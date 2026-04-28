Nicuşor Dan anunță, din Croația, un parteneriat strategic între Portul Constanța și Portul Rijeka

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marți, 28 aprilie, de la Dubrovnik, Croația, semnarea, în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări, a unui Memorandum de Înţelegere între Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa şi Autoritatea Portului Rijek. Mai mult, România a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Iniţiativei celor Trei Mări.

„România a înregistrat pași importanți pentru dezvoltarea economiei sale și pentru consolidarea cooperării regionale. Astfel, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka. Parteneriatul va întări conectivitatea în regiune și va consolida rolul Portului Constanța de hub strategic la Marea Neagră, deschizând noi oportunități pentru creșterea integrării acestuia în coridoarele europene de transport și a accesului la piețele internaționale”, a detaliat Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

România a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări

Totodată, România a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, a mai precizat șeful statului.

„Prin implicarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, țara noastră va contribui la un instrument financiar care își propune să mobilizeze peste 2 miliarde de euro pentru investiții esențiale în materie de energie, sustenabilitate, transport și infrastructură digitală și socială. Acest fond, dezvoltat cu sprijin european și deschis capitalului privat, va susține proiecte strategice care vor aduce beneficii concrete pentru economie și pentru cetățeni”, a explicat președintele.

Relevanța strategică a Summitului Inițiativei celor Trei Mări. 1.200 de participanți din 45 de state

Președintele României, Nicușor Dan, participă, în perioada 28–29 aprilie 2026, la cea de-a 11-a ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mări (I3M) și la cea de-a 8-a ediție a Forumului de Afaceri I3M, care se desfășoară la Dubrovnik, Republica Croația.

Participarea la Summit reflectă angajamentul susținut al României pentru consolidarea conectivității regionale, a securității energetice și a rezilienței economice în regiunea celor Trei Mări. Inițiativa a ajuns în prezent într-o etapă de maturitate, în care accentul este pus pe implementarea proiectelor strategice, cu impact direct asupra cetățenilor și economiilor din regiune.

„În cadrul Summitului din 28 aprilie, Președintele României va reafirma sprijinul țării noastre pentru dezvoltarea coridoarelor strategice de transport și energie precum Via Carpatia, Rail2Sea și Coridorul Vertical, esențiale pentru mobilitate și pentru securitate economică.România continuă să își consolideze profilul de actor regional, valorificând poziția strategică la Marea Neagră și rolul de punct nodal de conectivitate între Europa Centrală, Balcani și regiunea Mării Negre. Dimensiunea energetică rămâne o prioritate majoră, prin susținerea diversificării surselor, interconectării și valorificării resurselor proprii, inclusiv a celor din Marea Neagră”, a transmis, marți Administrația Prezidențială.

În data de 29 aprilie, Președintele României va participa la Panelul Liderilor din cadrul Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări. Evenimentul aduce împreună actori de prim rang din mediul financiar și de afaceri din regiune, dar și din SUA, Japonia, Coreea de Sud și Canada, precum și instituții financiare internaționale de referință, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Interamericană de Dezvoltare, U.S. International Development Finance Corporation, Japan Bank for International Cooperation și Japan External Trade Organization, evidențiind rolul Forumului de platformă majoră de mobilizare a investițiilor, în special în sectorul energetic.

Interesul ridicat pentru Forum confirmă relevanța strategică a Inițiativei, evenimentul reunind peste 1.200 de participanți din 45 de state, reprezentând 174 de entități oficiale și peste 700 de companii, instituții financiare și actori privați. Participarea semnificativă a companiilor românești la Forum evidențiază interesul mediului privat din țara noastră pentru proiectele regionale.

„În intervenția sa, Președintele României va sublinia că regiunea celor Trei Mări reprezintă un pilon strategic pentru securitatea și competitivitatea Europei, iar România se poziționează ca hub regional de energie și conectivitate. Va pleda pentru creșterea investițiilor în infrastructura energetică, în special în sectorul gazelor naturale și al interconectărilor, precum și pentru dezvoltarea coridoarelor strategice care conectează Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică.

Președintele României va evidenția rolul esențial al relației transatlantice în mobilizarea capitalului și expertizei pentru proiectele din regiune, precum și necesitatea unei implicări sporite a sectorului privat în implementarea inițiativelor I3M. În același timp, va pune accent pe relevanța proiectelor cu utilizare duală care contribuie la creștere economică și la consolidarea mobilității militare și a rezilienței în fața provocărilor de securitate”, mai precizat Administrația Prezidențială.