Un fost analist CIA e convins că drona rusească prăbușită în România a fost o provocare deliberată, „aprobată de Putin”

Incursiunea dronei rusești pe teritoriul României nu a fost un accident, ci o acțiune intenționată menită să testeze unitatea NATO și să pună presiune pe Republica Moldova, susține analistul de politică externă Paul Goble, fost specialist în afaceri sovietice în cadrul CIA și al Departamentului de Stat al SUA.

Goble a declarat pentru Kyiv Post că reacția de negare a împlicării Rusiei în incident pe care a avut-o Vladimir Putin este o tactică previzibilă, folosită pentru a încetini reacția Occidentului.

„Nu mă miră că Putin a spus asta”, a afirmat analistul, care a adăugat că „este destul de clar, din ceea ce au spus românii care au examinat drona, că nu putea veni din altă parte”.

„Sunt absolut sigur că a aprobat ideea folosirii dronelor împotriva României”

Deși Putin a părut surprins de incident, Goble este convins că liderul rus a autorizat operațiunea.

„Nu știu dacă a cunoscut personal toate detaliile. Dar sunt absolut sigur că el a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”.

Motivul: apropierea dintre București și Chișinău

Analistul leagă provocarea de tensiunile tot mai mari dintre Moscova și guvernul pro‑occidental de la Chișinău, care își consolidează relația cu România.

Potrivit lui Goble, Kremlinul își asumă riscul unor noi incidente, „mai ales acum, când Rusia se află într-o relație tensionată cu guvernul moldovean, care este tot mai apropiat de București”.

Pentru NATO, episodul reprezintă o provocare majoră: cum să răspundă unor acțiuni hibride fără a alimenta diviziunile pe care Putin mizează.

„Te-ai aștepta ca domnul Putin să nege acest lucru, pentru că el are de câștigat dacă oamenii pun întrebări, în loc să se unească împotriva a ceea ce este un act de agresiune împotriva unei țări NATO”.

Putin dă vina pe Ucraina

Sursa citată relatează că Vladimir Putin a sugerat că drona care a lovit o clădire rezidențială din Galați ar fi deviat din cauza unei defecțiuni tehnice și a pus sub semnul întrebării originea aparatului.

„Cine din România spune că aceasta este o dronă rusească? Nimeni nu poate spune care este originea unei drone până când nu se face o examinare”, a spus Putin.

Liderul rus a ironizat reacțiile de tip „vin rușii” și a sugerat ca autoritățile de la București să trimită resturile dronei pentru o investigație rusească.

Kyiv Post mai notează că, potrivit anchetatorilor români și președintelui Nicușor Dan, resturile aparțin unei drone rusești Geran‑2, urmărită încă de la lansare.

Goble respinge explicațiile lui Putin, afirmând că probele sunt clare și consistente.