search
Sâmbătă, 30 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Secretele și misterele lui Avram Iancu. Cum a reușit un avocat, fără niciun fel de experiență militară să convingă mii de oameni să-l urmeze

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Avram Iancu a fost, fără îndoială, unul dintre personajele cele mai romantice și totodată eroice ale poporului român. Deși s-a făcut remarcat pe scena istoriei doar în perioada Revoluției de la 1848, printr-o carismă aparte a rămas în mentalul colectiv, deși culmea nu a fost un orator de profesie.

Avram Iancu FOTO wikipedia
Avram Iancu FOTO wikipedia

Avram Iancu este unul dintre cele mai cunoscute personaje din istoria românilor. Este totodată unul dintre cei mai iubiți eroi populari, cu o semnificație aparte, mai ales în zona Ardealului. S-a făcut remarcat meteoric în istoria românilor, dar a rămas adânc înrădăcinat în mentalul colectiv. Ascensiunea și capacitatea sa de a mobiliza și organiza mase mari de oameni într-un timp relativ scurt rămân un mister al istoriei. Și asta în condițiile în care Avram Iancu nu a fost orator de profesie; din contră, era considerat un individ sobru, nu foarte vorbăreț.

Cu toate acestea, se consideră că discursurile sale, în special cele de la Câmpeni și Blaj, au avut un efect magic, incredibil. Practic, un avocat și un angajat de cancelarie, fără niciun fel de pregătire militară, s-a transformat peste noapte în liderul de care ascultau orbește mii de oameni. Ce le-a spus cu adevărat oamenilor Avram Iancu? Care au fost secretele sale? Puțini ar putea să răspundă și astăzi.

Avocatul de la Târgu Mureș devenit comandant de gherilă în munți

Ascensiunea lui Avram Iancu și efectiv reconversia sa sunt unul dintre misterele istoriei românilor. Practic, în momentul Revoluției de la 1848 din Ungaria, Avram Iancu era lucrător de cancelarie la Târgu Mureș. Era de profesie avocat și se ocupase cel mai mult de învățătură. Nu avea niciun fel de pregătire militară și totodată niciun fel de experiență militară. Nici nu știm dacă Avram Iancu știa cu adevărat să mânuiască vreo armă. Și aici ne referim la flinte, pistoale sau sabie.

Cu toate acestea, a reușit ceea ce puțini lideri militari din epocă au fost capabili. Adică să devină liderul incontestabil al miilor de oameni, să facă un popor întreg să-l asculte orbește. A avut capacitatea de a organiza mase întregi de țărani analfabeți într-o armată de gherilă extrem de ordonată și de eficientă. Și, repet, fără niciun fel de pregătire militară. Mai mult decât atât, era fiul unor țărani înstăriți, dintr-o familie de preoți. Tatăl său a fost jude domenial și pădurar. Deci un om al stăpânirii habsburgice. Avram Iancu a fost dat la învățătură, urmând școala primară, gimnazială, liceul și Facultatea de Drept de la Cluj. A devenit avocat și mai apoi lucrător la cancelaria imperială de la Târgu Mureș. Avram Iancu nu era un țăran iobag ca Horea sau alți răsculați din satele din Munții Apuseni. Era un om știutor de carte și fără experiență militară. Cu toate acestea, peste noapte s-a transformat în căpitan al unei armate de gherilă.

Avram Iancu și-a organizat armata, formată în mare parte din țărani și mineri din Apuseni, sub forma unor miliții populare, utilizând o structură și o terminologie inspirate din armata romană. Mai precis, era vorba despre Legiunea „Auraria Gemina”, concentrată în jurul localității Câmpeni. Această „legiune” avea o structură ierarhică impresionantă, fiind formată din decurii, centurii și tribunate. Avram Iancu era „prefectul”, adică comandantul suprem.

Avocatul de la Târgu Mureș a dovedit un spirit organizatoric extraordinar, reușind, cu o mare ingeniozitate, să stabilească o logistică și un sistem militar incredibil. În primul rând, avea un sistem de mobilizare rapidă a trupelor, cu ajutorul tulnicelor, bătăilor clopotelor și al focurilor aprinse pe înălțimi. Mai apoi, și-a echipat luptătorii cu arme și echipamente artizanale, transformate din unelte domestice, dar și cu puști sau tunuri capturate în timpul primelor lupte. Avram Iancu a compensat lipsa de armament modern și numărul mic de soldați prin buna cunoaștere și exploatare a terenului, organizând ambuscade eficiente împotriva trupelor regulate maghiare. Dar, cel mai important, Avram Iancu a reușit să mobilizeze într-un mod incredibil întreaga comunitate. Efectiv, oamenii ascultau orbește de el. Cum a reușit avocatul să devină căpitan de gherilă în Munții Apuseni?

