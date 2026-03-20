Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Administrația Trump ia în considerare preluarea Insulei Kharg pentru a presa Iranul să deblocheze Strâmtoarea Ormuz

Război în Orientul Mijlociu
Administrația Trump ia în considerare o serie de opțiuni militare, inclusiv o posibilă ocupare sau blocadă navală a insulei iraniene Kharg, ca parte a efortului de a exercita presiuni asupra Teheranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, potrivit a patru surse familiarizate cu discuțiile interne citate de Axios.

Nave de marfă tranzitează Golful Arabiei spre Strâmtoarea Ormuz FOTO profimedia
Nave de marfă tranzitează Golful Arabiei spre Strâmtoarea Ormuz FOTO profimedia

Deliberările vin pe fondul escaladării tensiunilor în Golful Persic și al reacțiilor de pe piețele globale de energie, afectate de perturbările uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Insula Kharg, situată la aproximativ 24 de kilometri de coasta Iranului, este un nod strategic pentru infrastructura energetică a țării, procesând aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului. O eventuală operațiune militară care ar viza insula ar presupune riscuri considerabile, putând expune direct la conflict forțele americane.

O sursă familiarizată cu modul de gândire al Casei Albe a descris o posibilă secvențiere a unei astfel de operațiuni. „Avem nevoie de aproximativ o lună pentru a slăbi și mult iranienii prin lovituri, să luăm insula și apoi să-i punem sub presiune și să o folosim în negocieri”, a spus sursa.

Oficialii au subliniat că nu a fost luată nicio decizie finală, iar orice tranziție către operațiuni terestre ar depinde de degradarea suplimentară a capacităților militare ale Iranului în regiune. Întăriri sunt deja mobilizate, trei unități de pușcași marini fiind pe drum, iar desfășurări suplimentare sunt luate în calcul.

Un oficial de rang înalt al administrației, vorbind neoficial, a evidențiat gama largă de opțiuni analizate. „Vrea ca Ormuz să fie deschisă. Dacă e necesar să ia insula Kharg în acest scop, se va întâmpla. Dacă decide asupra unei invazii pe coastă, se va întâmpla. Dar o decizie nu a fost luată”, a spus oficialul.

Un alt oficial de rang înalt a respins îngrijorările legate de escaladare, invocând precedente istorice privind desfășurarea trupelor americane în conflicte externe. „Am avut întotdeauna trupe pe teren în conflicte sub toți președinții, inclusiv Trump”, a spus oficialul. „Știu că este o preocupare în presă și înțeleg politica, dar președintele va face ceea ce este corect.”

Senatorul Tom Cotton (republican de Arkansas), președintele Comisiei pentru Informații a Senatului, a spus că administrația a procedat prudent neluând de pe masă opțiunea trupelor terestre, însă nu a dorit să spună dacă ar susține o invazie terestră. Pe de altă parte, Cotton a descris acțiunile Iranului ca fiind motivate de disperare, el  adăugând că administrația dispune de „o mulțime de planuri” pentru astfel de scenarii.

O întreprindere riscantă

Unii analiștii militari au pus însă sub semnul întrebării valoarea strategică a unei eventuale capturări a insulei Kharg. Contraamiralul în rezervă Mark Montgomery a avertizat că o astfel de operațiune ar putea expune personalul american la riscuri semnificative, fără a garanta un rezultat favorabil.

„Dacă ocupăm insula Kharg, ei vor opri fluxul în celălalt capăt. Nu este ca și cum le controlăm producția de petrol”, a spus Montgomery, sugerând că Iranul ar putea răspunde prin oprirea exporturilor sau prin alte metode de adaptare.

Montgomery a adăugat că o abordare mai puțin escaladantă ar putea fi mai realistă escortarea navelor comerciale de către forțe navale, în locul unei invazii terestre. Este mai probabil ca, după aproximativ încă două săptămâni de atacuri pentru a le degrada capacitățile, SUA să trimită distrugătoare și aeronave în strâmtoare pentru a escorta petrolierele, a spus el.

Criza a afectat deja planurile de călătorie ale președintelui SUA. Potrivit a două surse, Trump intenționa inițial să încheie conflictul înainte de o vizită planificată în China la sfârșitul lunii martie, dar situația din Strâmtoarea Ormuz a dus la amânarea acestei deplasări.

Vinerea trecută, forțele americane au efectuat lovituri aeriene ample asupra mai multor ținte militare de pe insula Kharg, descrise de oficiali drept atât un avertisment, cât și o măsură tactică de slăbire a apărării iraniene.

„Putem distruge insula oricând vrem”, a spus Trump joi. „Îi spun mica insulă care stă acolo complet neapărată. Am distrus tot în afară de conducte. Am lăsat conductele pentru că ar dura ani să le reconstruiască.”

