Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
Victor Ponta, la Interviurile Adevărul

Nicuşor Dan anunță, din Croația, un parteneriat strategic între Portul Constanța și Portul Rijeka

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marți, 28 aprilie, de la Dubrovnik, Croația, semnarea, în marja Summitului Inițiativei celor Trei Măria unui Memorandum de Înţelegere între Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa şi Autoritatea Portului Rijek. Mai mult, România a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Iniţiativei celor Trei Mări.

Summitul Inițiativei celor Trei Mări. FOTO FB Nicușor Dan
Summitul Inițiativei celor Trei Mări. FOTO FB Nicușor Dan

România a înregistrat pași importanți pentru dezvoltarea economiei sale și pentru consolidarea cooperării regionale. Astfel, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka. Parteneriatul va întări conectivitatea în regiune și va consolida rolul Portului Constanța de hub strategic la Marea Neagră, deschizând noi oportunități pentru creșterea integrării acestuia în coridoarele europene de transport și a accesului la piețele internaționale”, a detaliat Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

România a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări

Totodată, România a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, a mai precizat șeful statului.

„Prin implicarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, țara noastră va contribui la un instrument financiar care își propune să mobilizeze peste 2 miliarde de euro pentru investiții esențiale în materie de energie, sustenabilitate, transport și infrastructură digitală și socialăAcest fond, dezvoltat cu sprijin european și deschis capitalului privat, va susține proiecte strategice care vor aduce beneficii concrete pentru economie și pentru cetățeni”, a explicat președintele.

Relevanța strategică a Summitului Inițiativei celor Trei Mări. 1.200 de participanți din 45 de state

Președintele României, Nicușor Dan, participă, în perioada 28–29 aprilie 2026, la cea de-a 11-a ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mări (I3M) și la cea de-a 8-a ediție a Forumului de Afaceri I3M, care se desfășoară la Dubrovnik, Republica Croația.

Ilie Bolojan participă la summitul Inițiativei celor Trei Mări de la Varșovia

Participarea la Summit reflectă angajamentul susținut al României pentru consolidarea conectivității regionale, a securității energetice și a rezilienței economice în regiunea celor Trei Mări. Inițiativa a ajuns în prezent într-o etapă de maturitate, în care accentul este pus pe implementarea proiectelor strategice, cu impact direct asupra cetățenilor și economiilor din regiune.

„În cadrul Summitului din 28 aprilie, Președintele României va reafirma sprijinul țării noastre pentru dezvoltarea coridoarelor strategice de transport și energie precum Via Carpatia, Rail2Sea și Coridorul Vertical, esențiale pentru mobilitate și pentru securitate economică.România continuă să își consolideze profilul de actor regional, valorificând poziția strategică la Marea Neagră și rolul de punct nodal de conectivitate între Europa Centrală, Balcani și regiunea Mării Negre. Dimensiunea energetică rămâne o prioritate majoră, prin susținerea diversificării surselor, interconectării și valorificării resurselor proprii, inclusiv a celor din Marea Neagră”, a transmis, marți Administrația Prezidențială.

În data de 29 aprilie, Președintele României va participa la Panelul Liderilor din cadrul Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări. Evenimentul aduce împreună actori de prim rang din mediul financiar și de afaceri din regiune, dar și din SUA, Japonia, Coreea de Sud și Canada, precum și instituții financiare internaționale de referință, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Interamericană de Dezvoltare, U.S. International Development Finance Corporation, Japan Bank for International Cooperation și Japan External Trade Organization, evidențiind rolul Forumului de platformă majoră de mobilizare a investițiilor, în special în sectorul energetic.

Interesul ridicat pentru Forum confirmă relevanța strategică a Inițiativei, evenimentul reunind peste 1.200 de participanți din 45 de state, reprezentând 174 de entități oficiale și peste 700 de companii, instituții financiare și actori privați. Participarea semnificativă a companiilor românești la Forum evidențiază interesul mediului privat din țara noastră pentru proiectele regionale.

