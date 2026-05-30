Sâmbătă, 30 Mai 2026
Între escaladare și capitulare: cele patru scenarii care i-au mai rămas lui Putin

Război în Ucraina
Kremlinul se apropie de un moment critic în războiul din Ucraina, iar amânarea unei decizii strategice riscă să transforme criza de personal a armatei ruse într-o problemă imposibil de controlat. Potrivit analistului militar danez Anders Nielsen, de la Colegiul Regal Danez de Apărare, Rusia pierde în prezent pe front mai mulți soldați decât reușește să recruteze prin contract.

Soldați ruși pe frontul din Ucraina/FOTO:Profimedia
Expertul susține că situația este agravată de atacurile constante ale dronelor ucrainene asupra infrastructurii din spatele frontului, lovituri care afectează logistica și capacitatea armatei ruse de a susține operațiunile militare.

În opinia lui Nielsen, Vladimir Putin mai are practic doar patru opțiuni majore pentru continuarea războiului, fiecare cu riscuri serioase pentru Kremlin.

1. Mobilizare totală: varianta preferată de generalii ruși

Cel mai probabil scenariu rămâne o mobilizare pe scară largă în Rusia. Potrivit analistului, Kremlinul ar putea convoca relativ rapid încă 300.000 până la 500.000 de oameni.

Totuși, chiar și o astfel de mobilizare nu ar rezolva problemele structurale ale armatei ruse și nu ar garanta victoria în război. În schimb, costurile economice și sociale ar deveni uriașe.

Nielsen consideră că această variantă ar pune cea mai mare presiune pe regimul lui Putin, însă este foarte posibil ca liderul rus să fie împins exact în această direcție de conducerea militară.

2. Înghețarea frontului, scenariul convenabil pentru Kremlin

A doua variantă ar presupune o înghețare de facto a liniei frontului și limitarea atacurilor asupra infrastructurii energetice — atât asupra rafinăriilor rusești, cât și asupra sistemului energetic ucrainean.

Potrivit expertului, aceasta ar fi soluția cea mai avantajoasă pentru stabilitatea internă a Kremlinului și, în același timp, una dintre cele mai dificile situații pentru Ucraina.

Un conflict prelungit, fără evoluții decisive, ar continua însă să consume resursele ambelor state și să afecteze economiile Rusiei și Ucrainei pe termen lung.

3. Armistițiu real și renunțarea la obiectivele inițiale

Al treilea scenariu ar însemna un armistițiu autentic și, implicit, renunțarea Kremlinului la ideea unei victorii totale.

În această variantă, Rusia ar accepta inclusiv revenirea juridică a celor patru regiuni ocupate sub suveranitatea Ucrainei — un pas care ar marca o schimbare radicală de poziție pentru Moscova.

Analistul danez susține că un asemenea compromis ar putea salva economia rusă și ar răspunde oboselii tot mai mari a populației față de război.

4. Atac asupra NATO, cea mai riscantă opțiune

Cel mai radical scenariu analizat este o escaladare militară directă împotriva NATO, printr-o incursiune limitată în statele baltice.

Potrivit lui Nielsen, scopul unei asemenea operațiuni ar fi intimidarea Europei și forțarea Occidentului să reducă sau să oprească sprijinul militar pentru Ucraina.

Totuși, expertul avertizează că o reacție fermă a NATO ar putea provoca rapid prăbușirea regimului de la Kremlin.

Analistul consideră puțin probabil ca Putin să aleagă varianta cea mai logică și mai puțin costisitoare, deoarece liderul rus continuă să creadă în ceea ce el percepe drept „misiunea” de cucerire a Ucrainei.

În aceste condiții, Kremlinul pare să se îndrepte spre scenariul unei noi mobilizări, chiar dacă aceasta implică riscuri majore pentru stabilitatea internă a Rusiei.

Criza de personal obligă Moscova să caute noi surse de recrutare inclusiv peste hotare. Potrivit informațiilor citate de analist, Rusia ar fi recrutat deja aproximativ 28.000 de cetățeni străini pentru participarea la războiul din Ucraina.

Africa a devenit unul dintre principalele centre de recrutare pentru mercenarii ruși. Recrutorii promit salarii ridicate și profită de dificultățile economice din mai multe state africane pentru a atrage oameni către frontul din Ucraina.