Un om cu o descendență aparte și un fiu al moților

Deși a stat mult pe la studii, se spune că Avram Iancu era fundamental legat de locurile natale. Adică de satul său, Vidra de Sus, în Comitatul Turda-Arieș. Asta îl făcea cunoscut de oamenii din zonă. În plus, era rudă cu Horea. Da, celebrul Nicola Ursu, unul dintre capii răscoalei de la 1787. Mai precis, Horea a fost fratele bunicului său. Tocmai de aceea, numele și această descendență cântăreau greu în rândul moților transilvăneni. În plus, se spune că avea o fire care impunea respect. Era tăcut, sobru și, în plus, știutor de carte. Iar în acea lume a iobagilor analfabeți, unul de-al lor care știa carte era foarte respectat, ca unul care și-a depășit condiția, ca cel care a reușit și trebuie ascultat, că știe mai bine, are răspuns la frământările tăcute ale celorlalți.

Vasile Alecsandri, revoluţionarul care a adus din exil Unirea Principatelor. De ce a refuzat poetul tronul Moldovei
Avram Iancu în fața țăranilor FOTO wikipedia
Avram Iancu în fața țăranilor FOTO wikipedia

„Avram era foarte ascultat pentru că era cel mai hotărât şi cel mai luminat de Dumnezeu la minte. Avea o fire aprigă, dar se putea uşor stăpâni în toate împrejurările, datorită cumpătului său cu adevărat ţărănesc. Înfăţişarea lui era foarte sobră. Rareori zâmbea. Avea o seninătate în ochi şi în figură. Contemporanii săi colegi şi-l amintesc ca fiind „un tânăr cu făptura înaltă şi subţire”, „cea mai distinsă personalitate, prin cultură şi calităţi între toţi canceliştii români”. Dacă ceilalţi tineri se agitau mai mult, vorbeau şi scriau, Avram Iancu se frământa înlăuntrul sufletului. Era suficient să-i priveşti figura aspră, ochii adânciţi privind aiurea, ca să poţi bănui durerea ce-l măcina. În sufletul lui furtuna era mai mare decât afară”, preciza profesorul Ionel Gomboș în „Avram Iancu - prizonierul demnităţii sale rănite” de pe „Dacoromania”.

Există totodată multe mărturii care arată că, ori de câte ori avea prilejul, revenea pe meleagurile natale. Dar chiar și așa, de ce l-ar fi urmat orbește pe funcționarul de cancelarie de la Târgu Mureș, chiar și din neamul lui Horea?

„Iancu nu a fost orator în sensul modern”

Unii spun că, de fapt, a reușit să electrizeze audiența cu discursurile sale. Deși Avram Iancu nu era un orator. În sensul că nu a ținut prea multe cuvântări. Și atunci când a făcut-o, au fost scurte și la obiect, succinte. De altfel, deși se știe că a vorbit la Câmpeni și Blaj mulțimii, dar și cu alte ocazii, aceste discursuri scurte și concise, care ar fi vrăjit total mulțimea, reprezintă un mister. Sunt cunoscute doar frânturi ale acestor discursuri sau discursuri atribuite lui Avram Iancu.  Secretul, spun contemporanii lui Avram Iancu, era faptul că moțul din Vidra de Sus vorbea pe înțelesul omului de rând.

Fără discursuri „sforăitoare”, încărcate cu filosofii și „floricele” sau patriotism dulceag. Din contră, vorbea clar, concis, scurt, pe înțelesul iobagilor. Contemporanii vorbeau despre o inspirație misterioasă care punea stăpânire pe el în fața oamenilor. „Iancu nicidecum nu a vânat popularitatea; nu el a alergat după popor, ci acesta era fermecat de personalitatea lui, el alerga la Iancu. Da, Iancu nu a fost orator în sensul modern, el nu ştia ce sunt sofismele, vorbea foarte rar către mulţime. Însă pare că-l vedem acum înaintea ochilor: de câte ori lua cuvântul, în faţa lui jucau razele unei inspiraţii misterioase, de care nici el nu-şi putea da seama. Prin urmare, în momentele acelea era peste putinţă ca să nu răpească cu sine pe ascultători”, preciza George Bariţiu, istoric, ziarist şi om politic transilvănean, contemporan cu Avram Iancu.

Ecaterina Varga, nobila maghiară care i-a cucerit pe moți. „Erau în stare să-și jertfească viața pentru apărarea ei”

În plus, se spunea despre Avram Iancu că avea o carismă aparte. Un foc în priviri care magnetiza pe toată lumea. Și parcă te făcea să-l crezi și să-l urmezi orbește. „Iancul acesta e un om extraordinar. E om cu sânge rece, talentat, dar când vorbeşte despre suferinţele naţiunii sale e fanatic, îi scânteiază ochii şi poţi vedea într-înşii făclia revoluţiunii aprinsă”, preciza Pál Vasvári, unul dintre revoluționarii maghiari. La fel spune despre el și Iosif Sterca Şuluţiu, prieten și coleg de școală al lui Avram Iancu.