„În intervenția sa, Președintele României va sublinia că regiunea celor Trei Mări reprezintă un pilon strategic pentru securitatea și competitivitatea Europei, iar România se poziționează ca hub regional de energie și conectivitate. Va pleda pentru creșterea investițiilor în infrastructura energetică, în special în sectorul gazelor naturale și al interconectărilor, precum și pentru dezvoltarea coridoarelor strategice care conectează Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică.

Președintele României va evidenția rolul esențial al relației transatlantice în mobilizarea capitalului și expertizei pentru proiectele din regiune, precum și necesitatea unei implicări sporite a sectorului privat în implementarea inițiativelor I3M. În același timp, va pune accent pe relevanța proiectelor cu utilizare duală care contribuie la creștere economică și la consolidarea mobilității militare și a rezilienței în fața provocărilor de securitate”,  mai precizat Administrația Prezidențială.

Top articole

După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
digi24.ro
image
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
stirileprotv.ro
image
Coordonatorii moțiunii PSD-AUR, Petrișor Peiu și Marian Neacșu, detalii explozive pentru Gândul, despre debarcarea lui Bolojan. Neacșu: Primul scenariu de lucru ar fi să menținem integral actuala coaliție/Peiu: Principalul obiectiv al AUR, alegerile anticipate
gandul.ro
image
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
mediafax.ro
image
Cea mai mare greșeală a lui Gigi Becali în relația cu Mirel Rădoi: „Și-a dat seama că a greșit!”
fanatik.ro
image
Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
libertatea.ro
image
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
digi24.ro
image
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
gsp.ro
image
Surpriza anului! Iranianul care l-a învins pe Trump: ”Nici nu știu ce să fac acum”
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cum ceri discret ajutorul dacă ești victima violenței domestice: "Ask for Angela" și gestul recunoscut global
observatornews.ro
image
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
cancan.ro
image
Care pensionari iau 550 de lei în plus la pensie în luna mai? Când încep să se distribuie banii - joi sau luni
newsweek.ro
image
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
prosport.ro
image
România care ne face mândri: Mario Scurtu, olimpic la trei discipline, admis la Harvard cu bursă completă. „O modalitate de ambiționare”
playtech.ro
image
Simona Halep, imagine de milioane cu un buchet superb de flori. Sportiva a uimit pe toată lumea
fanatik.ro
image
Joc de rol: Ce ar face Băsescu sau Iohannis, în locul lui Nicușor Dan, la negocierea cu partidele, pentru a rezolva criza guvernamentală: ”Cred că ne dă istoria oarecare răspunsuri”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
George Simion neagă o coaliție de guvernare cu PSD: ”AUR face ceea ce a promis”
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Antonia a izbucnit în lacrimi în direct la radio. Ce i-a spus Alex Velea a emoționat pe toată lumea. Până și Oana Zamfir a început să plângă (VIDEO)
actualitate.net
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
click.ro
image
Andreea Marin, strălucitoare la prezentarea de modă Elena Perseil. Ce vedete au urcat pe podium. „Pentru Violeta mi-a plăcut o rochie roșie ca focul”
click.ro
image
Alina Sorescu, strictă și categorică! De ce nu petrece artista zilele de naștere ale fetelor ei împreună cu fostul soț: „Am suferit prea mult”
click.ro
bărbat și femeie în anii 70 foto profimedia 0896515473 jpg
„Criminalul blondelor”, Ion Rîmaru a învățat de la tatăl lui cum să ucidă femei. De ce i se spunea „Vampirul din București”
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
bratari dacice foto cosmin zamfirache (5) jpeg
Tezaur dacic format din sute de piese, descoperit la marginea unei păduri din Botoșani
historia.ro
Casa din care Galileo a privit stelele, scoasă la vânzare! Cât costă reședința spectaculoasă din Florența
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”

”Donald Trump se descompune!” Îngrijorări pentru președintele american după ce a apărut cu mâinile umflate

Sydney Sweeney a aruncat cu lenjerie intimă în publicul unui festival. Momentul a devenit viral!

Cârnaţi şi aproape un carton de ouă. Ce mănâncă Tom Cruise când face cascadorii