Cu toate acestea, Trump a părut să se distanțeze de desfășurarea imediată a trupelor terestre. „Nu trimit trupe nicăieri”, a declarat el reporterilor, adăugând: „Dacă aș face-o, cu siguranță nu v-aș spune.”

În culise, alte surse indică faptul că o preluare a insulei rămâne o idee serios luată în considerare, alături de opțiuni alternative precum o blocadă navală pentru a limita accesul la insulă. Consilieri juridici din cadrul Pentagonului ar fi fost consultați pentru a evalua implicațiile legale ale unor astfel de acțiuni.

Pe lângă forța expediționară de aproximativ 2.500 de pușcași marini care urmează să ajungă în zilele următoare, alte două unități de dimensiuni similare sunt, de asemenea, în drum spre regiune. Discuțiile privind întăriri suplimentare continuă, deși nu au fost anunțate decizii finale. Relatări anterioare ale Newsmax și Reuters au dezvăluit planurile de a trimite întăriri,

Oficialii au precizat, de asemenea, că nu toate desfășurările planificate de trupe ar fi neapărat legate de operațiuni ofensive vizând insula Kharg. Unele unități ar putea fi utilizate pentru misiuni precum evacuarea personalului diplomatic dacă situația din regiune se deteriorează.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că riscul unui conflict direct cu NATO crește
digi24.ro
image
SUA au lansat o ofensivă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după blocajul provocat de amenințările Iranului
stirileprotv.ro
image
Zodia BINECUVÂNTATĂ înainte de Paște. Universul se deschide pentru acești nativi
gandul.ro
image
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
mediafax.ro
image
Filmul de pe Netflix pe care trebuie să-l vadă neapărat și Mircea Lucescu. E în topul lunii martie și i-ar ajuta și pe tricolori
fanatik.ro
image
Cărbune presupus rusesc livrat la Iași de traderul elvețian Vitol. Proces la Londra cu miză cât 10% din bugetul orașului
libertatea.ro
image
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou Iranului, războiul se va opri imediat”
digi24.ro
image
Răzvan Burleanu și-a umilit adversarul, după ce a obținut cu un scor zdrobitor al patrulea mandat la șefia FRF
gsp.ro
image
Primii prinși și executați în Iran! Un tânăr de 19 ani a fost spânzurat în public
digisport.ro
image
Cine sunt pensionarii care vor primi între 600 și 1.000 de lei de Paște și de Crăciun. Cum va aplica Guvernul decizia agreată în coaliție (surse)
stiripesurse.ro
image
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!”
antena3.ro
image
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
observatornews.ro
image
Pensionarii care vor primi 1.000 de lei în plus de la stat. Cine se încadrează
cancan.ro
image
S-a votat Bugetul. Parlamentul a decis care pensionari iau între 300 și 500 lei în plus la pensie de Paște
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
prosport.ro
image
Ce rol are cifra 5 de la bancomat. De ce trebuie să fii atent la această tastă de fiecare dată când scoţi bani
shorturl.at
image
Pavlo Isenko, pierdere grea pentru Universitatea Craiova! Cât lipseşte portarul ucrainean după accidentarea cu Dinamo. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cu ce se ocupă acum arbitra suspendată pe viață din fotbal din cauza unui clip cu ea și un observator UEFA
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Ultimele cuvinte ale marinarilor de pe remorcherul Astana: ,,Lăsați-o mai ușor”. Cum s-ar fi produs tragedia
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
Imaginile care prevesteau ruptura dintre Andreea Popescu și Rareș. Ultima petrecere la care au fost spune totul despre răceala dintre ei. Detaliile care au atras atenția încă de atunci / FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Serghei Mizil, cu soția la restaurant exotic! El înfulecă, dar doamna plătește la final FOTO și VIDEO EXCLUSIV
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Descoperirea care a schimbat regulile sarcinii și a pus sub semnul întrebării medicina modernă
actualitate.net
image
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
click.ro
image
Momente de bucurie! Adelina Pestrițu a făcut marele anunț: „Vom avea o fetiță”
click.ro
image
Câți bani trebuie să scoți din buzunar ca să-ți cânte Andra la nuntă. Și-a mărit tariful, după plecarea lui Măruță de la Pro TV
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Fursecuri cu crema de vanilie Srusa foto shutterstock 2187774933 jpg
Cum să faci cele mai fragede fursecuri cu cafea și cremă de vanilie
clickpentrufemei.ro
492004859 1118618500295796 1625939263449351200 n jpg
Nzinga, povestea reginei africane care s-a luptat cu un mare imperiu european și aproape l-a înfrânt
historia.ro
