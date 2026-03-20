Administrația Trump ia în considerare preluarea Insulei Kharg pentru a presa Iranul să deblocheze Strâmtoarea Ormuz

Administrația Trump ia în considerare o serie de opțiuni militare, inclusiv o posibilă ocupare sau blocadă navală a insulei iraniene Kharg, ca parte a efortului de a exercita presiuni asupra Teheranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, potrivit a patru surse familiarizate cu discuțiile interne citate de Axios.

Deliberările vin pe fondul escaladării tensiunilor în Golful Persic și al reacțiilor de pe piețele globale de energie, afectate de perturbările uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Insula Kharg, situată la aproximativ 24 de kilometri de coasta Iranului, este un nod strategic pentru infrastructura energetică a țării, procesând aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului. O eventuală operațiune militară care ar viza insula ar presupune riscuri considerabile, putând expune direct la conflict forțele americane.

O sursă familiarizată cu modul de gândire al Casei Albe a descris o posibilă secvențiere a unei astfel de operațiuni. „Avem nevoie de aproximativ o lună pentru a slăbi și mult iranienii prin lovituri, să luăm insula și apoi să-i punem sub presiune și să o folosim în negocieri”, a spus sursa.

Oficialii au subliniat că nu a fost luată nicio decizie finală, iar orice tranziție către operațiuni terestre ar depinde de degradarea suplimentară a capacităților militare ale Iranului în regiune. Întăriri sunt deja mobilizate, trei unități de pușcași marini fiind pe drum, iar desfășurări suplimentare sunt luate în calcul.

Un oficial de rang înalt al administrației, vorbind neoficial, a evidențiat gama largă de opțiuni analizate. „Vrea ca Ormuz să fie deschisă. Dacă e necesar să ia insula Kharg în acest scop, se va întâmpla. Dacă decide asupra unei invazii pe coastă, se va întâmpla. Dar o decizie nu a fost luată”, a spus oficialul.

Un alt oficial de rang înalt a respins îngrijorările legate de escaladare, invocând precedente istorice privind desfășurarea trupelor americane în conflicte externe. „Am avut întotdeauna trupe pe teren în conflicte sub toți președinții, inclusiv Trump”, a spus oficialul. „Știu că este o preocupare în presă și înțeleg politica, dar președintele va face ceea ce este corect.”

Senatorul Tom Cotton (republican de Arkansas), președintele Comisiei pentru Informații a Senatului, a spus că administrația a procedat prudent neluând de pe masă opțiunea trupelor terestre, însă nu a dorit să spună dacă ar susține o invazie terestră. Pe de altă parte, Cotton a descris acțiunile Iranului ca fiind motivate de disperare, el adăugând că administrația dispune de „o mulțime de planuri” pentru astfel de scenarii.

O întreprindere riscantă

Unii analiștii militari au pus însă sub semnul întrebării valoarea strategică a unei eventuale capturări a insulei Kharg. Contraamiralul în rezervă Mark Montgomery a avertizat că o astfel de operațiune ar putea expune personalul american la riscuri semnificative, fără a garanta un rezultat favorabil.

„Dacă ocupăm insula Kharg, ei vor opri fluxul în celălalt capăt. Nu este ca și cum le controlăm producția de petrol”, a spus Montgomery, sugerând că Iranul ar putea răspunde prin oprirea exporturilor sau prin alte metode de adaptare.

Montgomery a adăugat că o abordare mai puțin escaladantă ar putea fi mai realistă escortarea navelor comerciale de către forțe navale, în locul unei invazii terestre. Este mai probabil ca, după aproximativ încă două săptămâni de atacuri pentru a le degrada capacitățile, SUA să trimită distrugătoare și aeronave în strâmtoare pentru a escorta petrolierele, a spus el.

Criza a afectat deja planurile de călătorie ale președintelui SUA. Potrivit a două surse, Trump intenționa inițial să încheie conflictul înainte de o vizită planificată în China la sfârșitul lunii martie, dar situația din Strâmtoarea Ormuz a dus la amânarea acestei deplasări.

Vinerea trecută, forțele americane au efectuat lovituri aeriene ample asupra mai multor ținte militare de pe insula Kharg, descrise de oficiali drept atât un avertisment, cât și o măsură tactică de slăbire a apărării iraniene.

„Putem distruge insula oricând vrem”, a spus Trump joi. „Îi spun mica insulă care stă acolo complet neapărată. Am distrus tot în afară de conducte. Am lăsat conductele pentru că ar dura ani să le reconstruiască.”

Cu toate acestea, Trump a părut să se distanțeze de desfășurarea imediată a trupelor terestre. „Nu trimit trupe nicăieri”, a declarat el reporterilor, adăugând: „Dacă aș face-o, cu siguranță nu v-aș spune.”

În culise, alte surse indică faptul că o preluare a insulei rămâne o idee serios luată în considerare, alături de opțiuni alternative precum o blocadă navală pentru a limita accesul la insulă. Consilieri juridici din cadrul Pentagonului ar fi fost consultați pentru a evalua implicațiile legale ale unor astfel de acțiuni.

Pe lângă forța expediționară de aproximativ 2.500 de pușcași marini care urmează să ajungă în zilele următoare, alte două unități de dimensiuni similare sunt, de asemenea, în drum spre regiune. Discuțiile privind întăriri suplimentare continuă, deși nu au fost anunțate decizii finale. Relatări anterioare ale Newsmax și Reuters au dezvăluit planurile de a trimite întăriri,

Oficialii au precizat, de asemenea, că nu toate desfășurările planificate de trupe ar fi neapărat legate de operațiuni ofensive vizând insula Kharg. Unele unități ar putea fi utilizate pentru misiuni precum evacuarea personalului diplomatic dacă situația din regiune se deteriorează.