„Era un băiat plin de spirit, dar avea caracterul şi temperamentul singular al moţilor. Era gânditor şi scurt la vorbă, inima însă-i era nobilă şi sinceră. Am studiat pe românii din cele patru unghiuri, dar nicăieri n-am aflat atâta însufleţire pentru ţară şi naţiune ca la românii din Munţii Apuseni”, spune acesta. Sunt cunoscute puține discursuri cap-coadă ale lui Avram Iancu. Mai degrabă sunt fragmente și citate scurte. De altfel, se spunea despre el că vorbea concis și hotărât, pe înțelesul oamenilor.

„Cereți vârtos să se șteargă iobăgia, pentru că, lucrând pe nimica de vreo zece sute de ani în brazdele domnilor, ați plătit și de o sută de ori pământul care vă dădea hrana vieții de pe o zi pe alta, cu atât mai mult că l-ați plătit degeaba, pentru că acela a fost al vostru și pentru el s-a vărsat sângele strămoșilor voștri... Să caute de aceea cu toții a se uni cu poporul, declarând fără sfială ungurilor că nu se odihnesc până ce nu se va recunoaște prin lege națiunea română și până ce nu va fi reprezentată în dietă, pentru a putea judeca în ce chip și sub ce condiții să se unească cu Țara Ungurească”, a precizat el la Blaj. El însuși a recunoscut că nu cu vorbe frumoase și filosofie se face revoluția, ci practic, rapid, concis. „Nu cu argumente filosofice și umanitare vei putea convinge pe acei tirani, ci cu lancea lui Horia”, preciza Avram Iancu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
digi24.ro
image
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Gestul BIZAR al lui Nicușor Dan în blocul lovit de DRONĂ. O singură imagine spune totul:
gandul.ro
image
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
mediafax.ro
image
Posibili adversari în Conference League pentru FCSB. Cum arată traseul european pentru echipa lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Gălățenii spun că se tem mai mult de RO-Alert-urile de la Taxe și Impozite: „Cu dronele ne împrietenim. Sperăm să fie ca la fulgere, să nu lovească de două ori în același loc!”
libertatea.ro
image
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin Grindeanu, care a ezitat să spună că drona care a explodat este rusească
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
digisport.ro
image
De ce apar mai multe cazuri de toxiinfecții alimentare vara. Medicii explică riscurile ascunse ale sezonului cald
click.ro
image
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
antena3.ro
image
Ce se întâmplă cu apartamentele din Galaţi lovite de drona rusească. Sunt sau nu despăgubiţi proprietarii?
zf.ro
image
De ce nu au distrus avioanele F-16 drona ruşilor, înainte să lovească blocul din Galaţi
observatornews.ro
image
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
cancan.ro
image
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Se schimbă modul de taxare a gunoiului în București. Cine va plăti mai mult și cine ar putea plăti mai puțin
playtech.ro
image
Fosta iubită a unui celebru fotbalist va fi concurentă la Insula Iubirii. Cum se descrie frumoasa vedetă
fanatik.ro
image
Piața bursieră emite un semnal de atenționare rar. ”Indicatorul Buffett” a început să se facă roșu
ziare.com
image
E scandal în Spania! Atletico Madrid ”așteaptă să anunțe oficial” transferul lui Lamine Yamal
digisport.ro
image
A murit Sanda Țăranu! Una dintre cele mai emblematice figuri din televiziune s-a stins la 87 de ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Rusia face un anunț de ultimă oră! Putin ia măsuri după drona căzută la Galați
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Adăposturile groazei: cum ajung să trăiască și să moară mii de câini fără stăpân în România
actualitate.net
image
Laurențiu Reghecampf, înfrângere nouă în scandalul cu Anamaria Prodan. Corina Caciuc a cerut bani în instanță
click.ro
image
Mihai Trăistariu a majorat salariile angajaților săi: „S-au scumpit toate!”. Cu câți bani o plătește pe camerista care-l ajută la curățenie?
click.ro
image
Reacția Stelei Enache, după ce Mihai Bendeac a folosit piesa „Ani de liceu”, în comedia „Băieți de oraș”, nr.1 pe Netflix: „Mi-a cerut...”
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Sanda Țăranu! Una dintre cele mai emblematice figuri din televiziune s-a stins la 87 de ani
image
Laurențiu Reghecampf, înfrângere nouă în scandalul cu Anamaria Prodan. Corina Caciuc a cerut bani în instanță

OK! Magazine

image
Femeia care a trăit 117 ani a explicat secretul longevității, printre care să stai single și să fii independentă. Ce mânca, de fapt, italianca

Click! Pentru femei

image
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei

Click! Sănătate

image
Fă testul și afli de ce te simți singur/ă. Prima imagine pe care o vezi în acest test dezvăluie motivul