Video Ce spunea Isărescu în 2022: „Băncile au cam sărit calul cu ROBOR-ul”. Declarația a fost urmată de ancheta care a dus la amenzi de 3,73 miliarde de lei pentru 10 bănci

În august 2022, Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), avertiza că băncile „au sărit calul” cu ROBOR, acuzând o creștere excesivă a indicelui peste nivelul justificat de politica monetară a BNR. La scurt timp, Consiliul Concurenței a deschis o investigație privind modul de stabilire a ROBOR, anchetă care s-a încheiat în 2026 cu amenzi de 3,73 miliarde de lei pentru zece bănci.

„De mai bine de 4-5 luni s-a decuplat ROBOR-ul. Băncile au cam sărit calul cu ROBOR-ul, s-a dus în sus, mult mai mult decât rata de politică monetară”, declara guvernatorul BNR în august 2022, în cadrul conferinței de prezentare a raportul trimestrial asupra inflației.

Acesta a adăugat că băncile au reacționat exagerat la riscurile economice și geopolitice, împingând ROBOR peste nivelul sugerat de politica monetară a BNR.

„Sunt dobânzi de piață, iar piețele au această tendință să suprareacționeze. Așa funcționează piețele, mai ales în perioadele de criză. Băncile s-au uitat și la atmosfera generală din lume, la discuțiile despre tensiunile geopolitice, despre foamete, despre dezechilibre majore și au suprareacționat.

Eu nu le iau apărarea, dimpotrivă, le transmit un mesaj personal: să se uite cu mai multă atenție și la mesajele Băncii Naționale și atunci poate că ROBOR-ul la 3 luni, care este cel mai sensibil, se va apropia de rata de politică monetară.”

La câteva luni după declarațiile acestuia, Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind posibile încălcări ale regulilor de concurență în procesul de stabilire a ROBOR, anchetă finalizată în 2026 cu sancționarea a zece bănci.

Pe 7 iunie 2026, instituția a sancționat 10 bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde lei (aproximativ 710 milioane de euro).

„Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (aproximativ 710 milioane euro) pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv Legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR”, a transmis instituția.

Consiliul Concurenței a concluzionat că băncile participante la stabilirea ROBOR și-au coordonat comportamentul prin schimbul de informații confidențiale privind cotațiile transmise în cadrul procedurii de fixing.

Potrivit autorității, în loc să acționeze independent, băncile și-ar fi ajustat cotațiile în funcție de cele ale concurenților, influențând astfel nivelul indicelui utilizat la calculul dobânzilor pentru unele credite.

Consiliul susține că deține un ansamblu de probe care indică această practică și avertizează că inclusiv variații foarte mici ale ROBOR pot avea un impact financiar semnificativ asupra debitorilor.