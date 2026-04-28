Președintele Nicușor Dan va convoca partidele la negocieri începând de miercuri. Când a aflat șeful statului de colaborarea PSD-AUR

Președintele Nicușor Dan ar fi avut încă de sâmbătă, 25 aprilie, informații potrivit cărora atât PSD, cât și AUR pregătesc depunerea unei moțiuni de cenzură, însă fără a ști că cele două partide vor acționa împreună, potrivit unor surse politice.

În timpul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, la care au participat reprezentanți ai PSD, PNL, USR și UDMR, șeful statului ar fi aflat că demersul privind depunerea moțiunii de cenzură a avansat.

Sursele citate susțin că abia după încheierea întâlnirii de la Cotroceni ar fi devenit clar faptul că PSD și AUR urmează să depună o moțiune de cenzură comună.

Potrivit acelorași informații, după ziua de marți, președintele ar urma să convoace consultări cu partidele parlamentare începând de miercuri, în contextul evoluțiilor politice din Parlament.

PSD și AUR au depus o moțiune comună împotriva Guvernului Bolojan

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost depusă marți, 28 aprilie, în Parlament, după ce Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor au anunțat inițierea demersului cu doar o zi în urmă.

Potrivit unui comunicat de presă al PSD de azi, social-democrații susțin că inițiativa ar deschide „calea unei schimbări profunde în modul de guvernare. Pentru adoptarea acesteia este nevoie de minimum 233 de voturi din totalul celor 463 de parlamentari.

PSD dispune în prezent de 129 de deputați și senatori, iar AUR de 90, ceea ce înseamnă că împreună ajung la 219 voturi, cu 14 mai puține decât pragul necesar. Executivul este susținut în Parlament de PNL, USR și UDMR.

Anunțul privind depunerea moțiunii a fost făcut luni, 27 aprilie, când reprezentanții PSD și AUR au precizat că este vorba despre un demers „strict tehnic”, necesar pentru a întruni numărul de semnături cerut de procedură.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a subliniat că inițiativa nu reprezintă un pact politic, ci o colaborare punctuală: „Am stabilit să avem o moțiune comună. Realizăm un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a fi depusă în Parlament. Aceasta va fi dezbătută la începutul lunii mai, în vederea demiterii Guvernului Bolojan. Nu e niciun pact cu PSD, e o colaborare pentru a nu face două moțiuni și să cadă amândouă”.

La rândul său, reprezentantul PSD, Marian Neacșu, a făcut apel la parlamentari să susțină inițiativa.

Întrebat despre posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR, Neacșu a precizat că deciziile politice vor fi luate ulterior, de forurile interne ale partidului. În același timp, Peiu a declarat că nu au avut loc discuții concrete privind o eventuală majoritate, obiectivul principal fiind declanșarea alegerilor anticipate.