euro sau ruble.

La începutul anului 2026, în familia lui Putin ar fi lucrat cel puțin trei bone străine: una din Bosnia și Herțegovina, una din Germania și una din Africa de Sud. Numai în luna ianuarie, acestea ar fi primit împreună aproximativ 3,5 milioane de ruble, fără alte bonusuri sau plăți suplimentare.

Una dintre fostele guvernante care a răspuns întrebărilor jurnaliștilor a declarat că a lucrat aproape trei luni pentru familia rusă fără să afle vreodată identitatea reală a angajatorilor. Deși a descris experiența drept „în general pozitivă”, femeia a admis că stilul de relaționare impus de familie i s-a părut rece și neobișnuit.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
digi24.ro
image
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Gestul BIZAR al lui Nicușor Dan în blocul lovit de DRONĂ. O singură imagine spune totul:
gandul.ro
image
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
mediafax.ro
image
Posibili adversari în Conference League pentru FCSB. Cum arată traseul european pentru echipa lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Gălățenii spun că se tem mai mult de RO-Alert-urile de la Taxe și Impozite: „Cu dronele ne împrietenim. Sperăm să fie ca la fulgere, să nu lovească de două ori în același loc!”
libertatea.ro
image
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin Grindeanu, care a ezitat să spună că drona care a explodat este rusească
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
digisport.ro
image
Cele mai frumoase mesaje și urări de 1 iunie, Ziua Copilului
click.ro
image
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
antena3.ro
image
Ce se întâmplă cu apartamentele din Galaţi lovite de drona rusească. Sunt sau nu despăgubiţi proprietarii?
zf.ro
image
De ce nu au distrus avioanele F-16 drona ruşilor, înainte să lovească blocul din Galaţi
observatornews.ro
image
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
cancan.ro
image
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Se schimbă modul de taxare a gunoiului în București. Cine va plăti mai mult și cine ar putea plăti mai puțin
playtech.ro
image
Fosta iubită a unui celebru fotbalist va fi concurentă la Insula Iubirii. Cum se descrie frumoasa vedetă
fanatik.ro
image
Piața bursieră emite un semnal de atenționare rar. ”Indicatorul Buffett” a început să se facă roșu
ziare.com
image
E scandal în Spania! Atletico Madrid ”așteaptă să anunțe oficial” transferul lui Lamine Yamal
digisport.ro
image
De ce apar mai multe cazuri de toxiinfecții alimentare vara. Medicii explică riscurile ascunse ale sezonului cald
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Rusia face un anunț de ultimă oră! Putin ia măsuri după drona căzută la Galați
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Adăposturile groazei: cum ajung să trăiască și să moară mii de câini fără stăpân în România
actualitate.net
image
Laurențiu Reghecampf, înfrângere nouă în scandalul cu Anamaria Prodan. Corina Caciuc a cerut bani în instanță
click.ro
image
Mihai Trăistariu a majorat salariile angajaților săi: „S-au scumpit toate!”. Cu câți bani o plătește pe camerista care-l ajută la curățenie?
click.ro
image
Reacția Stelei Enache, după ce Mihai Bendeac a folosit piesa „Ani de liceu”, în comedia „Băieți de oraș”, nr.1 pe Netflix: „Mi-a cerut...”
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Sanda Țăranu! Una dintre cele mai emblematice figuri din televiziune s-a stins la 87 de ani
image
Laurențiu Reghecampf, înfrângere nouă în scandalul cu Anamaria Prodan. Corina Caciuc a cerut bani în instanță

OK! Magazine

image
Femeia care a trăit 117 ani a explicat secretul longevității, printre care să stai single și să fii independentă. Ce mânca, de fapt, italianca

Click! Pentru femei

image
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei

Click! Sănătate

image
Fă testul și afli de ce te simți singur/ă. Prima imagine pe care o vezi în acest test dezvăluie motivul